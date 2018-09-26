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Новый губернатор Хабаровского края призвал чиновников к совместной работе

Избранный губернатором Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал призвал региональных чиновников признать итоги выборов и приступить к совместной работе. Об этом он заявил на заседании комиссии краевого избиркома, утвердившего его победу о втором туре над действующим главой региона Вячеславом Шпортом. «Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути», — приводит слова победившего кандидата РИА Новости.

Инаугурация Фургала состоится 28 сентября.

После вступления в должность избранный губернатор пообещал сократить число своих заместителей с 21 до 8-12 человек. Краевое правительство по закону будет отправлено в отставку. «Я попрошу их продолжить работу, если кто-то не сможет или не захочет, держать не буду», — пообещал Фургал. Ранее он подчеркивал, что в новом кабинете смогут работать лишь те чиновники, кто не был замешан «ни в каких схемах, махинациях и хищениях».

Свою работу на посту главы региона Фургал намерен начать с решения острых социальных вопросов и проведения аудита тарифов на услуги ЖКХ, о чем он попросит региональную счетную палату. «Начну разбираться со структурой долга, потому что те долги, которые имеет Хабаровский край, они могут утопить весь край. Всю структуру долга лично сам просмотрю и постараюсь при помощи федерального центра, конечно, либо значительно снизить долговую нагрузку, либо ее реструктуризировать», - цитирует его «Интерфакс». Также в числе первоочередных мер он отметил решение проблем обманутых дольщиков и работников деревоперерабатывающего предприятия «Аркаим», оказавшегося в сложной финансовой ситуации.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае прошел 23 сентября. Фургал набрал 69,57%, Шпорт - 27,97%. Итоговая явка избирателей составила 47,49%.