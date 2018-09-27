Минтруд опроверг сообщение об отказе от термина «инвалид»

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Эксперты назвали самые дорогие бизнес-центры Москвы

На текущий момент самыми дорогостоящими офисными зданиями в Москве являются БЦ «Демидов» и ТДЦ «Лотте Плаза» - запрашиваемая базовая ставка аренды здесь составляет $950 за кв. м в год, говорится в исследовании компании Knight Frank.

По данным компании, общая площадь офисов, сдаваемых в аренду, в БЦ «Демидов» составляет 15 896 кв. м, а в «Лотте Плаза» – 20 709 кв. м. При этом «Демидов» уступает «Лотте Плаза» по уровню вакансии - 20% (3142 кв. м) против 8% (1560 кв. м) соответственно.

На третьем месте по стоимости офисного пространства идет офисно-торговый комплекс «Берлинский дом» - базовая ставка аренды здесь составляет $850 за кв. м в год. «Берлинский дом» наравне с «Лотте Плаза» наиболее востребован у арендаторов среди самых дорогих проектов. Вакансия здесь составляет 8% ( 479 кв. м при общей площади аренды в 5761 кв. м).

За последние пять лет среди премиальных бизнес-центров столицы полностью сменились лидеры по стоимости аренды офисных площадей, отмечают эксперты Knight Frank. Так, в 2013 г. самые дорогие офисы были в бизнес-центрах «Москва», «Бутик-офис» и «Романов двор». Спустя пять лет «Бутик-офис» потерял лидирующую позицию и выбыл из рейтинга в 2018 г. «Романов двор» и БЦ «Москва» сместились вниз с базовой арендной ставкой в $800 и $820 за кв. м в год.

Примечательно, что за пять лет в БЦ «Романов двор» сильно повысилась доля свободных площадей - с 1% в 2013 г. до 41% в 2018 г. Также БЦ «Москва» в 2018 г. стал аутсайдером по доле вакантных площадей с показателем в 76% (против 63% в 2013 г.). Высокий уровень вакансии в этих центрах эксперты компании объясняют активной децентрализацией и смещением предпочтений арендаторов в сторону офисных центров в пределах Садового кольца и ТТК. Также за последние пять лет существенно изменились условия паркинга в центре столицы, что в совокупности с высокой арендной ставкой делает БЦ «Москва» и «Романов двор» менее привлекательными для арендаторов.