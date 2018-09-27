Минтруд опроверг сообщение об отказе от термина «инвалид»
Министерство труда не собирается отказываться от применения в законодательстве термина «инвалид». Об этом говорится в сообщении ведомства.
В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от его применения, уточняет Минтруд: «С целью приведения понятия термина «инвалид» в соответствие с правозащитной моделью инвалидности это понятие, содержащееся в статье 1 базового закона о социальной защите инвалидов, будет дополнено новыми положениями статьи 3 Конвенции». Эти положения будут обязывать государство в большей степени направлять свои усилия и действия институтов гражданского общества на содействие инвалидам в преодолении мешающих им барьеров, считает ведомство.
В четверг газета «Известия» написала, что Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды». Его хотят заменить термином, в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями, сообщало издание со ссылкой на пресс-службу Минтруда.