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Более 60 000 человек остались без света в Подмосковье

В четверг почти 62 000 человек в Подмосковье остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

«Ветер повалил деревья на провода, из-за чего обесточенными оказались около 60 000 человек в Раменском. В течение получаса планируется переключить потребителей на электроснабжение по резервной схеме, в том числе с помощью 38 передвижных электростанций. Часть из них уже на месте. Переключение уже идет», – сказал представитель ведомства.

Минэнерго уточняет, что обесточена подстанция 110 кВ «Раменская». По данным министерства, без света остались бытовые потребители. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в соцсетях появились жалобы жителей Раменского на отключение света. Некоторые писали, что обесточена даже больница.