Правительство приняло основные направления деятельности до 2024 года

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«Уралкалий» подал в суд на администраторов команды «Формулы-1»

«Уралкалий» подал иск в Высокий суд Лондона против администраторов команды «Формулы-1» — Force India Formula One, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. В документе говорится, что «Уралкалий» требует компенсации в связи с предвзятым отношением в вопросе продажи команды.

Внешние управляющие Force India Джефф Роули и Джейсон Бейкер, представляющие FRP Advisory LLP, заявили агентству, что им ничего не известно об иске. «Никакого подобного иска ни мы, ни суд, насколько нам известно, не получали», — сообщили они. По их словам, как администраторы они выполняли возложенные на них обязательства и добились «очень успешного результата для всех заинтересованных сторон». Роули и Бейкер считают, что суд отклонит претензии к ним. Они пообещали оспаривать любые судебные действия.

В 2007 г. Force India Formula One за $123 млн купил консорциум Orange India Holdings. Его совладельцами Bloomberg называл индийского миллионера Виджая Малльи и его партнера Субрата Роя. В конце июля базирующаяся в Великобритании Force India перешла под внешнее управление. Высокий суд Лондона назначил внешними управляющими команды Джеффа Роули и Джейсона Бейкера. Роули и Бейкер начали искать новых претендентов на актив. Командой заинтересовался «Уралкалий». Российская компания 4 августа предложила два сценария сделки: первый – сохранить команду, взамен получив в ней контроль, и тем самым защитить ее от несостоятельности, второй – полностью выкупить бизнес и активы команды для создания нового юрлица, которое бы продолжило бизнес. Однако, как ранее объяснял «Уралкалий», внешние управляющие уведомили российскую компанию, что ее предложение будет рассмотрено, только если она предоставит обязывающее соглашение с акционерами Force India по выкупу их долей к 16.00 понедельника, 6 августа. «Уралкалию» также необходимо было получить согласие от 13 индийских банков – кредиторов команды – до 17 августа 2018 г. «Сроки оказались невыполнимыми», – заявляли в «Уралкалии».

В результате в начале августа команду выкупил консорциум, возглавляемый канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. Сын бизнесмена Лэнс Стролл выступает в команде Williams.

Совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин — отец Никиты Мазепина, который является гонщиком программы развития Force India.

«Уралкалий» ранее заявлял, что предложение Стролла по условиям сделки было хуже того, что было предложено российской компанией. «Очень щедрое предложение» «Уралкалия» предполагало денежное вознаграждение в размере от 101,5 млн до 122 млн фунтов стерлингов ($160,13 млн). Оно принесло бы холдинговой компании Force India — Orange India Holdings Sarl — более 40 млн фунтов стерлингов ($52,6 млн).

«У нас было очень сильное деловое предложение о покупке Force India, и мы полагаем, что наше предложение было самым лучшим», — говорил старший независимый директор «Уралкалия» Пол Остлинг. «Мы очень серьезно озабочены тем, что управляющие не воспользовались возможностью получить максимальные суммы для выплаты кредиторам и акционерам», — отмечал он.

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