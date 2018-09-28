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СМИ узнали об аресте бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна»

Бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По решению Мосгорсуда, отставной подполковник, ветеран боевых действий в Чечне Андрей Кулаков находится в спецблоке СИЗО «Медведь».

«Милицейская волна» является крупнейшей ведомственной радиостанцией, вещающей в 101 городе 27 регионов. Вместе с газетой «Щит и меч» она входит в ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ», деятельность которой ранее напрямую курировал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По итогам внутриведомственной проверки, Кулаков подозревается в необоснованном снижении утвержденных МВД тарифов на рекламу в 2015-2017 гг. По версии следствия, это привело к потере как минимум 23,5 млн руб. Следствие полагает, что деньги могли быть похищены (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо Кулакова, по делу проходят также работавший на радиостанции бухгалтер и некий рекламщик

Основанием для ареста Кулакова стали имеющиеся у него навыки оперативной работы и предполагаемое наличие недвижимость в Германии у его родственников. Следствие считает, что Кулаков пытался скрыться от правосудия, поскольку был задержан дома у его бывшей супруги, с которой они много лет живут раздельно.

Экс-главред радиостанции отрицает свою причастность к хищениям. Снижение тарифов он объяснил вынужденной мерой, поскольку после кризиса 2014 г. поток рекламодателей значительно сократился. Причину своих проблем он видит в давнем конфликте с коллегой по МВД, который позже пошел на повышение.