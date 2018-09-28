Экс-глава Приморья стал заместителем руководителя Росморречфлота

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Бывший врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, отказавшийся от участия в очередных выборах, назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Ранее 28 сентября Тарасенко, рассказывая о своей новой работе, отметил: «Моя деятельность всегда будет связана с портами. С морем и портами».
Источник «Ведомостей», близкий к руководству Приморья, сообщал, что Тарасенко может стать замминистра транспорта. Собеседник утверждал, что последние несколько дней перед своей отставкой Тарасенко провел в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента.
Тарасенко был назначен врио главы Приморья в октябре 2017 г. В сентябре этого года он участвовал в двух турах губернаторских выборов в крае, на которых соперничал с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. Результаты голосования были отменены местным избиркомом по рекомендации ЦИК из-за многочисленных нарушений и невозможности определить волеизъявление граждан. До назначения врио губернатором Приморского края Тарасенко занимал должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».
26 сентября президент Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.
Бизнес
Новости
Экс-командир Чепиги назвал расследование Bellingcat и The Insider «шизофренией»
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Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги Александр Боржко назвал «легкой шизофренией» расследование The Insider и Bellingcat о причастности Чепиги к отравлению Скрипалей. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией», – заявил Боржко. По его словам, в ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий. Чепига реально воевал в Чечне, однако его не готовили для агентурных мероприятий, добавил Боржко. От отметил, что Чепига выпустился с 2001 г.
Один из выпускников 2001 г. ДВОКУ сказал Business FM, что не знает никого с фамилией Чепига: «У нас есть форумы свои, мы там постоянно всем обмениваемся. Нет. Про Чепигу первый слышу».
Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование о Руслане Боширове, которого британские власти считают причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Bellingcat The Insider нашли человека, похожего на Боширова среди выпускников ДВОКУ. Его зовут Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Bellingcat и The Insider утверждают, что Боширов и Чепига – это один человек. Среди доказательств издание и исследовательская группа приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.
Чепига родился в Амурской области, окончил с отличием ДВОКУ в 2001 г., написали The Insider и Bellingcat. По их данным, он взял имя Руслан Боширов после того, как переехал в Москву – здесь он окончил Академию ГУ ВС России.
Некоторую информацию Bellingcat и издание The Insider подтвердила Русская служба BBC.
Отравление Скрипалей произошло в марте в британском Солсбери. Их нашли в бессознательном состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР. Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению.
Спустя полгода после отравления британские власти заявили, что отравили Скрипалей россияне, которые въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов.Тогда же Лондон не исключил, что это псевдонимы. Президент России Владимир Путин призвал их выступил в СМИ, после чего Боширов и Петров дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что не знают Скрипалей, но в Солсбери действительно были. По их словам, они приехали в город посмотреть собор.
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Главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин назначен руководителем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ. Такое решение принято в пятницу, 28 сентября, на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.
Суровикин — бывший командир российской группировки в Сирии, с октября 2017 г. главком ВКС России. В феврале 2018 г. появилась информация о том, что Суровикин может вновь возглавить группировку российских вооруженных сил в Сирии, но позднее Минобороны опровергло эти сообщения.
До последнего времени должность руководителя координационного комитета по вопросам ПВО СНГ занимал генерал-полковник Виктор Бондарев, он освобожден от исполнения обязанностей.
Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, передает «Интерфакс»
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Пресс-служба президента России
Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России
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Пресс-служба президента России
Путин подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой
3/9
Пресс-служба президента России
Если террористы «вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», приводит его слова «РИА Новости»
4/9
Пресс-служба президента России
Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии, заявил Путин
5/9
Пресс-служба президента России
4 декабря Путин рассказал, что практически вся территория Сирии освобождена от террористов, и назвал это заслугой российской военной группировки, находящейся в республике, и правительственных сил Сирии
6/9
Пресс-служба президента России
Российская группировка была развернута в Сирии в сентябре 2015 г., и с тех пор Путин уже дважды заявлял о ее сокращении. Но на этот раз ситуация действительно другая: в основном разгромлена самая опасная террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России), что позволит сократить нашу группировку на 30–50%, говорит человек, близкий к Минобороны России
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Пресс-служба президента России
Президент России обсудил ситуацию в Сирии сегодня с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону. «Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится на сайте Кремля
8/9
Пресс-служба президента России
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, общее количество российских военнослужащих в Сирии сейчас составляет не более 5000 человек, боевых самолетов - около 30 и вертолетов - около 20
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Весь объем ипотечного кредитования в России осуществляют 15 крупнейших кредиторов. По сообщению госкомпании «Дом.рф», за 8 месяцев 2018 г. (январь – август) они выдали ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., что на 70% больше, чем за соответствующий период 2017 г.
Ранее «Дом.рф» сообщал, что с января по август текущего года граждане взяли ипотечных кредитов на ту же сумму – 1,8 трлн руб.
Почти половина всего рынка ипотеки в России (49,3%), по подсчетам «Дом.рф» и Frank RG, приходится на Сбербанк, который выдал 969,1 млрд руб. ипотеки. На втором месте банк ВТБ с долей рынка в 18,1% и объемом выдачи ипотечных кредитов на 355,7 млрд руб. На третьем месте Газпромбанк – 5% рынка и 97,9 млрд руб. выданной ипотеки.
В первую пятерку также вошли «Россельхозбанк» (4,8% и 93,8 млрд руб.) и «Дом.рф» (2,7% и 53,1 млрд руб.).
Иностранные банки в рейтинге – Райффайзенбанк (2,5% и 49 млрд руб.) и Дельтакредит (2,2% и 44,2 млрд руб.) – снизили свои позиции и занимают 6 и 7 места соответственно. Снижение рыночной доли этих банков составило 0,8 и 0,5 п. п. соответственно.
Ранее сообщалось, что ипотечный портфель банковской системы на начало августа превысил 6 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%.
Жизнь на высоте: как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы
Savills
Наличие парков и водоемов около дорогостоящей высотки становится обязательным условием для покупателей такого жилья. Компания Savills составила рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу в новых небоскребах, расположенных вблизи парковых зон и водоемов Москвы. На фото лидер рейтинга - шестикомнатная квартира в ЖК «Триумф палас» площадью 480 кв. м и стоимостью 988 000 руб. за 1 кв. м (474,2 млн руб.)
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Savills
Квартира расположена на шестом этаже 51-этажного дома. Рядом с домом - Чапаевский парк (метро «Сокол» и «Аэропорт»). По подсчетам Savills, в Москве только 6 небоскребов с премиальным жильем находятся вблизи парков и водоемов. Всего в них представлено 1100 премиальных квартир и апартаментов
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Savills
На втором месте пятикомнатная квартира в ЖК «Дом на Мосфильмовской» площадью 220 кв. м и стоимостью 183 млн руб. (831 000 руб. за 1 кв. м). Рядом с домом в пешей доступности два природных заказника - «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», а также Мосфильмовский пруд, реки Москва и Сетунь
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Savills
Квартира расположена на десятом этаже 34-этажного дома. Эксперты Savills отмечают, две трети предложения в дорогих высотных проектах у парков и водоемов сконцентрированы в ЖК «Дом на Мосфильмовской» и ЖК Capital Towers ( 33% и 36% соответственно). Затем идет «Город столиц» (17%) и «Триумф-палас» (8%). Меньше всего лотов представлено в комплексах «Эдельвейс» и «Империя» (совокупно 6%)
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Savills
Замыкает тройку лидеров пентхаус (291 кв. м) в ЖК Capital Towers, расположенный на 62-м этаже и имеющий панорамные виды на МГУ, Лужники и Москву-реку. Стоимость квартиры - 230 млн руб. (788 000 руб. за 1 кв. м). Именно в ЖК Capital Towers находится лот минимальной стоимости (25,4 млн руб.) из всех представленных на рынке в рассматриваемой категории
5/9
Savills
Рядом с ЖК «Capital Towers» Москва-река и парк «Красная Пресня». Большая часть предложения в таких высотках на столичном рынке – это лоты площадью до 300 кв. м и стоимостью до 400 млн руб.
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Savills
На четвертом месте еще одна квартира в ЖК «Дом на Мосфильмовской» (на фото). За объект площадью 140 кв. м собственники просят 106 млн руб. (758 000 за 1 кв. м)
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Savills
Трехкомнатная квартира находится на 25-м этаже 53-этажного дома
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Savills
Замыкает пятерку лидеров также квартира в ЖК «Дом на Мосфильмоской» (на фото). Однако в отличие от предыдущих объектов в квартире не выполнена отделка. За объект площадью 165 кв. м свободной планировки без мебели и отделки собственник просит 122 млн руб. (741 000 за 1 кв. м)
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Московская биржаобъявила о приобретении до 20% уставного капитала Казахстанской фондовой биржи (KASE). Такое решение накануне принял ее наблюдательный совет. «Московская биржа планирует приобрести до 20% уставного капитала в два этапа до конца 2019 г. Московская биржа рассчитывает потратить на приобретение акций около 338 млн руб.», — говорится в сообщении.
Помимо этого, набсовет биржи принял решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2018 г. «Такое решение соответствует дивидендной политике, предполагающей выплату дивидендов по итогам полного отчетного года», — говорится в релизе компании.
Котировки Московской биржи в начале торгов падали на 5,5%, к 11.20 мск они снижались на 4,5%.
Политика
Новости
Трутнев оставил нового губернатора Приморья без символического подарка
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Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев не подарил традиционный подарок временно исполняющему обязанности губернатора Приморья Олегу Кожемяко на представлении коллективу администрации края. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я уже говорил, что я Олега Николаевича знаю достаточно давно по работе. Инструменты ему вручать не надо, работать умеет. Ему надо помогать, помогать я ему буду. Обойдемся без символических подарков», – объяснил Трутнев.
Традиционно Трутнев вручает символический подарок на представлении губернаторов, объясняя это тем, что инструменты — это символы, помощники в дальнейшей работе. Бывший врио главы Приморья Андрей Тарасенко получил от полпреда шпатель, врио главы Якутии Айсен Николаев – компас, врио губернатора Магаданской области Сергей Носов — старательский лоток (распространенный ручной инструмент при добычи золота – прим. «Ведомости»), врио губернатора Амурской области Василий Орлов — каску.
В среду, 26 сентябра, президент России Владимир Путин назначил Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья. Это первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия.
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
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instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
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Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
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Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
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Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
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Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
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Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
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Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
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Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина с супругой на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»
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Бывший глава Якутии Егор Борисов стал сенатором от региона. Постановление об этом сегодня подписал избранный 9 сентября глава республики, экс-мэр Якутска Айсен Николаев.
63-летний Борисов подал в отставку в конце мая по собственному желанию после президентских выборов, на которых регион показал один из самых высоких в России уровней протестного голосования. Николаев, до того, как возглавить Якутск, состоял в партии «Союз правых сил» (СПС) одновременно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.
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Директор департамента банковского надзора Центробанка Анна Орленко покинет свой пост, сообщает регулятор. Это связано с ее решением продолжить карьеру вне ЦБ, уточняется там же. Новое место работы Орленко не уточняется.
Орленко возглавила департамент банковского надзора в 2015 г. До этого она была заместителем начальника главного управления ЦБ по ЦФО, сообщал регулятор. Орленко до прихода в ЦБ работала в нескольких коммерческих банках, по данным «Коммерсанта». Например, в Сбербанке и Банке Москвы.
В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что Орленко займет должность первого зампреда «ФК Открытие». За месяц до этого о его санации объявил ЦБ.
Орленко проработала несколько месяцев в составе временной администрации «ФК Открытие», но после вернулась в ЦБ. Предполагалось, что она может остаться в «ФК Открытие» в качестве первого зампреда, рассказывали «Ведомостям» источники – человек, близкий к банку, и знакомый самой Орленко. Последний говорил, что продолжать работу в банке было ее собственным желанием, однако она не нашла взаимопонимания с Михаилом Задорновым, который возглавил «ФК Открытие».
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Вице-президент «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун предложил план реформы российского футбола. Свою программную статью он опубликовал в «Спорт-Экспрессе». По словам Федуна, российский футбол обречен на прозябание без структурных реформ, которые должны дать импульс его развитию, повысить качество игры, зрительский интерес и доходы клубов.
Главное предложение Федуна – повышение доходов футбольных клубов от медиаправ. Бизнесмен предлагает отказаться от квазигосударственных льгот для футбола и спонсорства клубов из региональных бюджетов. Высвободившиеся средства Федун считает правильным перераспределять через «механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов». По его мнению, достаточно 80-100 млн евро для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и 15 млн – для клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы система российского футбола из дотационно-распределительной стала «самофинансируемой с мощными спортивными стимулами».
Федун пишет, что бюджет «выживания» для клуба РПЛ составляет около 13 млн евро. «В предлагаемом сценарии 40% всего бюджета, порядка 5-6 млн евро, будет покрываться РПЛ за счет контракта с телевидением. При этом надо учитывать, что увеличение стоимости медиаправ автоматически приведет к позитивной переоценке всех рекламных контрактов, сегодня одних из самых низких в Европе, что даст дополнительный доход для клубов», — отмечает он.
По контракту с «Матч ТВ» на показ матчей чемпионата России, заключенному в начале футбольного сезона-2015/16, РПЛ получала 1,98 млрд руб. за сезон. Срок действия контракта истек в этом году. В июле РПЛ и «Матч ТВ» заключили новое соглашение — на четыре года. Его стоимость официально не раскрывалась. «Спорт-Экспресс» писал, что сумма составит 1,7 млрд руб. в год.
Владелец «Спартака» предложил также реформировать структуру российского профессионального футбола. «Мы финансовые аутсайдеры европейского футбольного рынка, а только богатые лиги могут позволить себе иметь большое количество профессиональных клубов», — пишет он и предлагает перевести вопрос численности клубов в финансово-организационную плоскость. По его мнению, к участию в высшем дивизионе должны допускаться только клубы с бездефицитным бюджетом в 13 млн евро, имеющие собственную академию с соответствующей инфраструктурой и стадион с крытыми трибунами вместимостью как минимум 20 000 зрителей. Это может привести к сокращению участвующих в чемпионате команд с 16 до 12, предупреждает Федун. ФНЛ он предлагает расширить до 32-36 клубов и разбить их на два дивизиона (западный и восточный), чтобы сократить транспортные издержки команд.
Кроме того, в России необходимо развивать детский и юношеский футбол, отмечает владелец «Спартака». В частности, Федун предлагает создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, которая будет зависеть от профессиональной карьеры воспитанников. Для этого клубы, агент игрока и сам игрок должны отдавать 1,5%-3% от суммы трансфера воспитавшим игрока тренерам и клубам, где он играл до 21 года.
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе Федун поднимать не стал.
Совладелец «Лукойла» не в первый раз предлагает реформировать российский футбол. Например, в 2017 г. в интервью «Спорт-Экспрессу» он предлагал проводить матчи Кубка России в городах, где нет клубов премьер-лиги, но есть хорошие стадионы, и уже с сезона 2019/2020 сократить число клубов РПЛ до 14. Федун с 2004 г. владеет «Спартаком». За это время команда один раз стала чемпионом России и выиграла суперкубок.
Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России
Mancity / Facebook
«Манчестер сити» стал самым успешным клубом прошедшего в России чемпионата мира по футболу. «Ведомости» составили рейтинг из лучших команд, чьи игроки сыграли в составах национальных сборных
1/19
FC Barcelona / Facebook
На втором месте – испанский ФК «Барселона»
2/19
Peter Nicholls/REUTERS
На третьем – английский «Тоттенхэм Хотспур»
3/19
Paul Hanna / Reuters
В топ-5 также вошел испанский «Реал Мадрид»...
4/19
Benoit Tessier / Reuters
...и французский «Пари Сен-Жермен»
5/19
Manchester United / Facebook
На шестом месте «Манчестер юнайтед»
6/19
Matt Dunham / AP
На седьмом – «Челси»
7/19
Atlético de Madrid / Facebook
На восьмом – «Атлетико Мадрид»
8/19
Sergio Perez / Reuters
На девятом – «Ювентус»
9/19
Asmonaco.com
Замыкает топ-10 ФК «Монако»
10/19
Сергей Бобылев / ТАСС
Российский ФК ЦСКА вошел в топ-20 самых успешных клубов
11/19
ФК «Зенит»
Как и футбольный клуб «Зенит»
12/19
Сергей Савостьянов/ТАСС
«Локомотив» занял 22-е место рейтинга
13/19
Виталий Тимкив/ТАСС
ФК «Краснодар» – на 26-й позиции рейтинга
14/19
Станислав Красильников/ТАСС
«Спартак» занял 36-е место рейтинга
15/19
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
ФК «Рубин» – на 50-м месте
16/19
Сергей Савостьянов/ТАСС
ФК «Ахмат» занял 101-е место среди всех клубов, футболисты которых играли на ЧМ
17/19
Владимир Федоренко / РИА Новости
Тульский «Арсенал» занял 116-е место
18/19
Сергей Пивоваров / РИА Новости
ФК «Ростов» – 176-е место рейтинга. Среди футболистов, играющих за клуб и принимавших участие в ЧМ, – три игрока сборной Исландии
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Банк торгового финансирования» («БТФ»), который занимал 292 место в банковской системе России по величине активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Бизнес-модель этой кредитной организации в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц, говорится в сообщении ЦБ. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 45% от кредитного портфеля, отмечается там же. По данным ЦБ, «БТФ» систематически проводил непрозрачные для надзорного органа сделки.
В сентябре ЦБ отозвал лицензии у костромского Аксонбанка и у «Крымского страхового альянса». Кроме того, ранее суд признал банк «Югра» банкротом по заявлению регулятора и открыл конкурсное производство сроком на один год.
10 самых влиятельных россиян по версии Forbes
Денис Гришкин / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов – 10 место
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор РЖД Олег Белозеров – 9 место
2/10
Михаил Метцель/ТАСС
Директор ФСБ Александр Бортников – 8 место
3/10
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – 7 место
4/10
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов – 6 место
5/10
Vladimir Rodionov / RIA-Novosti / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев – 5 место
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – 4 место
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер – 3 место
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Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Сбербанка» Герман Греф – 2 место
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Alexander Zemlianichenko / Reuters
Президент России Владимир Путин – 1 место. На первом месте он оказался «автоматически» – «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу
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Бывший владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин задержан Службой безопасности Украины по запросу России. Об этом сообщает издание Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.
Задержание, как уточняет издание, произошло еще 9 августа на 79-м километре автодороги «Киев – Одесса». «В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений», – говорится в материалах суда. В связи с этим прокуратура попросила арестовать задержанного. Суд принял решение о так называемом экстрадиционном аресте до вынесения Генпрокуратурой Украины решения о его выдаче и фактической передаче России, но не более чем на 12 месяцев – до 15 сентября 2019 г.
Алякин был заочно арестован постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 г. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Лицензия банка «Пушкино» была отозвана осенью 2013 г. из-за потери платежеспособности, позже организация была признана банкротом. Несоответствия между активами и обязательствами банка составляли 14,5 млрд руб.
В том же 2013 г. году Алякин получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 г. оно было аннулировано. Защита предпринимателя настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на необходимость стационарного лечения и тот факт, что Алякин поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе. Она утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», в связи с чем может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.
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Эксперты Deutsche Bank признали рубль одной из самых недооцененных валют мира. Об этом пишетРБК со ссылкой на исследование, основанное на методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER), по которой валютные пары взвешиваются по доле во внешней торговле. Экономист банка Кристиан Ветошка отмечает, что нынешний курс рубля отстает от «справедливого» на 15%, и прогнозирует его укрепление до 60 за доллар. На этом уровне рубль торговался до начала апреля, когда было объявлено о новых санкциях США.
В числе максимально недооцененных валют банк назвал также турецкую лиру (на 46,2%) и колумбийский песо (на 22,2%). Переоцененными эксперты сочли чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар – на 7% – и швейцарский франк.
Важную роль в укреплении рубля сыграло решение Центробанка о повышении ставки до 7,5%, а также отказ ЦБ от закупки валют по бюджетному правилу до конца 2018 г. и макроэкономическая стабильность. Против рубля играет санкционная риторика, которая называется чуть ли не единственной угрозой российской валюте. «Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для emerging markets», — отмечает Ветошка. Конгресс, скорее всего, не успеет принять новые санкции, включая ограничения в отношении ОФЗ, до промежуточных выборов 6 ноября, сообщал ранее Bloomberg. В конце этой недели Палата представителей США должна уйти на каникулы, а до этого законопроекты по антироссийским санкциям не стоят в плане голосования.