В минской контактной группе сменится представитель Украины

Бизнес

Новости

Экс-командир Чепиги назвал расследование Bellingcat и The Insider «шизофренией»

Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги Александр Боржко назвал «легкой шизофренией» расследование The Insider и Bellingcat о причастности Чепиги к отравлению Скрипалей. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией», – заявил Боржко. По его словам, в ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий. Чепига реально воевал в Чечне, однако его не готовили для агентурных мероприятий, добавил Боржко. От отметил, что Чепига выпустился в 2001 г.

Один из выпускников 2001 г. ДВОКУ сказал Business FM, что не знает никого с фамилией Чепига: «У нас есть форумы свои, мы там постоянно всем обмениваемся. Нет. Про Чепигу первый раз слышу».

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование о Руслане Боширове, которого британские власти считают причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Bellingcat The Insider нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников ДВОКУ. Его зовут Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Bellingcat и The Insider утверждают, что Боширов и Чепига – это один человек. Среди доказательств издание и исследовательская группа приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

Чепига родился в Амурской области, окончил с отличием ДВОКУ в 2001 г., написали The Insider и Bellingcat. По их данным, он взял имя Руслан Боширов после того, как переехал в Москву – здесь он окончил Академию ГУ ВС России.

Некоторую информацию Bellingcat и издания The Insider подтвердила Русская служба BBC.

Отравление Скрипалей произошло в марте в британском Солсбери. Их нашли в бессознательном состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР. Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению.

Спустя полгода после отравления британские власти заявили, что отравили Скрипалей россияне, которые въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же Лондон не исключил, что это псевдонимы. Президент России Владимир Путин призвал их выступил в СМИ, после чего Боширов и Петров дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что не знают Скрипалей, но в Солсбери действительно были. По их словам, они приехали в город посмотреть собор.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова