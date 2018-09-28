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В минской контактной группе сменится представитель Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма решил уйти с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Президентского фонда Кучмы.

«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — сказал собеседник агентства. По его словам, Кучма принял такое решение давно в связи с возрастом и необходимостью «дать возможность поработать другим».

Кучма участвовал в подписании минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Первый минский протокол был подписан в сентябре 2014 г. Со стороны России документ подписал посол на Украине Михаил Зурабов, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны ЛНР и ДНР — их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Несмотря на подписание протокола, боевые действия на востоке Украины продолжились. В середине января 2015 г. стороны фактически перестали выполнять пункты протокола. Поэтому в феврале того же года было подписано второе минское соглашение.

Противостояние на востоке Украины. 2014 год