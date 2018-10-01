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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

Число погибших во время землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1200 человек, сообщает газета Straits Times. Ранее сообщалось о 832 погибших. Число жертв в ближайшее время может увеличиться, отмечает издание.

«Сегодня мы начнем массовое захоронение жертв, чтобы избежать распространения болезней», – заявил представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Россиян среди погибших нет. В субботу, 29 сентября, российское посольство в Джакарте сообщило, что стихия затронула нетуристический район.

Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси. Вслед за землетрясением началось цунами. Высота волны, обрушившейся на прибрежный город Палу, достигала 6 м.

Последствия мощного цунами в Индонезии