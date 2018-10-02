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Рогозин рассказал подробности о преднамеренном повреждении обшивки «Союза»

Комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» исключила версию повреждения обшивки корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака. Об этом в эфире Первого канала заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, комиссия РКК «Энергии» закончила проверку. Сейчас работает комиссия «Роскосмоса», отметил он. «Остается версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано, установит вторая комиссия», — сказал Рогозин. На 15 ноября запланирован выход в космос, во время него российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты корабля и изучат отверстие в обшивке снаружи, рассказал гендиректор. Рогозин считает, что после осмотра шансы установить обстоятельства повреждения корабля «будут намного больше».

По мнению Рогозина, следует набраться терпения и тщательно провести расследование. Это необходимо для исключения подобных случаев в будущем, добавил он. «Скажу сейчас что-то лишнее — будет дыра в отношениях (с NASA — "Ведомости"), скажу аккуратно — будет просто дыра в обшивке, поэтому я предпочитаю сказать о дыре в обшивке», — сказал Рогозин.

В свою очередь исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев не исключил, что отверстие в «Союзе МС-09» могли сделать уже на борту МКС, обшивку мог повредить кто-то из членов экипажа. «Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту», — сказал Крикалев. По его словам, также рассматривается версия повреждения корабля на Земле. В обоих случаях изучается возможность как преднамеренной порчи, так и вариант случайного повреждения корабля, уточнил он.

Нештатная ситуация на МКС произошла 30 августа — было зафиксировано падение давления на борту станции из-за утечки воздуха в пристыкованном к станции «Союзе». Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней российские специалисты выдвинули версию, что корпус корабля просверлили изнутри.

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