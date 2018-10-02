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Госдепартамент раскритиковал сценарий обмена Сенцова на российских заключенных в США

Внешнеполитическое ведомство США раскритиковало сценарий обмена украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии строгого режима, на россиян, находящихся под стражей в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госдепартамента США.

«Любая ошибочная попытка России использовать свое незаконное задержание гражданина Украины в качестве основы для переговоров стала бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона», – заявил собеседник агентства.

В конце сентября «Новая газета» сообщила о переговорах между Россией и Украиной о возможном обмене Сенцова на осужденных в США российских граждан – Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованную Марию Бутину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Представитель госдепартамента повторил ранее озвученную позицию США о том, что приговор в отношении Сенцова за «планирование террористических актов безоснователен и является циничным ответом за его несогласие с оккупацией Россией Крыма». Ранее госдепартамент призывал Россию освободить украинского режиссера.

Сенцов не согласен с предъявленными ему Россией обвинениями и объявил голодовку, которая продолжается уже более 140 дней.