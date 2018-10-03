Приморье разрешило самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах
Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередной сессии в среду приняли в трех чтениях законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора, сообщил «Интерфакс».
Вопрос о допуске самовыдвиженцев к выборам губернатора был единственным в повестке внеочередной сессии. На заседании присутствовал врио губернатора края Олег Кожемяко, ранее заявивший, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. «Прошедшие выборы показали, что любое... предопределение только партийным выборам, оно является не демократичным путем. Ваш сегодня выбор он правильный, я хочу поблагодарить вас за такие решения, дающие право участвовать в выборах губернатора Приморского края», — сказал Кожемяко парламентариям.
Выборы губернатора Приморья можно назначить на 16 декабря, сообщила сегодня начальник правового управления Законодательного собрания Приморья Ирина Володина. Рассмотреть вопрос о дате назначения выборов краевой парламент сможет 16 октября.
Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура - 9 и 16 сентября. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и подал заявление о сложении полномочий врио главы края. Президент страны принял отставку и назначил на его место Кожемяко, занимавшего пост губернатора Сахалинской области.
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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