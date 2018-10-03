Приморье разрешило самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах

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Шесть министров правительства Армении отправлены в отставку

Президент Армении Армен Саркисян в ночь на 3 октября по представлению премьер-министра Никола Пашиняна отправил в отставку шесть министров, представляющих партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Своих постов лишились министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, министр чрезвычайных ситуаций Грачья Ростомян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр транспорта, связи и информационных технологий республики Ашот Акопян. Как ранее пояснил премьер, причиной отставки министров стала позиция выдвинувших их партий, затрудняющая проведение досрочных парламентских выборов.

Накануне на внеочередном заседании Национальное собрание приняло изменения в свой регламент, затрудняющие роспуск парламента. «За» проголосовали «Процветающая Армения», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Фракция «Елк» (Выход») по призыву премьер-министра бойкотировала голосование.

Принятие поправок, затрудняющих роспуск парламента Пашинян расценил как «официальное начало контрреволюции» и призвал граждан собраться у здания парламента, сообщает News.am. Сам он отправился на переговоры с представителями парламентских партий в здание Национального собрания, возле которого собралось несколько сотен протестующих, передает агентство Arka. Там же на площади перед парламентом было объявлено об отставке министров.

По итогам переговоров с представителями партий, продолжавшихся более часа, Пашинян рассказал о достигнутых договоренностях. В ближайшие дни премьер-министр подаст в отставку, но продолжит свою работу в качестве и.о. Парламентские партии не будут выдвигать кандидатуру нового премьера. По Конституции страны, если Национальное собрание дважды в течение 14 дней не выбрало премьера, парламент будет распущен и назначены внеочередные выборы. «Причиной кризиса является то, что Национальное Собрание не представляет граждан страны. И следовательно, для решения этого кризиса есть только один вариант и это - проведение внеочередных выборов», - сказал Пашинян. Попытки одобрить кандидатуру нового премьера и тем самым избежать досрочных выборов, он назвал «нерациональным сценарием», который вызовет «негативную реакцию» граждан.

«Правильным будет подписать документ, согласно которому я подам в отставку, а выборы (премьера в парламенте – ред.) не состоятся два раза. В результате этого мы в декабре проведем внеочередные выборы в парламент. Представители парламентских сил сказали, что поняли месседж народа и уважают его. Они устно заверили меня, что независимо от меморандума не собираются выдвигать кандидатуру премьера», - рассказал Пашинян. Внеочередные выборы, по его словам, должны пройти в первой половине декабря, но допустил, что это может случиться и ранее - в ноябре, поскольку затягивание этого процесса лишь продлевает кризис.