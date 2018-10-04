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Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира

Британский журнал Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира. В этом году на премию претендует 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.

Издание отмечает, что предугадать, кому Нобелевский комитет вручит премию мира, очень сложно. Однако журнал попытался определить наиболее вероятных получателей, опираясь в том числе на данные букмекеров.

Главными претендентами на Нобелевскую премию мира Times называет лидера КНДР Ким Че Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В этом году они предприняли шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Весной в демилитаризованной зоне между двумя странами состоялась первая в истории встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Вслед за лидерами КНДР и Южной Кореи назван еще один участник переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове — это президент США Дональд Трамп. Крупнейшая в Британии букмекерская контора Ladbrokes оценивает его шансы на получение премии как 5 к 2. Издание напоминает, что в 2009 г. предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама стал нобелевским лауреатом.

Еще одним вероятным кандидатом Time считает инициатора референдума об отделении Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона. Его шансы на получение премии Ladbrokes оценивает ниже — 12 к 1. После отставки с должности главы Каталонии Пучдемон покинул Испанию и сейчас скрывается от ареста в Бельгии.

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Среди организаций наиболее вероятным получателем премии мира Time считает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура дважды становилась нобелевским лауреатом — в 1954 и 1981 гг.

Шансы получить Нобелевскую премию мира есть также у папы римского Франциска, пишет Time, хотя букмекеры оценили их только как 16 к 1. Ни один папа римский никогда не становился лауреатом Нобелевской премии мира, но папа Франциск пользуется большой популярностью, отмечает издание. В этом году он стал «Человеком года» по версии Time.

Журнал также называет в числе вероятных получателей Нобелевской премии мира блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави, который в 2012 г. был приговорен к семи годам тюрьмы и 1000 ударов плетью за «оскорбление ислама по электронным каналам». Если он получит премию, это будет второй случай, когда заключенный стал нобелевским лауреатом, отмечает Time: в 2010 г. премию получил осужденный китайский правозащитник Лю Сяобо.

Среди фаворитов журнал также упоминает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), одна из основательниц которого Джейн Аддамс стала первой американской женщиной, получившей Нобелевскую премию мира (это произошло еще в 1931 г.). В этом году ACLU может быть отмечен за групповой иск от имени более 2000 детей мигрантов, которых американские власти разделили на границе с родителями.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В этом году объявление лауреата состоится в пятницу, 5 октября.

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