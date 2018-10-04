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Экс-глава Хакасии в видеообращении рассказал о новой работе в Москве

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин опубликовал в Instagram видеообращение к жителям республики, в котором сообщил о переходе на работу в Москву.

«Я перехожу на работу в Москву и буду курировать объекты инфраструктуры Сибири. Уверен, что на новой должности смогу сделать много полезного и для нашей с вами родной республики», — сказал Зимин, не назвав точную должность, которую он займет.

Зимин руководил Хакасией с конца 2008 г. На последних выборах, которые прошли 9 сентября, никто из кандидатов, в том числе и Зимин, не смог набрать необходимого для победы количества голосов. 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур выборов, но за два для до голосования Зимин снял свою кандидатуру.

В среду президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева, занимавшего должность замминистра по делам Северного Кавказа. Он будет руководить республикой в течение месяца, то есть до выборов главы Хакасии.

После того как Зимин снял свою кандидатуру, второй тур выборов был перенесен на 7 октября. За место главы Хакасии должны были побороться коммунист Валентин Коновалов и справоросс Андрей Филягин. Однако 2 октября кандидат от «Справедливой России» тоже снял свою кандидатуру.

В результате второй тур выборов в Хакасии был снова отложен, теперь на 21 октября. Вместо Филягина на выборы должен пойти кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он не исключает, что тоже может снять кандидатуру.