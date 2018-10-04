Новости
Политика
Новости

Экс-глава Хакасии в видеообращении рассказал о новой работе в Москве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин опубликовал в Instagram видеообращение к жителям республики, в котором сообщил о переходе на работу в Москву.

«Я перехожу на работу в Москву и буду курировать объекты инфраструктуры Сибири. Уверен, что на новой должности смогу сделать много полезного и для нашей с вами родной республики», — сказал Зимин, не назвав точную должность, которую он займет.

Зимин руководил Хакасией с конца 2008 г. На последних выборах, которые прошли 9 сентября, никто из кандидатов, в том числе и Зимин, не смог набрать необходимого для победы количества голосов. 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур выборов, но за два для до голосования Зимин снял свою кандидатуру.

В среду президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева, занимавшего должность замминистра по делам Северного Кавказа. Он будет руководить республикой в течение месяца, то есть до выборов главы Хакасии.

После того как Зимин снял свою кандидатуру, второй тур выборов был перенесен на 7 октября. За место главы Хакасии должны были побороться коммунист Валентин Коновалов и справоросс Андрей Филягин. Однако 2 октября кандидат от «Справедливой России» тоже снял свою кандидатуру.

В результате второй тур выборов в Хакасии был снова отложен, теперь на 21 октября. Вместо Филягина на выборы должен пойти кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Он не исключает, что тоже может снять кандидатуру.

Политика
Новости

Россия предложила США унифицировать сроки визовых собеседований

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Москва предложила Вашингтону унифицировать сроки ожидания визовых собеседований, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, с апреля текущего года срок ожидания визовых собеседований в США был растянут до 300 дней, в то время как Россия «лишь в качестве ответной меры» с мая этого года увеличила срок рассмотрения обращений до 15 дней по краткосрочным и до 30 по долгосрочным визам.

Захарова отметила, что записаться на собеседование для получения визы в США практически невозможно, «обращаться за визами становится просто бессмысленно». «Искусственно созданная американскими властями ситуация с выдачей виз ведет к затруднению в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей», — сказала Захарова.

Ранее министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил России провести «дружеские соревнования» по числу выданных виз обеих стран. Он отметил, что не важно, кто победит в соревновании, потому что от увеличения числа туристов выиграют обе страны.

В конце августа генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США фактически прекратили выдачу виз россиянам.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались в декабре позапрошлого года, когда Барак Обама в последние дни президентства выслал российских дипломатов из США. Россия в ответ потребовала от Вашингтона тоже сократить численность дипломатических работников.

В марте текущего года американские власти выслали еще 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия в качестве ответной меры выслала аналогичное число американских дипломатов.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Следствие начало закрывать дела «о лайках и репостах» после пленума ВС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следователи прекратили уголовное дело в отношении красноярца Андрея Безбородого, обвиненного в возбуждении ненависти за размещение картинок с мемами в соцсети «В контакте». Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, представляющий интересы Безбородова. Он уточнил, что следователи прекратили дело из-за отсутствия события преступления.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю подтвердила «Интерфаксу» эту информацию. РАПСИ отмечает, что такой случай стал первым после разъяснения Верховным судом постановления пленума по делам об экстремизме.

35-летний житель Красноярска Безобродов стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ из-за публикации нескольких картинок с подписями в соцсети «В контакте» (возбуждение ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Адвокат добавил, что получил постановление, где разъясняется, что дело прекращено ввиду малозначительности деяния.

«На странице, которую использовал Безбородов, у последнего имелось 166 друзей, однако никто из аудитории на размещенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится", то есть указанные изображения не вызвали никакую реакцию и не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», — поясняется в тексте документа, который приводит защитник. Безбородову также вернули вещественное доказательство — его мобильный телефон.

Верховный суд 20 сентября внес поправки в постановление пленума № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г. в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами. 3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ. Эта статья затрагивает в том числе репосты в соцсетях. Всего в 2017 г. за преступления экстремистской направленности по ст. 282 УК осудили 582 человека, при этом 90% случаев — из-за публикаций в интернете, говорил ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

Экономика
Новости

Правительство выделит 730 млн рублей валютным ипотечникам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 731,6 млн руб. из федерального бюджета для помощи валютным ипотечникам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Об этом говорится на сайте правительства.

Эти средства будут направлены, например, на возмещение кредиторам средств по ипотечным займам, а также на убытки после реструктуризаций кредитов, говорится в постановлении. Сколько именно человек получит в качестве помощи – не уточняется.

На заседании правительства Медведев отметил, что помощь будет оказана наиболее нуждающимся семьям, которые смогут продолжить жить в квартирах, приобретенных в ипотеку, сообщает ТАСС. Ппрограмма помощи заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации, была запущена в мае 2015 г. По словам Медведева, на нее уже выделили 6,5 млрд руб., помощь была оказана 20 000 семьям.

Жизнь на высоте: как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы

Бизнес
Новости

Сбербанк и Rambler закрыли сделку по созданию сервиса для ресторанов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк и Rambler, GHP Group, а также частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов закрыли сделку по созданию платформы для ресторанного рынка – «Фудплекс». Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Фудплекс» позволит бронировать столики онлайн и заказывать блюда из меню до прихода в ресторан, оплачивать счет, не дожидаясь официанта, давать ему чаевые безналичным платежом, заказывать еду на дом. Сервис уже начали тестировать. Полноценный запуск пройдет до конца года, рассказывал ТАСС зампред Сбербанка Лев Хасис.

Новый сервис объединяет систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика системы автоматизации ресторанов – компанию UCS. Доля Сбербанка в объединенной компании ООО «Фудплекс» составляет 35%, Rambler Group – 30%, оставшиеся 35% принадлежат GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову, уточняется в сообщении банка. Инвестиции в проект не раскрывались.

Десять лучших ресторанов мира

Финансы
Новости

Греф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России целесообразно создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере, считает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил журналистам на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Нужно создать министерство, которое бы контролировало чрезвычайные ситуации в диджитальной сфере, которая коснется всей инфраструктуры без исключения», сказал Греф, отметив, что digital сейчас проникает во многие области жизни и является одним из «ключевых трендов, вызовов будущего».

Президент Сбербанка также отметил значение киберугроз в современном мире. «Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости: вмешательство в выборы, вмешательство в управление. Ну и, естественно, банальные хищения средств, кражи», — отметил он.

Ранее Греф неоднократно говорил, что Сбербанк уделяет большое внимание кибербезопасности. В июле он сообщил, что хакеры еще ни разу не смогли взломать системы Сбербанка. При этом Греф отметил, что клиенты банка защищены не так хорошо и в 3-4% случаев кибератак на них хакеры добиваются своей цели.

В сентябре венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II инвестировал в израильскую компанию ThetaRay, специализирующуюся на предупреждении финансовых киберпреступлений, таких как отмывание денег, мошенничество, а также на защите компаний от кибератак.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границах с Чечней

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты народного собрания Ингушетии утвердили соглашение об установлении административной границы с Чечней, которое ранее подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евкурова.

На собрании присутствовало 25 депутатов, из них за утверждение соглашения проголосовали 17 человек. При этом три депутата выступили против, а еще пять воздержались.

Против этого соглашения «сотни людей» вышли протестовать в Ингушетии, сообщает Русская служба BBC. По данным «Дождя», в центре столицы Ингушетии Магасе собрались около 5000-10 000 человек.

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами на прошлой неделе, 26 сентября. Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г. Согласно документу, Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом.

Подписание этого соглашения на прошлой неделе вызвало также несанкционированный митинг у въезда в Магас. В нем участвовали «сотни человек», сообщал корреспондент «Кавказ.Реалии».

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней

Политика
Новости

Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский журнал Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира. В этом году на премию претендует 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.

Издание отмечает, что предугадать, кому Нобелевский комитет вручит премию мира, очень сложно. Однако журнал попытался определить наиболее вероятных получателей, опираясь в том числе на данные букмекеров.

Главными претендентами на Нобелевскую премию мира Times называет лидера КНДР Ким Че Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В этом году они предприняли шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Весной в демилитаризованной зоне между двумя странами состоялась первая в истории встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Вслед за лидерами КНДР и Южной Кореи назван еще один участник переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове — это президент США Дональд Трамп. Крупнейшая в Британии букмекерская контора Ladbrokes оценивает его шансы на получение премии как 5 к 2. Издание напоминает, что в 2009 г. предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама стал нобелевским лауреатом.

Еще одним вероятным кандидатом Time считает инициатора референдума об отделении Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона. Его шансы на получение премии Ladbrokes оценивает ниже — 12 к 1. После отставки с должности главы Каталонии Пучдемон покинул Испанию и сейчас скрывается от ареста в Бельгии.

Горячий референдум в Каталонии

Среди организаций наиболее вероятным получателем премии мира Time считает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура дважды становилась нобелевским лауреатом — в 1954 и 1981 гг.

Шансы получить Нобелевскую премию мира есть также у папы римского Франциска, пишет Time, хотя букмекеры оценили их только как 16 к 1. Ни один папа римский никогда не становился лауреатом Нобелевской премии мира, но папа Франциск пользуется большой популярностью, отмечает издание. В этом году он стал «Человеком года» по версии Time.

Журнал также называет в числе вероятных получателей Нобелевской премии мира блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави, который в 2012 г. был приговорен к семи годам тюрьмы и 1000 ударов плетью за «оскорбление ислама по электронным каналам». Если он получит премию, это будет второй случай, когда заключенный стал нобелевским лауреатом, отмечает Time: в 2010 г. премию получил осужденный китайский правозащитник Лю Сяобо.

Среди фаворитов журнал также упоминает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), одна из основательниц которого Джейн Аддамс стала первой американской женщиной, получившей Нобелевскую премию мира (это произошло еще в 1931 г.). В этом году ACLU может быть отмечен за групповой иск от имени более 2000 детей мигрантов, которых американские власти разделили на границе с родителями.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В этом году объявление лауреата состоится в пятницу, 5 октября.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Политика
Новости

Рейтинг доверия к Путину вернулся к уровню 2013 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину составил 58%: по сравнению с 2017 г. он упал на 17%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Левада-центра» об отношении россиян к различным институтам.

Этот показатель упал до уровня 2013 г., отмечает «Коммерсантъ». «Заметное падение президентского рейтинга» социологи отметили еще в начале 2018 г., объясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков. По его словам, мартовские выборы «оживили» показатель, но после выборов вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста.

Теперь у россиян наибольшим доверием среди институтов пользуется армия, свидетельствуют данные опроса. Ей доверяет 66% опрошенных. Многие респонденты сказали, что «чувствуют гордость, когда смотрят видео пуска ракет с Каспийского моря в Сирию и демонстрацию высокотехнологичного оружия», комментирует Волков.

Опрос проводился с 20 по 26 сентября. «Левада-центр» опросил 1600 человек в 52 регионах России.

В среду, 3 октября, Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста, согласно которому женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Незадолго до этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что рейтинги не мешают реальной работе президента. Так он ответил на вопрос, не беспокоится ли Кремль, что на рейтинг Путина может повлиять повышение пенсионного возраста. «Для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей, а именно — повышение жизненного уровня пенсионеров президент разъяснил как конечную цель этих преобразований», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах

Бизнес
Новости

Правительство выделило почти 10 млрд рублей на закупку самолетов SSJ-100

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство выделило 9,8 млрд руб. Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на приобретение самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Эти средства будут вложены в покупку восьми SSJ-100 общей стоимостью 18,7 млрд руб., впоследствии эти самолеты будут переданы в лизинг региональным авиакомпаниям. Поставка самолетов начнется в этом году и будет продолжена в следующем.

Господдержка позволит ГТЛК увеличить количество закупаемых самолетов и сохранить для авиакомпаний выгодные условия по лизингу, отмечается в сообщении правительства. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. 

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

СМИ узнали о готовности США обвинить Китай в подрыве популярности Трампа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вашингтон готов обвинить Пекин во вмешательстве во внутреннюю политику США на всех уровнях, вплоть до подрыва авторитета президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на черновик речи вице-президента Майка Пенса в Гудзонском институте. «Китай хочет другого американского президента», — цитирует агентство выдержки из речи. Такая позиция Пекина связывается с жесткой риторикой Трампа в отношении внешнеторговой политики Китая.

Выступление Пенса состоится позднее в четверг.

Неделю назад обвинения в адрес Китая высказывал и сам Трамп с трибуны Совета Безопасности ООН. По его словам, США обнаружили попытки вмешательства Пекина в предстоящие промежуточные выборы в конгресс. «Они не хотят, чтобы я или мы побеждали, потому что я первый президент, когда-либо бросавший вызов Китаю в торговле», — пояснял он.

Теперь Вашингтон может обвинить Пекин в подготовке вмешательства не только в предстоящие в ноябре промежуточные выборы, но в и президентскую кампанию 2020 г. «Пекин мобилизовал скрытых агентов, ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая», — цитирует тот же черновик Пенса The Wall Street Journal. «То, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что творит в нашей стране Китай», — отмечается в тексте. Из черновика также следует, что Китай отказывает американским корпорациям в лицензиях, если они не хотят выступить против политики администрации Трампа.

Пенс может раскритиковать и военную активность Китая в Южно-Китайском море, а также попытки перехвата американских кораблей. При этом, как ожидается, вице-президент США заверит аудиторию, что американские силы продолжат «летать, плавать и действовать везде, где это допускает международное право и требуют национальные интересы США».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США