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Китай отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США

МИД Китая отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США, которые накануне озвучил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. «В выступлении были высказаны необоснованные обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая», - говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте министерства.

Выступая в Гудзонском институте, вице-президент США заявил о беспрецедентном вмешательстве Китая в американские внутриполитические процессы – от промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре этого года, до попыток повлиять на общественное мнение и бизнес-сообщество в преддверии президентских выборов 2020 г. «Если честно, администрация президента [США Дональда] Трампа работает, и Китай хочет другого американского президента. Китай вмешивается в демократию Америки», - приводит слова Пенса The Guardian. Пекин, заявил он, «мобилизовал скрытых агентов, ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая». На фоне активности Китая «меркнет» и российское вмешательство, уточнил он.

«Для США крайне странно описывать… сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами как вмешательство Китая во внутренние дела и выборы в США», - говорится в заявлении представителя китайского МИДа. В нем подчеркивается, что Пекин «всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела» и не собирается изменять ему, а «любая злонамеренная клевета на Китай напрасна».

Пекин «настоятельно призывает США исправить свои ошибки, прекратить необоснованные обвинения и клевету на Китай, прекратить наносить ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям и принять практические меры для поддержания здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», - говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что власти Китая «полны решимости сотрудничать с США в достижении бесконфликтного, неконфронтационного, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества».