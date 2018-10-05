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Европейские ученые заподозрили Пентагон в создании биологического оружия

Программа «Насекомые-союзники», которую реализует Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) под видом сельскохозяйственных изысканий, потенциально может являться разработкой «нового класса биологического оружия». Об этом в статье, опубликованной в журнале Science, пишет группа ученых под руководством Ричарда Гая Ривза из Института эволюционной биологии им. Макса Планка в Германии.

Суть программы, о которой идет речь, заключается в распространении насекомыми инфекционных генно-модифицированных вирусов, которые должны корректировать хромосы урожая непосредственно в полях. Ученые усомнились в том, что проект способен принесен практическую пользу сельскому хозяйству США с учетом серьезных рисков, связанных с биологическими, экономическими и социальными последствиями программы. «В результате программа может быть широко воспринята как попытки разработать биологические агенты для враждебных целей и средств их доставки, которые, если это предположение верно, будут являться нарушением Конвенции о биологическом оружии», - отмечается в публикации.

«Учитывая, что DARPA является военным агентством, мы считаем удивительным, что очевидные и касающиеся двойного назначения аспекты этого исследования получили так мало внимания», - цитирует Independent юриста из Университета Фрайбурга Феликса Бека. Как отмечает издание, с 2016 г. на программу было потрачено $27 млн.

«Программа разрабатывает технологии для проектирования и доставки целевых терапий в соответствующие временные рамки, то есть в течение одного вегетационного периода», - пояснил менеджер программы DARPA Блейк Бекстин журналу Newsweek. Агентство отвергает обвинения европейских ученых. «DARPA не производит ни биологического оружия, ни средств для их доставки», - заявил изданию пресс-секретарь агентства.