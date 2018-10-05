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Политика
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Европейские ученые заподозрили Пентагон в создании биологического оружия

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Программа «Насекомые-союзники», которую реализует Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) под видом сельскохозяйственных изысканий, потенциально может являться разработкой «нового класса биологического оружия». Об этом в статье, опубликованной в журнале Science, пишет группа ученых под руководством Ричарда Гая Ривза из Института эволюционной биологии им. Макса Планка в Германии.

Суть программы, о которой идет речь, заключается в распространении насекомыми инфекционных генно-модифицированных вирусов, которые должны корректировать хромосы урожая непосредственно в полях. Ученые усомнились в том, что проект способен принесен практическую пользу сельскому хозяйству США с учетом серьезных рисков, связанных с биологическими, экономическими и социальными последствиями программы. «В результате программа может быть широко воспринята как попытки разработать биологические агенты для враждебных целей и средств их доставки, которые, если это предположение верно, будут являться нарушением Конвенции о биологическом оружии», - отмечается в публикации.

«Учитывая, что DARPA является военным агентством, мы считаем удивительным, что очевидные и касающиеся двойного назначения аспекты этого исследования получили так мало внимания», - цитирует Independent юриста из Университета Фрайбурга Феликса Бека. Как отмечает издание, с 2016 г. на программу было потрачено $27 млн.

«Программа разрабатывает технологии для проектирования и доставки целевых терапий в соответствующие временные рамки, то есть в течение одного вегетационного периода», - пояснил менеджер программы DARPA Блейк Бекстин журналу Newsweek. Агентство отвергает обвинения европейских ученых. «DARPA не производит ни биологического оружия, ни средств для их доставки», - заявил изданию пресс-секретарь агентства.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании производства МС-21

Ведомости
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Для запуска серийного производства среднемагистральных самолетов МС-21 могут потребоваться дополнительные время и финансирование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги проверки Счетной палаты, о которой газете рассказали источники. Сколько именно дополнительных инвестиций может потребоваться – пока неизвестно, однако сроки производства самолета могут опять сместиться, отмечает издание.

В отчете по итогам проверки Счетная палата указывает, что у программы создания среднемагистральных самолетов МС-21 неоднократно были корректировки, пишет «Коммерсантъ»: несколько раз менялась техническая концепция самолета, смещались сроки выполнения работ, а также проект дорожал. В частности, в 2017 г. продолжительность создания самолета увеличилась на семь лет, сроки продаж сократились на два года, а их начало перенесено на три года вперед, напоминает газета. Правительство запустило программу МС-21 в 2008 г., тогда общие затраты составляли около 125 млрд руб. Бюджет проекта МС-21 по состоянию на 1 сентября в Счетной палате оценили в 438 млрд руб. Кроме того, сложился дефицит по операционной деятельности «Корпорации "Иркут"» (производитель самолета), которому на весь срок программы необходимо еще почти 197 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут». Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот».

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

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Политика
Новости

СМИ узнали о вероятном назначении замминистра строительства губернатором Курской области

Ведомости
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Замминистра строительства Андрей Чибис может быть назначен врио губернатора Курской области в ближайшие дни. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к региональным властям. Ранее об этом же говорили и собеседники РИА Новостей. Чибис отказался от комментариев, а его пресс-служба квалифицировала информацию о возможном назначении как слухи.

Замминистра сейчас рассматривается как основной кандидат на пост курского губернатора. Также на это место рассматривались кандидатуры депутата Госдумы Александра Брыксина и Виктора Карамышева, а также гендиректора «Металлоинвеста» (подконтрольного USM Holdings Алишера Усманова) Андрея Варичева. Последний ожидал назначения около двух лет. О его возможном назначении сообщали и собеседники «Ведомостей». Источник РБК уточнил, что его назначение спровоцировало бы конфликт местных элит.

Чибис был выбран как человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов», рассказал один из собеседников РБК. «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — уточнил еще один собеседник.

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Бизнес
Новости

Украина пригрозила «Газпрому» новым иском на $12 млрд в случае запуска «Северного потока-2»

Ведомости
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Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о наличии у компании плана «Б» на случай запуска проекта «Северный поток-2». «Мы подали соответствующий иск в арбитраж на $12 мдрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба Украины, если будет построен «Северный поток-2» и мощности украинской ГТС не будут использоваться», - рассказал он в эфире «Пятого канала».

Витренко подчеркнул, что европейские правила ценообразования позволяют «отобразить эффект от простоя украинской ГТС или неиспользования ее после 2019 г.». О каких именно правилах идет речь он не уточнил, пояснив лишь, что в данном случае речь идет «просто о компенсации недополученной тарифной выручки», а не о пересмотре действующего тарифа. Действующий контракт, описывающий стоимость и условия транзита российского газа, истекает в 2019 г.

Ранее «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» компенсации за несоблюдение условий по минимальным объемом прокачки газа через украинские мощности – не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафттогазу» $2,56 млрд, но оставил неизменным требование о минимальном транзите и отказал в ретроспективном пересмотре тарифа.

В июле «Нафтогаз» подал иск на $11,58 млрд против «Газпрома» с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Южная Корея запретила судам попавшей под санкции США компании из России заходить в порты

Ведомости
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Власти Южной Кореи запретили судам приморской компании «Гудзон» заходить в порты страны. Об этом сообщил гендиректор компании Геннадий Кононенко, передает «Интерфакс».

«У меня есть документ, в котором власти Южной Кореи запрещают заход судам компании в порт», — сказал он, добавив, что причина этого — санкции США.

К берегам Южной Кореи подходит одно из судов «Гудзона» — «Богатырь» — и власти не дают разрешение на вход в порт, рассказал Кононенко.

Он подчеркнул также, что компания никогда не работала с КНДР, назвав внесение ее в санкционный список необоснованным. «Суда компании не были там никогда. Санкции в отношении нашей компании никаким образом не обоснованы. А корейцы на основании этих санкций в одностороннем порядке нас внесли в свой список», — заключил Кононенко.

21 августа компания «Гудзон» попала под санкции США. Американские власти подозревают ее — наряду с компанией Primorye Maritime Logistics Co Ltd. — в сотрудничестве с КНДР, в частности, в осуществлении поставок продукции, импорт которой запретили как американские власти, так и Совбез ООН. Под санкции попало и несколько судов, принадлежащих компаниям, в том числе «Севастополь».

На прошлой неделе Южная Корея задержала в порту судно «Севастополь». Оно прибыло в страну еще до введения санкций и встало на ремонт, а после ремонта должно было отправиться в рейс, рассказывал Кононенко. МИД России в связи с произошедшим вызвал южнокорейского посла и сделал ему представление. 2 октября стало известно, что власти Южной Кореи отменили ограничение на выход судна из порта.

Политика
Новости

Китай отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США

Ведомости
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МИД Китая отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США, которые накануне озвучил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. «В выступлении были высказаны необоснованные обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая», - говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте министерства.

Выступая в Гудзонском институте, вице-президент США заявил о беспрецедентном вмешательстве Китая в американские внутриполитические процессы – от промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре этого года, до попыток повлиять на общественное мнение и бизнес-сообщество в преддверии президентских выборов 2020 г. «Если честно, администрация президента [США Дональда] Трампа работает, и Китай хочет другого американского президента. Китай вмешивается в демократию Америки», - приводит слова Пенса The Guardian. Пекин, заявил он, «мобилизовал скрытых агентов, ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая». На фоне активности Китая «меркнет» и российское вмешательство, уточнил он.

«Для США крайне странно описывать… сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами как вмешательство Китая во внутренние дела и выборы в США», - говорится в заявлении представителя китайского МИДа. В нем подчеркивается, что Пекин «всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела» и не собирается изменять ему, а «любая злонамеренная клевета на Китай напрасна».

Пекин «настоятельно призывает США исправить свои ошибки, прекратить необоснованные обвинения и клевету на Китай, прекратить наносить ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям и принять практические меры для поддержания здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», - говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что власти Китая «полны решимости сотрудничать с США в достижении бесконфликтного, неконфронтационного, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества».

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о перестановках в руководстве инвестиционного блока Альфа-банка

Ведомости
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Корпоративно-инвестиционный блок — CIB Альфа-банка возглавит экс-руководитель инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank в России и СНГ Андрей Чулак, тогда как один из прежних руководителей покинет компанию, пишет «Коммерсантъ».

Чулак станет руководить блоком с ноября. Он будет отвечать за развитие инвестиционного бизнеса и отношения с крупными корпорациями.

В настоящее время у CIB Альфа-банка два равнозначных соруководителя — куратор инвестиционного банковского бизнеса Саймон Вайн и куратор корпоративного бизнеса Максим Першин. 4 октября, как рассказали источники, близкие к банку, «на внутреннем уровне» было объявлено, что Вайн, проработавший в компании 20 лет, покинет ее.

Першин сохранит пост члена правления и продолжит отвечать за работу с крупнейшими корпоративными клиентами, однако станет подчиненным Чулака. Последний, таким образом, будет единственным руководителем всего блока.

Пресс-служба банка подтвердила эти кадровые перестановки. От дальнейших комментариев она воздержалась.

Бизнес
Новости

Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США после заключения с ней сделки

Ведомости
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Гендиректор Tesla сыронизировал в Twitter над финансовым регулятором США — Комиссией по ценным бумагам и биржам (Security and Exchange Commission, SEC) — спустя несколько дней после того, как достиг с ней сделки по делу о мошенничестве.

В сообщении он назвал ее «комиссией по обогащению тех, кто играет на понижение» (Shortseller Enrichment Commission), отметив, что она делает «невероятную работу». «И такое изменение названия — прямо в точку», — добавил он. 

Как пишет BBC, регулятор комментировать сообщение Маска отказался. 

27 сентября SEC подала в суд на Маска, обвинив его в мошенничестве. Основанием стали его сообщения в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Игроки на понижение жаловались, что из-за заявление Маска потеряли «миллионы», отмечает BBC. 

30 сентября Маск достиг с SEC соглашения. Он должен, в частности, покинуть пост председателя совета директоров Tesla и будет отстранен от этой должности на три года Tesla. 

Бизнес
Новости

Медведев поддержал субсидирование цен на бензин и рост налогов для нефтяников

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Медведев поддержал схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, о которой нефтяные компании в последнее время спорили с Минфином. Об этом сообщили РБК два источника — близкий к одной из нефтяных компаний и один из консультантов компаний; они знакомы с текстом протокола по итогам совещания 18 сентября, который был подписан на днях.

О подписании протокола сообщили и «Коммерсанту» источники в отрасли, а также подтвердили в пресс-службе Белого дома, отказавшись от комментариев по содержанию.

Премьер одобрил увеличение бюджетных субсидий на топливо при помощи механизма демпфирующей надбавки, который должен заработать с 2019 г., но также одобрил и предложение профинансировать часть субсидии за счет роста НДПИ для всей отрасли, рассказали собеседники РБК.

Как пишет «Коммерсантъ», по оценке Минфина, снижение базовой цены на бензин и дизельное топливо — до 50,4 тыс. руб. и 45 тыс. руб. на тонну соответственно — должно было увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год и именно такие уровни зафиксированы в протоколе по итогам совещания. Также в протоколе говорится, что половину дополнительных расходов бюджетной системы, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов, должны компенсироваться за счет роста НДПИ на нефть, сообщает издание. 

Источники газеты говорят, что основная причина того, что выход протокола задерживался — это недовольство «Роснефти». Как отмечает «Коммерсантъ», для отрасли решение правительства выгодно, однако оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой, в частности для «Роснефти». Ряд источников газета в Белом доме не исключили, что компании еще удастся повлиять на итоговое решение по НДПИ. 

В «Роснефть» на запрос «Коммерсанта» не ответили. 

Бизнес
Новости

Туроператоры сообщили о планах «РоссТура» прекратить работу

Ведомости
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Компания «РоссТур» объявит об остановке работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

По ее словам, гендиректор «РоссТура» Александр Недополз сделает объявление «в ближайшее время». Причина, отметила она, заключается в том, что у него нет денег, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами, а те в свою очередь не готовы дать ему отсрочку.

О каком количестве туристов может идти речь, пока неясно, добавила Тюрина. «РоссТур» позиционировал себя как центр бронирования — через него бронировали туры у крупных туроператоров другие агентства, пояснила она.

6 октября запланировано совещание в Ростуризме с участием руководства «РоссТура» и туроператоров, заключила пресс-секретарь РСТ.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на Недополза, «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность и объявит об этом 5 или 8 октября, но при этом продолжит заниматься агентской деятельностью.

Ранее АТОР писал о том, что 2 октября «РоссТур» приостановил сотрудничество сразу с четырьмя крупными туроператорами — PEGAS Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист».

В реестр туроператоров внесены сведения о трех юрлицах «РоссТура»: ООО «Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма» (ООО «РоссТур»), ООО «Туроператор РТ-Центр» и ООО «Туроператор Р-Тур». Финансовые гарантии на 50 млн руб. предоставила компания ERV.

Политика
Новости

Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций США

Ведомости
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Поставка в Индонезию российских истребителей Су-35 задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на человека, близкого к аппарату правительства, и топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. По словам источников, контракт на поставку 11 истребителей все еще действителен, однако сроки поставки неизвестны.

Переговоры с Джакартой о возможной поставке истребителей начались в 2015 г. Тогда индонезийские военные заявили о прямом указании президента закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger. Закупаемые истребители должны войти в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси). Контракт на российскую поставку стоимостью $1,154 млрд Индонезия подписала в феврале этого года, став вторым иностранным заказчиком истребителя этого типа. Впервые соглашение с Россией подписал Китай в 2015 г., заказав 24 истребителя общей стоимостью свыше $2 млрд.

Незадолго до подписания визит в Индонезию делегации из России совпал с приездом министра обороны США Джеймса Мэттиса. Тогда он пригрозил прекратить поставки запчастей к состоящим на вооружении американским самолетам. В случае отказа от контракта с Россией министр пообещал организовать поставки истребителей F-16. По словам источника, несмотря на то что решение о закупке истребителей было принято задолго до введения санкций, власти США до сих пор не высказали четкую позицию по этому вопросу.

Проблемы с контрактом возникли также из-за поиска банка для проведения сделки. Часть контракта должна быть покрыта российским коммерческим кредитом, однако банки также опасаются санкций США и не хотят участвовать в сделке с «Рособоронэкспортом». Как сообщил один из источников «Коммерсанта», российские власти рассматривали в качестве кредитора ВТБ, однако представители банка опровергли эту информацию.

Политика
Новости

МИД назвал «пропагандистской акцией» высылку россиян из Нидерландов

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Российский МИД назвал высылку четверых россиян из Нидерландов очередной «срежиссированной пропагандистской акцией». Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Нидерландские власти заподозрили их в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), попытке получить данные о расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 г., а также в связях с ГРУ.

МИД России обратил внимание на то, что Нидерланды обнародовали данные об этом лишь сейчас, спустя полгода после самих событий. По мнению российского ведомства, Амстердам пытается повлиять на повестку перед сессией ОЗХО, запланированной на 9 октября. Дипломатов удивили обвинения в попытках получить данные о расследовании крушения над Донбассом в 2014 г. «Как будто бы для этого необходимо находиться рядом с «объектом нападения», — заявил российский МИД.

О том, что нидерландские власти выслали в апреле четверых россиян, стало известно в четверг, 4 октября. Руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм сообщил, что они прилетели в Амстердам 10 апреля под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. При себе у них были дипломатические паспорта. Как считают нидерландские спецслужбы, целью россиян была ОЗХО, которая расследовала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 13 апреля подозреваемые начали активную часть своей операции в Гааге, недалеко от штаб-квартиры ОЗХО, когда и были задержаны, а затем высланы из страны.

Позже минюст США сообщил, что предъявил Моренцу, Серебрякову, Сотникову и Минину обвинения в киберпреступлениях, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Вместе с ними американцы обвинили еще троих россиян. По данным властей США, обвиняемые россияне проводили «сложные компьютерные взломы, затронувшие граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру». Мишенями кибератак могли стать 34 организации — в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация футбола (FIFA), компания Westinghouse Electric Company, лаборатория химического оружия в Гааге и атомная станция в США. ФБР объявило семерых россиян в розыск, отметив, что пока не может их задержать, поскольку фигуранты находятся в России. Великобритания пригрозила России новыми санкциями из-за этого инцидента.

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