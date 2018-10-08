Политика

Новости

В Болгарии убили тележурналистку Викторию Маринову

В болгарском городе Русе убита телевизионный журналист Виктория Маринова. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местного прокурора Георгия Георгиева.

По его словам, тело 30-летней женщины было найдено в парке. Смерть наступила от ударов по голове и удушения, рассказал он. «Ее мобильный телефон, ключи от машины, очки и часть одежды пропали», — отметил Георгиев, добавив, что прокуратура изучает все вероятные мотивы для убийства — как личные, так и профессиональные.

Министр внутренних дел Болгарии Миаден Маринов позже сообщил, что журналист также стала жертвой изнасилования. Премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на то, что дело будет раскрыто, сославшись на «работу, которая уже сделана». «Благодаря большому количеству собранного материала ДНК обнаружение преступника — дело времени», — подчеркнул он.

Маринова была исполнительным директором телеканала городы Русе — TVN. Недавно она выпустила ток-шоу «Detector». В первом его эпизоде были показаны интервью с журналистами-расследователями, «посвященные расследованию предполагаемого мошенничества с деньгами Евросоюза, которое связано с большими бизнесменами и политиками», пишет The Telegraph.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в своем Twitter, что он «шокирован ужасным убийством журналиста-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии». «Требуем полного и тщательного расследования», — подчеркнул он.