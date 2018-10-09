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ФСБ изъяла десятки взрывных устройств у подпольных оружейников

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих участников группы подпольных оружейников в Санкт-Петербурге и Петрозаводске, изъяв у них десятки взрывных устройств, а также много стрелкового оружия и патронов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Все трое заключены под стражу, уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 222 УК («Незаконное приобретение и сбыт оружия»), предусматривающей до шести лет заключения.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 самодельных взрывных устройств, свыше 1300 г взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, Люгер и др., винтовка «Мосина», различные обрезы ружей), 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления», – пишет ФСБ. Лаборатория по переработке, ремонту оружия и изготовлению взрывных устройств находилась в Петрозаводске, мастерская по переделке огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов – в Санкт-Петербурге.

Работники спецслужбы выясняют, причастны ли члены преступной группы к иным преступлениям с использованием оружия и взрывных устройств.

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Бизнес
Новости

Котировки НМТП резко выросли на новости о сделке с «Транснефтью»

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Котировки Новороссийского морского торгового порта (НМТП) во вторник после открытия торгов на Московской бирже подскочили почти на 12%, к 11.25 мск их рост составил 7,2%.

Накануне стало известно, что государственная «Транснефть» купила 25% в НМТП у группы «Сумма» за $750 млн, приобретя 100% в Novoport Holding – структуре, которая владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.

НМТП – крупнейший порт России. До сделки с «Транснефтью» 50,1% его акций на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через дочернюю компанию «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку. Однако в конце марта совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, в связи с чем переговоры были приостановлены. Летом переговоры возобновились.

Сегодня президент РСПП Александр Шохин назвал закрытие сделки, несмотря на арест ее владельца, «хорошим сигналом для инвестклимата», оговорившись, что сама природа транзакции противоречит цели сократить государственное присутствие в экономике.

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Экономика
Новости

МВФ улучшил прогноз ВВП России в 2019 году

Ведомости
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Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) сохранил июльский прогноз роста экономики России в 2018 г. на уровне 1,7%, но существенно повысил оценку роста российского ВВП на 2019 г. – с 1,5 до 1,8%. Тем не менее динамика российской экономики останется вдвое хуже среднемировой, следует из обзора.

Рост мировой экономики в 2018–2019 гг., по оценке МВФ, будет ниже июльской оценки и составит 3,7% в год вместо 3,9%. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран МВФ прогнозирует рост в 2018 г. на 4,7% (ранее – 4,9%), в 2019 г. – 4,7% (5,1%). Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 г. не изменилась – 2,4%, на 2019 г. прогноз снижен на 0,1 п. п. до 2,1%.

Банк России в базовом сценарии на 2019 г. ожидает рост ВВП всего на 1,2–1,7%, причем в июне ЦБ прогнозировал 1,5–2%.

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Политика
Новости

Мост обрушился на участок Транссиба в Амурской области

Ведомости
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Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Движение поездов на участке временно приостановлено. Задержаться могут до десяти пассажирских поездов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошел в 04.36 мск, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. Путепровод, пролеты которого упали, не находится в ведении РЖД, следует из сообщения.

Сотрудники РЖД и пассажиры не пострадали, отметило управление МЧС. В больницу доставлен водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту, сообщило правительство Амурской области. У пострадавшего перелом голени и раздробление стопы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в региональном минздраве. «Конечно, он получил большой стресс, но страшного ничего нет. Сейчас идет оперативное вмешательство по поводу перелома. Можно сказать, он родился в рубашке», – сказала собеседница агентства.

По факту обрушения моста начата доследственная проверка, сообщило следственное управление СКР по региону. По предварительным данным следствия, во время обрушения по мосту ехал грузовой автомобиль, отмечается в сообщении. Следователи намерены проверить соблюдение правил эксплуатации моста и действия лиц, ответственных за его эксплуатацию. В сообщении регионального правительства отмечается, что следователи работают «на предмет выявления возможного превышения допустимого веса груза автомобиля и выяснения степени вины подрядной организации, которой принадлежит грузовик».

В Амурской области введен режим ЧС. На место происшествия прибыл губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Этот путепровод был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой. Там проживает порядка 10 000 человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле», – сообщил он.

Восстановление моста будет профинансировано из резервного фонда региона, но стоимость работ пока не известна, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Эльвира Оверченко.

Политика
Новости

СМИ узнали о жалобах московских властей на дефекты в российском ПО

Ведомости
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Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы нашел 33 дефекта в приложении «Мойофис почта» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), не позволяющих использовать его для электронной переписки московского правительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Артема Ермолаева, на тот момент руководившего департаментом.

Письмо датировано 5 сентября и адресовано руководителю Минкомсвязи Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову. Ермолаев попросил ведомство повлиять на разработчиков программного обеспечения. Как отмечает газета, 20 сентября аппарат правительства передал письмо в Минкомсвязи, а 21 сентября в министерство обратился гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров, заявивший, что 25 пунктов из 33 были исправлены в релизе ПО в 2017 г.

Из протокола совещания у заместителя министра Алексея Соколова от 26 сентября следует, что 25 дефектов были устранены, а еще четыре будут исправлены до апреля 2019 г., пишет газета. Еще две проблемы могут быть устранены «только при четкой формализации требований», указывает газета со ссылкой на протокол встречи.

Представитель ДИТа заявил изданию, что департамент рассматривает возможность участия в тестировании программного обеспечения, Минкомсвязи не предоставило комментариев.

«Новые облачные технологии» – российский разработчик офисного программного обеспечения «Мойофис». Компания создает программные продукты с 2013 г. Продукты компании используют, в частности, Министерство цифрового развития, Росимущество, «Ростех» и «Почта России».

Политика
Новости

На украинском военном складе под Черниговом произошел взрыв

Ведомости
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В Черниговской области на складе боеприпасов прогремел взрыв, в результате чего возник пожар. Об этом говорится на официальной странице Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Взрыв произошел в районе областного населенного пункта Ичня на территории шестого арсенала министерства обороны Украины. Из опасной зоны в районе горящего арсенала были эвакуированы около 10 000 человек, сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших нет.

К месту происшествия направлены 220 спасателей и 60 единиц техники. По тревоге были подняты подразделения украинской полиции и Нацгвардии Украины. К месту инцидента вылетел украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Движение транспорта в радиусе 20 км от района взрыва остановлено.

В сентября 2017 г. загорелся другой склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области. В результате, по данным Генштаба ВСУ, на складах, где хранилось около 83 000 т боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», было уничтожено до трети запасов.

Политика
Новости

Минобороны России откроет представительство в ЦАР

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Министерство обороны России откроет представительство в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что правительства России и ЦАР заключили соглашение, цель которого – «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества». Там же указано, что ЦАР должна предоставить руководителю представительства возможность посещать при необходимости воинские части, имеющие на вооружении военную технику российского производства.

Когда именно будет открыто представительство – не уточняется. В нем будет работать пять человек: руководитель, его заместитель, помощник руководителя по контрактной работе, а также старший офицер и старший референт-переводчик, говорится в документе. Сотрудники представительства и члены их семей не участвуют в боевых действиях в ЦАР, уточняется там же.

Представительство будет содержаться за счет российской стороны, указано в распоряжении. Кроме того, Россия за свой счет будет арендовать для сотрудников представительства и их семей служебные помещения и жилье, а ЦАР обеспечивать их безопасность, отмечено в документе. Имущество представительства пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и других исполнительных действий.

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании  — «ЧВК Вагнера».

«ЧВК Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». Бойцы «ЧВК Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. Некоторые зарубежные СМИ, например французская газета Le Monde, писали о том, что в ЦАР есть российские наемники. Среди российских изданий о присутствии «ЧВК Вагнера» в ЦАР сообщала «Новая газета».

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Экономика
Новости

ФНС сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ФНС, который уже зарегистрировал Минюст. Документ вступит в силу в апреле 2019 г.

Данный приказ ФНС содержит изменения, которые затронут всех налогоплательщиков, отмечает «Коммерсантъ». К примеру, налоговые инспекторы смогут запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств отдельно по вкладам и счетам. В запросах ФНС будет обязана указывать, кто именно их интересует – гражданин, ИП или компания, – и о причинах проверки, а сами запросы можно будет требовать по состоянию на сегодняшний день и прошедший период.

С одной стороны, разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов, отмечает «Коммерсантъ». Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации, объяснил газете партнер Taxology Алексей Артюх. С другой стороны, есть и положительный момент: если ФНС запросит информацию как о предпринимателе, то банк будет иметь полное право не раскрывать информацию о личных вкладах клиента, сказал «Коммерсанту» глава адвокатского бюро «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Этот приказ издан с учетом поправок в Налоговый кодекс, внесенных в 2016–2017 гг., рассказали газете в ФНС. Получение информации от банков об операциях по счетам, вкладам связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, объяснили в службе.

Необычные налоги в разных странах

Экономика
Новости

Медведев объяснил повышение пенсионного возраста в научной статье

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития». Она опубликована в журнале «Вопросы экономики» за октябрь. В статье Медведев описывает задачи экономической политики России на ближайшие шесть лет. Например, он рассуждает о несырьевом экспорте, цифровизации экономики, уровне бедности, ипотеке, а также о повышении пенсионного возраста.

В частности, премьер считает альтернативы повышению пенсионного возраста более болезненными. «Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится. И по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», – говорится в статье Медведева.

Медведев напомнил, что текущий возраст выхода на пенсию был принят в 1930-х гг., а продолжительность жизни за это время намного выросла. В 1939 г. доля лиц старше общеустановленного пенсионного возраста составляла 8,6%, в 2002 г. – уже 20,5%, в 2018 г. – 25,4%, перечисляет он. При таких условиях есть три пути, рассуждает Медведев: повышение тарифов отчисления в пенсионную систему, снижение реального уровня пенсий или повышение пенсионного возраста. Первое предложение несет риски: люди начнут получать зарплату «в конвертах», а деловая активность будет падать из-за увеличения налогов, считает премьер. Второе решение он просто назвал «неприемлемым».

Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения, отмечает Медведев. «Вопрос об изменении пенсионного возраста возник не сегодня. И аргументы за и против обсуждаются на протяжении последнего десятилетия», – добавляет он.

Летом правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России. В сентябре Госдума одобрила это предложение. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября. Документ предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65.

«Вопросы экономики» – ежемесячный научный журнал, основанный в 1929 г. Его учредители – Институт экономики РАН и некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики». В редакционную коллегию входят ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. «Вопросы экономики» есть в списке ВАК.

Медведев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете с 1990 по 1997 г. У премьера есть степень кандидата юридических наук.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Стиль жизни
Новости

«Собибор» попал в лонг-лист «Оскара»

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Фильм Константина Хабенского «Собибор» попал в лонг-лист премии «Оскар» 2019 г. в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом говорится на сайте премии.

Всего в список «Лучший фильм на иностранном языке» попали картины из 87 стран. Шорт-лист «Оскара» объявят 22 января 2019 г. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Собибор» от России на премию «Оскар» в сентябре. Тогда член комитета Александр Роднянский уточнял, что картину выбрали «большинством голосов».

«Собибор» – первая режиссерская работа актера Хабенского. Премьера фильма состоялась в мае. Это история о побеге из нацистского лагеря смерти. Идея картины принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому.

В прошлом году от России на «Оскар» выдвигали фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лента попала в шорт-лист, но награду не получила.

Сюрпризы и победители «Оскара»

Политика
Новости

Глава Ингушетии назвал провокаторами организаторов митинга

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Большинство организаторов митинга против условий соглашения об установлении границы Ингушетии с Чечней — это провокаторы, преследующими свои политические цели. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Я знаю, что среди организаторов много тех, кто реально болеет за свою землю и народ, но большинство организаторов – провокаторы. Те, кто реально хочет решить вопрос земли, – их просто втянули», – заявил Евкуров. По его словам, договор об административной границе Ингушетии и Чечни – это историческое событие и «благо для народа».

Глава Ингушетии заверил, что готов встретиться с митингующими. «Я все-таки думаю, что люди сами должны понять, что в большинстве своем их используют. У некоторых из них есть мой телефон, они же могут позвонить и сказать: вот нас, к примеру, 40 человек, объясни нам», – сказал Евкуров. При этом он выразил надежду, что организаторы митинга создадут свой оргкомитет. Это поможет разобраться в ситуации и выработать вместе с властями конкретные предложения для урегулирования сложившейся ситуации, объяснил он: «Надеюсь, что митингующие прислушаются и создадут оргкомитет, вынесут свои предложения, и мы вместе будем работать».

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками в конце сентября. На прошлой неделе, 4 октября, парламент Ингушетии его утвердил. Сразу после этого в Магасе начались уличные протесты против этого решения.

Граница между Чечней и Ингушетией не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г. Согласно утвержденному соглашению Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней

Политика
Новости

«Зенит» и «Краснодар» прокомментировали инцидент с чиновником Минпромторга

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Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» прокомментировали инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в результате которого пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба клуба выступили с негативной оценкой произошедшего.

Первым на инцидент отреагировал «Зенит», назвав инцидент «вопиющим», передает «Интерфакс». В клубе также отметили, что решение о наказании Кокорина примут после расследования правоохранительных органов.

Через некоторое время отреагировал и «Краснодар», опубликовав заявление на официальном сайте. В обращении говорится, что клуб осуждает любые формы насилия, считая их неприемлемыми. В сообщении также уточняется, что клуб узнал о произошедшем из СМИ: «Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев». «Краснодар» выразил уверенность, что после расследования правоохранительных органов «инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром чиновника Минпромторга в кафе на северо-западе Москвы, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Позже там же появилась информация, что пострадавший – это Пак из Минпромторга. По информации Mash, чиновник сделал замечание футболистам, которые шумно себя вели. Mash уточняет, что инцидент произошел в «Кофемании».

«В кафе на Арбате предположительно между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу», – сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. ТАСС рассказали в Минпромторге, что Пак и Гайсин действительно пострадали, оба чиновника находятся в медучреждениях и обратились в полицию.

МВД по Москве сообщило, что в столице между «гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов». Имена участников инцидента не приводятся. Возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ – наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы до двух лет), говорится в сообщении МВД.

Футбольный клуб «Краснодар» принадлежит основателю «Магнита» Сергею Галицкому, чье состояние Forbes оценивает в $4 млрд. Основной акционер «Зенита» – Газпромбанк, генеральный спонсор клуба – «Газпром».

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

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