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ФСБ заявила о предотвращении шести терактов в России с начала года

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в 2018 г. шесть терактов на территории России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС. Все теракты готовились в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Задержаны 63 бандита и 142 пособника», – рассказал директор спецслужбы. По его словам, еще 50 боевиков были убиты, среди них были лидеры действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок.

Бортников обратил внимание на то, что все чаще участники международных террористических организаций пытаются вовлечь в свои акции несовершеннолетних. Он уточнил, что из пяти участников августовских нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне четверо не достигли 18 лет.

В результате нападений 20 августа в Чечне пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально готовили акции накануне празднования Курбан-байрама. Он также обращал внимание на то, что преступники целенаправленно вербуют подростков.