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Путин поручил подписать протокол о защите персональных данных за рубежом

Президент России Владимир Путин сегодня поручил Министерству иностранных дел подписать протокол изменений в европейскую Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Протокол, который еще не подписан Россией, предусматривает передачу персональных данных получателю из страны, не подписавшей конвенцию, только если это государство или организация обеспечат адекватный уровень защиты данных. Исключениями могут быть законные государственные интересы или договоренности сторон в соответствии с национальным правом. США к конвенции не присоединились, но такая возможность существует.

Принятие протокола позволит защитить интересы субъектов персональных данных в Евросоюзе и в России от действий транснациональных компаний в случае попыток распространить правила обработки персональных данных, принятые в их домашней юрисдикции, на те страны, где они осуществляют свою деятельность, пишет «Интерфакс». В число новых требований, которые вводятся протоколом, входят, в частности, обязательства по информированию о взломе баз, содержащих персональные данные, а также провозглашается принцип «минимизации данных», подлежащих обработке.