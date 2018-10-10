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Кремль прокомментировал слова Зорькина о «точечных изменениях» Конституции

В администрации президента России не ведется какой-либо работы по подготовке реформы Конституции. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина в «Российской газете».

«Мы, безусловно, воспринимаем это [предложение о точечных изменениях Конституции] как личную экспертную точку зрения Зорькина. Он имеет огромный опыт, и это его точка зрения. Каких-либо действий в администрации президента не предпринимается, каких-либо изменений не готовится», — сказал Песков.

В статье Зорькина говорится, что недостатки Конституции России «вполне исправимы путем точечных изменений» в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции». В качестве таких недостатков председатель КС указал дисбаланс системы сдержек и противовесов, «крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры».