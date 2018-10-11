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Политика
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Кадыров извинился за инцидент с участием чеченца в метро

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Глава Чечни Рамзан Кадыров срочно вызвал в Грозный чеченца, бросившего в человека банку с напитком со словами «Ахмат» - сила» (лозунг болельщиков грозненского футбольного клуба «Ахмат»). Кадыров также принес извинения пострадавшему от имени всего чеченского народа.

«Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат» - сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро. Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения юношам, честь которых была задета. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку», — написал Кадыров во «В контакте». Глава Чечни подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к традициям и обычаям чеченцев, и предложил «сообщить координаты» «героя» ролика.

Ему самому Кадыров предложил немедленно прилететь в Грозный. «Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!» — заявил Кадыров. «Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат» - сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале», — отметил глава Чечни.

«Такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!» — подытожил Кадыров.

На видео, накануне распространенном в соцсетях, видно, как молодой человек с сильным чеченским акцентом бросает банку в молодого человека и принуждает того сказать «Ахмат» - сила».

Пост Кадырова в соцсети вышел около 3.30 утра в четверг, и уже в 10 часов агентство ФАН распространило видео с извинениями предполагаемого виновника инцидента. Он признал, что совершил недостойный поступок.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор попросил «Черкизово» усилить систему внутреннего контроля

Ведомости
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Россельхознадзор попросил группу «Черкизово» усилить внутренний контроль качества и безопасности продукции. Об этом заявил руководитель службы Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».

«Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию для того, чтобы осуществлять систему внутреннего контроля. То есть мы попросили усилить систему внутреннего контроля», – сказал Данкверт. По его словам, на прошлом неделе он встречался с гендиректором «Черкизово» Сергеем Михайловым, а также в среду с одним из директоров группы «Черкизово».

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу Петелинской птицефабрики, входящей в группу «Черкизово», либо оштрафовать предприятие на сумму от 700 000 до 1 млн руб. Причина – повторное выявлении в продукции компании сальмонеллы и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб. Суд назначил рассмотрение дела на 1 ноября.

Петелинская птицефабрика специализируется на производстве охлажденного мяса птицы под брендом «Петелинка», сказано на сайте «Черкизово». Это крупнейший производитель в Москве и Московской области, ее мощность – около 56 000 т мяса птицы в живом весе в год, говорится там же. «Черкизово» – лидер по производству мяса птицы в России, в 2017 г. группа выпустила 615 000 т.

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Политика
Новости

Сенаторы США предложили профинансировать отказ от российского газа в Европе

Ведомости
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Сенаторы США от обеих партий — демократ Крис Мерфи и республиканец Рон Джонсон — разработали законопроект о помощи Центральной и Восточной Европе в преодолении энергетической зависимости от России.

Предполагается, что в 2019-2023 гг. США смогут выделить $1 млрд американским компаниям на финансирование стратегических энергетических проектов, в «избранных» странах Европы, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и «противостоять влиянию России». Речь идет о создании газотранспортной инфраструктуры в виде терминалов СПГ, реверсных соединений и хранилищ газа, а также распределенных электросетей. Помимо этого сенаторы хотят выделять $5 млн ежегодно на проектные разработки в этой области.

«Мы с полным основанием вложили миллиарды в укрепление обороны в Восточной Европе, но не стоит забывать о столь же опасном, удушающем энергетическом доминировании России в регионе, — заявил Мерфи. — Владимир Путин многое себе позволяет, потому столь значительная часть Европы находится в энергетической зависимости от России. Помогая нашим союзникам находить новые источники энергии, поддерживая стратегические проекты, мы сможем ослабить путинскую хватку в Европе и создать рабочие места в США».

Президент США Дональд Трамп недавно в очередной раз раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – подчеркнул Трамп, имея в виду проект газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. В 2017 г. США начали поставлять СПГ танкерами в Европу — американский газ закупают Польша и Литва.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бесплатные адвокаты будут стоить государству дороже

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее ставку оплаты труда адвокатов, работающих по назначению следствия или суда.

Как следует из опубликованного документа, повышение будет поэтапным. Если сейчас за день работы в суде адвокат получает 550 руб., то со следующего года — уже не менее 900 руб. С 2020 г. размер минимальной ставки вырастет до 1250 руб., а с 2021 г. — до 1500 руб.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко заявил, что это «справедливое решение социальной проблемы». О необходимости увеличить оплату труда по назначению адвокаты говорят давно, а в этом году палата адвокатов Ивановской области даже инициировала коллективное обращение к президенту по этому поводу.

По данным ФПА, в большинстве регионов работа бесплатным защитником составляет до 80% всей занятости адвокатов. Но при существующем размере оплаты труда, даже если адвокат полный месяц будет ежедневно участвовать в обычном уголовном судопроизводстве по назначению, размер оплаты его труда составит лишь 12 100 руб. (а после вычета налогов и других обязательных платежей — менее 10 000 руб.).

Политика
Новости

Избирком Хакасии попросит суд отменить регистрацию кандидата от КПРФ

Ведомости
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Избирательная комиссия Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию на выборах главы республики кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом заявил на заседании комиссии председатель регионального избиркома Александр Чуманин, сообщает ТАСС. Чуманин отметил, что избирком решил согласиться с представлением прокуратуры.

Приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии стало снятие с них Коновалова, рассказывали «Ведомостям» источники. Один из них уточнял, что прокуратура республики уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова. В документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения, объяснял собеседник.

Коновалова не за что снимать, никаких претензий к документам у избиркома не было, говорил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов.

Первый тур губернаторских выборов в Хакасии прошел в единый день голосования – 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимый процент голосов избирателей (50%), однако Коновалов был близок к должности главы республики: он получил 44,8% голосов, опередив других кандидатов. Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов. Сначала отказался от участия глава республики Виктор Зимин (он в первом туре набрал 32,42%), а затем и заменивший его во втором туре эсер Андрей Филягин. На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Администрация президента рассчитывает, что либо с выборов снимутся все кандидаты, либо Коновалов останется один и не наберет необходимые в таком случае 50% плюс 1 голос, поясняли «Ведомостям» сразу после снятия Зимина собеседники, близкие к администрации.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Политика
Новости

Кокорина и Мамаева заподозрили в хулиганстве по предварительному сговору

Ведомости
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Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК, сообщил в четверг представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов. Ч. 2 ст. 213 УК устанавливает ответственность за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 8 октября подозреваемые избили водителя и повредили автомобиль у гостиницы «Пекин», а через несколько часов избили мужчину в кафе на Большой Никитской. В сообщении полиции информация о пострадавших не приводится. В первом случае пострадал водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук — ранее он опознал в нападавших Кокорина и Мамаева. В ходе драки в кафе пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин, сообщил ранее Минпромторг.

«При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди», — сообщило МВД.

Изначально по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК «Побои», но затем следствие возбудило и выделило в отдельное производство дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство». Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

В сообщении полиции отмечается, что следствие в четверг проведет очные ставки и другие следственные действия по делу, а в пятницу обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении спортсменов меры пресечения. Какой именно меры будут требовать следователи, Титов не уточнил. Источник «Ведомостей» в московской полиции в среду говорил, что вопрос стоит или о домашнем аресте, или об аресте.

Сейчас Кокорин и Мамаев задержаны в качестве подозреваемых. В среду собеседник «Ведомостей» в полиции сказал, что Мамаев и Кокорин после задержания будут находиться в изоляторе на Петровке, 38. Он отличается нормальными условиями содержания - к примеру, родные задержанных могут принести им ресторанную еду, рассказывал собеседник «Ведомостей».

ФК «Краснодар», за который выступает Мамаев, ранее заявил о намерении разорвать контракт с футболистом. «Зенит», за который играет Кокорин, заявил, что примет решение о наказании футболиста после правовой оценки его действий.

Бизнес
Новости

«Яндекс» и Сбербанк начали продавать лекарства через маркетплейс «Беру»

Ведомости
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На торговой площадке «Беру» появился раздел «Здоровье», в котором можно купить лекарства и другие товары аптечного ассортимента. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Маркета» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Лекарства можно забрать только в аптеке «Здравсити», а нелекарственные товары «Беру» доставляет, как и другие товары: через курьера, по почте, через постаматы, уточняет «Яндекс.Маркет». Компания планирует, что к концу года ассортимент раздела «Здоровье» достигнет более 70 000 товаров. Какой сейчас ассортимент в этом разделе – не уточняется.

«Ведомости» убедились в том, что в «Беру» можно купить товары аптечного ассортимента. Например, там продаются тонометры, линзы, витамины и антибиотики. Лекарственные препараты, даже таблетки от кашля, действительно недоступны для доставки, их можно забрать только в аптеке.

Пока что лекарства продаются только в Москве и Подмосковье, остальные товары — по всей стране, говорится в сообщении «Яндекс.Маркета». До конца года компания планирует расширить продажу лекарств и для жителей других крупных российских городов.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать интернет-магазин на базе «Яндекс.Маркета» в 2017 г. В мае маркетплейс «Беру» начал работать в тестовом режиме. Там можно приобрести также электронику, еду, компьютерную и бытовую технику, товары для дома и дачи, детские товары и товары для животных. Президент Сбербанка Герман Греф называл этот проект «российским Amazon».

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

Бизнес
Новости

СМИ сообщили о выходе чешской PPF из агробизнеса в России

Ведомости
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Чешская PPF Group ищет покупателей на свой единственный сельхозактив в России — холдинг «РАВ Агро-про», купленный в 2011 г., пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, интерес к части земельного фонда компании проявляет «Мираторг».

«РАВ Агро-про» входит в топ-50 владельцев сельскохозяйственных земель в России с 111 000 га. Они расположены в Воронежской и Орловской областях. Во вторник ФАС сообщила, что АПХ «Мираторг», один из крупнейших производителей мяса в стране, подал ходатайство о покупке доли в ООО «РАВ агро-Орел». Именно эта компания управляет земельным фондом в Орловской области, пишет «Коммерсантъ».

Весь земельный фонд компании эксперты оценили примерно в 7 млрд руб.

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Технологии
Новости

Veon отозвал оферту на покупку активов в Пакистане и Бангладеш

Ведомости
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Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома») отозвал оферту на покупку активов Global Telecom Holding (GTH) в Пакистане и Бангладеш, следует из сообщения холдинга.

«Veon отозвал предложение в свете ситуации с пакистанской рупией и учитывая реакцию на оферту миноритариев GTH, не позволившую надеяться на одобрение сделки», — отмечается в релизе. Ранее Veon намеревался направить на покупку принадлежащих GTH операторов — пакистанской Jazz и бангладешской Banglalink — часть средств, вырученных от продажи 50%-ной доли Veon в крупнейшем в Италии сотовом операторе Wind Tre. Долю выкупил партнер Veon – гонкогская CK Hutchison Holdings Ltd. за 2,45 млрд евро.

Накануне Пакистан заявил, что будет добиваться получения кредита МВФ на $8 млрд для урегулирования кризиса платежного баланса. Переговоры должны пройти в октябре. Только на этой новости котировки национальной валюты, обесценивающейся к доллару с конца 2017 г., упали на 4%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сертификат «Якутии» могут ограничить после инцидента с самолетом SSJ-100

Ведомости
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Росавиация может внести ограничения в сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия» после инцидента с пассажирским самолетом SSJ-100 в аэропорту Якутска, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо руководителя ведомства Александра Нерадько.

Авария произошла 9 октября. Самолет Superjet-100 рейсом Улан-Удэ — Якутск с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился за пределы рабочей части полосы на реконструируемый участок. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. За медицинской помощью после происшествия обратились четыре пассажира.

Из письма следует, что самолет эксплуатировался с отложенной неисправностью — деактивированным реверсом второго двигателя. Посадка с деактивированными реверсами двигателей допускается только при коэффициенте сцепления не ниже 0,4, а в аэропорту Якутска он фактически составлял около 0,25 (это показали замеры после ЧП), хотя экипажу была передана информация о значении 0,45, пишет Росавиация. Ведомство отмечает, что это «может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов летного поля аэродромной службой аэропорта «Якутск».

На период реконструкции ВПП аэродрома в Якутске Росавиация запрещает выполнение полетов самолетами с неисправностями, исключающими возможность использования при посадке реверсивных устройств двигателей.

После авиапроисшествия самолет эвакуировали с ВПП более 12 часов, «что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала», отмечается в письме.

Росавиация в этом году проверила авиакомпанию «Якутия» и выявила «существенные нарушения требований воздушного законодательства», в том числе нарушение максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей, невыполнение технического обслуживания самолетов в установленные сроки, нарушение сроков замены изделий с ограниченным ресурсом, фальсификацию производственно-технической документации. Регулятор выдвинул претензии к руководству перевозчика в связи с недостатками в системе управления безопасностью полетов.

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Политика
Новости

Губернатор Забайкальского края Жданова уходит в отставку

Ведомости
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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила покинуть свой пост. Ее заявление сегодня опубликовано на сайте краевого правительства.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый - не менее интересный и ответственный - период в моей жизни», — заявила Жданова.

Она поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за допущенные ошибки. «Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время — каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья», — сказала губернатор.

Президент России Владимир Путин назначил Жданову, до того возглавлявшую законодательное собрание Забайкалья, исполняющей обязанности губернатора в феврале 2016 г. Прежний глава региона Константин Ильковский, единственный губернатор от «Справедливой России», был отправлен в досрочную отставку. В сентябре 2016 г. Жданова выиграла губернаторские выборы с результатом 54%, обойдя кандидата от КПРФ Николая Мерзликина.

В Забайкальском крае в 2017 г. произошел вышедший на федеральный уровень инцидент с забастовкой шахтеров на Дарасунском золотом руднике. Тогда же «Новая газета» опубликовала резонансное расследование о криминализации подростков в регионе под лозунгами криминальной субкультуры АУЕ и идеологическим руководством вора в законе Георгия Углавы.

Один из собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорил, что ситуация в Забайкалье, в отличие от всех регионов, где этой осенью произошли отставки губернаторов, самая трудная: «Регион тяжелый. Там же кроме беды с экономикой тема АУЕ, когда криминал захватывает даже не власть, а мозги людей».

На выборах в законодательное собрание в Забайкальском крае в сентябре этого года результат «Единой России» стал одним из худших по стране. Список партии власти победил только формально (28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР). Правда, впоследствии единороссы заключили коалицию с ЛДПР и заняли большинство ключевых постов в заксобрании.

Забайкальский край был образован в 2008 г. при объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

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Бизнес
Новости

Роспотребнадзор предложил ввести наказание за фальсификацию пищевой продукции

Ведомости
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Роспотребнадзор подготовил и внес на обсуждение в правительство законопроект, согласно которому вводится административная и уголовная ответственность для фальсификаторов пищевой продукции. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала руководитель ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

«Прежде всего, в КоАП появится само понятие фальсификата. Что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов. Мы предлагаем помимо введения крупных штрафов ввести наказание в виде конфискации сырья и оборудования, на котором производится фальсификат», — пояснила она.

По ее словам, такая мера «должна остудить горячие головы недобросовестных предпринимателей».

Ранее Попова заявляла, что контрафакт имеет отличия от фальсификата. По ее словам, благодаря современной химической промышленности продукция может иметь те же потребительские свойства, что и оригинал, однако это будет фальсификация.

Самые подделываемые мировые бренды

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