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Бесплатные адвокаты будут стоить государству дороже

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее ставку оплаты труда адвокатов, работающих по назначению следствия или суда.

Как следует из опубликованного документа, повышение будет поэтапным. Если сейчас за день работы в суде адвокат получает 550 руб., то со следующего года — уже не менее 900 руб. С 2020 г. размер минимальной ставки вырастет до 1250 руб., а с 2021 г. — до 1500 руб.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко заявил, что это «справедливое решение социальной проблемы». О необходимости увеличить оплату труда по назначению адвокаты говорят давно, а в этом году палата адвокатов Ивановской области даже инициировала коллективное обращение к президенту по этому поводу.

По данным ФПА, в большинстве регионов работа бесплатным защитником составляет до 80% всей занятости адвокатов. Но при существующем размере оплаты труда, даже если адвокат полный месяц будет ежедневно участвовать в обычном уголовном судопроизводстве по назначению, размер оплаты его труда составит лишь 12 100 руб. (а после вычета налогов и других обязательных платежей — менее 10 000 руб.).