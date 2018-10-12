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Полиция возбудила уголовное дело из-за гибели 11 человек в ДТП в Чувашии

Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли 11 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Водитель грузового автомобиля задержан», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в четверг приблизительно в 19:10 мск в Чебоксарском районе Чувашии между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. По предварительным данным, водитель самосвала выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП погибли 11 пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Канаша в Москву. Четверо пассажиров госпитализированы. Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 пассажиров.

В пресс-службе администрации республики сообщили о 20 пострадавших. Из них в больницу за помощью обратились 9 человек, семеро были госпитализированы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял под личный контроль расследование происшествия.