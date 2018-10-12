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«Ромир» зафиксировал рост среднего чека россиян в сентябре из-за роста цен

Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла с 495 руб. до 519 руб. после снижения, наблюдавшегося пять месяцев — с апреля по август, показал регулярный мониторинг холдинга «Ромир». В Москве сумма среднего чека составила 720 руб., а в Санкт-Петербурге – 668 руб.

Социологи винят в росте чека рост цен, который россияне стали ощущать после летнего затишья. «При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе», — пишут исследователи.

В августе «Ромир» зафиксировал сокращение объема свободных денег у российского населения на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. до 23 600 руб.