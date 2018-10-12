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Белоруссия получила недоплаченные Россией $263 млн

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Накануне, 11 октября, Россия перечислила Белоруссии недоплаченные средства по схеме «перетаможки» нефти, заявил сегодня вице-премьер республики Игорь Ляшенко. «Вчера поступили», — сказал Ляшенко журналистам.

По его словам, речь о средствах, недоплаченных Россией с июля по схеме «перетаможки» 6 млн т нефти, поставляемых в Белоруссию. Их сумма составила $263 млн.

В среду Ляшенко и вице-премьер России Дмитрий Козак при участии министра энергетики Александра Новака согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь – декабрь текущего года и на весь 2019 г. Они также подписали протокол об изменениях в межправительственное соглашение 2007 г. о торгово-экономическом сотрудничестве в области экспорта нефти.

Какие именно изменения внесены в соглашение, в сообщении Минэнерго не уточняется. Документ предполагает, что Россия до 2024 г. будет ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти ежегодно без уплаты пошлин. При этом в прошлом году Минск получил право реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Именно этот механизм стороны назвали «перетаможкой».

В конце августа Минск заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти. В сентябре президент страны Александр Лукашенко сообщил, что урегулировал вопрос с Владимиром Путиным на встрече в Сочи 21 сентября.

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Политика
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Суд отложил заседание по иску о снятии кандидата от КПРФ с выборов в Хакасии

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Заседание Верховного суда Хакасии по иску избиркома республики о снятии кандидата на выборах главы региона от КПРФ Валентина Коновалова отложили, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Рассмотрение иска пройдет 15 октября в 13:00, объявил судья Валерий Соловьев.

Ранее прокуратура Хакасии принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалов, якобы обнаружив нарушения в документах, поданных Коноваловым на регистрацию. Избирком подал иск о снятии коммуниста с выборов. Также иск подал конкурент Коновалова на выборах — кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Верховный суд должен был рассмотреть оба иска 12 октября.

Против решения избиркома выступила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, она была в отпуске и узнала о решении региональной избирательной комиссии, которая «молниеносно отреагировала на представление республиканской прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с Центральной избирательной комиссией». Эти «скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике», считает она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что «официально направил президенту [Владимиру Путину] правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии». Также он попросил генпрокурора Юрия Чайку отозвать представление местного прокурора».

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 44,8% голосов, обойдя, в частности, кандидата от «Единой России». Никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), и в регионе должен пройти второй тур. Однако второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.

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Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» сменил вице-президента по качеству

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Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа» с 13 октября будет Ксавье Эжер, сообщила пресс-служба компании. Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту должность, возвращается в Nissan.

Эжер родился в 1967 г. Он работает в группе Renault 25 лет. В разное время Эжер занимал должности замдиректора по производству в компании Renault «Автофрамос» в Москве, директора по производству завода Renault в Касабланке, директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти. С 2016 г. был заместителем вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа».

Дмитрий Михайлов пришел в Nissan в 2007 г., был директором по производству «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в апреле 2010 г. стал его гендиректором. В феврале 2017 г. Михайлов был назначен вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей группы «АвтоВАЗ».

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Недвижимость
Новости

Эксперты рассказали о рекордном количестве сделок со складами в Московском регионе

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По итогам 9 месяцев текущего года в Московском регионе было арендовано и куплено около 1,3 млн кв. м складских площадей, что является абсолютным рекордом за всю историю рынка складской недвижимости Москвы, говорится в исследовании компании Knight Frank.

К примеру, в 2013 г., ставшем одним из лучших по спросу на складские площади, было арендовано и куплено около 904 000 кв. м складов, в 2017 – около 818 000 кв. м.

Между тем, только в III квартале 2018 г. было заключено сделок на 445 000 кв. м складских площадей, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Больше всего складов в столичном регионе заняли розничные компании, которые арендовали и купили в совокупности более 500 000 кв. м площадей. На втором месте компании-производители: около 216 000 кв. м площадей.

Крупнейшей сделкой в этом году стала договоренность компаний Leroy Merlin и SGI (правообладатель земельных участков в Подмосковье) о строительстве 140 000 кв. м складов в логистическом комплексе «Белый раст». Объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб.

На втором месте аналогичная сделка «Детского мира» и «PNK Group», которые подписали соглашение о возведении распределительного центра в 62 000 кв. м в «PNK парке Бекасово». Размер инвестиций составит 2,5 млрд руб.

По прогнозам экспертов компании, к концу 2018 г. совокупный объем сделок по достигнет 1,5-1,6 млн кв. м.

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор закрыл половину проверенных ресторанов «Суши WOK»

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После проверки Роспотребнадзором сети заведений «Суши Wok» уничтожено 500 кг просроченной продукции, приостановлена работа половины проверенных заведений, наложены штрафы на сумму 2 млн руб., сообщил Роспотребнадзор.

«В ходе проверок отобрано и исследовано более 300 образцов пищевой продукции, из которых 58% не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В 43% смывов, взятых с объектов "Суши Wok", выделены бактерии группы кишечной палочки», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По решению суда деятельность 75 предприятий с торговым наименованием «Суши Wok» приостановлена на срок от 12 до 90 суток. Проверено около 130 заведений.

Первый ресторан «Суши WOK» открылся в 2011 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает свыше 600 заведений, говорится на сайте компании. Более 350 ресторанов сети работает по франшизе.

Политика
Новости

«Роскосмос» уточнил причину аварии «Союза»

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Причина вчерашней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», запущенной к МКС с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», достаточно ясна, окончательной версии пока нет, сказал сегодня исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Первых результатов расследования комиссии можно ждать к двадцатым числам октября, сообщил «Роскосмос».

«Версий, на самом деле, пока окончательных нет. Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — цитирует Крикалева «Интерфакс».

«Ракета, естественно, прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально», — подчеркнул Крикалев. По его оценке, это еще раз продемонстрировало надежность и резерв прочности системы аварийного спасения, поскольку «даже при таких неблагоприятных условиях... экипаж благополучно вернулся на землю, не превышая штатных перегрузок».

Международная экспедиция на российском корабле «Союз МС-10» отправилась к МКС в четверг с космодрома «Байконур», но из-за аварии ракеты-носителя через две минуты после старта спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в Казахстане. «Роскосмос» отмечал, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг действовали строго в соответствии с инструкцией для таких ситуаций и не испытали закритических перегрузок. Они смогут полететь к МКС уже весной 2019 г., заявил сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По данным «Коммерсанта», комиссия рассматривает три версии аварии: отказ пирозамка бокового блока, механическое повреждение его крепления или проблемы с автоматикой. Наиболее вероятными считаются первые две. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что дефектный пиропатрон вызвал сбой дренажно-предохранительного клапана на первой ступени. Это привело к тому, что истекающий газ не увел боковой блок от второй ступени.

Специалисты изучат документацию в ракетно-космическом центре «Прогресс», где в апреле 2016 г. была собрана аварийная ракета-носитель «Союз-ФГ».

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

Бизнес
Новости

Гендиректор «Якутии» уволилась после инцидента с Superjet

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Авиакомпания «Якутия» расторгла договор с гендиректором Ольгой Федоровой, сообщил «Интерфакс».

«Очень надеюсь, что мое решение поможет компании выжить и развиваться дальше. Ни капли не сомневаюсь в компетенции инженерно-технической и коммерческих служб и подразделений, в способности компании обеспечивать безопасность полетов, соответствовать требованиям ФАП», — сообщила Федорова в письме, которое цитирует агентство.

Сегодня председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал представление об увольнении Федоровой главе региона. «Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — сказал Колодезников «Интерфаксу». Помимо этого, в представлении указано на угрозу аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиапредприятия.

Федорову, бывшего министра экономики Якутии, назначили гендиректором авиакомпании «Якутия» в 2014 г.

Работа «Якутии» постоянно вызывает нарекания у республиканских властей. Глава Якутии Айсен Николаев в этом году высказывал претензии в связи с постоянными задержками, финансовым состоянием компании и ее прозрачностью. «Та огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется», — говорил, в частности, Николаев. Власти республики выделили 2 млрд руб. на поддержание «Якутии» как стратегического для региона перевозчика. Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

9 октября самолет авиакомпании с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВПП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. За медицинской помощью обратились пять человек. Выяснилось, что самолет SSJ-100 эксплуатировался с отложенной неисправностью — неисправным реверсом одного двигателя, и Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Бизнес
Новости

В «Шереметьево» вынужденно сел Sukhoi Superjet «Аэрофлота»

Ведомости
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Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», никто не пострадал, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. «Вынужденная посадка прошла благополучно. По предварительным данным — неисправность одного из датчиков», — сказал источник.

По имеющимся данным, у самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы в Ханты-Мансийск, сработал датчик невыпуска стойки шасси. Сейчас крупнейший российский авиаперевозчик эксплуатирует 48 SSJ100.

На этой неделе аварию потерпел SSJ100 авиакомпании «Якутия». При посадке в аэропорту Якутска самолет выехал на ремонтируемый участок полосы и снес обе основных стойки шасси. Предварительно причиной инцидента названо обледенение полосы.

В прошлом году «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщили, что надежность и исправность SSJ100 с июля 2016 г. по июнь 2017 г. увеличились. Эксплуатационная надежность достигла 97,85% против 96,94% годом ранее, число отказов и неисправностей на 1000 часов полета сократилось на 40% до 89,6.

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Политика
Новости

Рогозин назвал время следующего полета экипажа аварийного «Союза»

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Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, чей полет к МКС накануне аварийно прервался из-за неисправности ракеты-носителя, полетят в космос уже весной 2019 г. Об этом написал в Twitter директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — сообщил чиновник.

Рогозин опубликовал также фото в самолете с космонавтом и астронавтом.

Члены экипажа аварийно приземлившегося накануне в Казахстане космического корабля «Союз МС-10» россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг сегодня прибыли с космодрома «Байконур» в Москву. Самолет Ту-134 с Овчининым и Хейгом приземлился на военном аэродроме «Чкаловский», передал с места события корреспондент «РИА Новости». Их доставили в находящийся поблизости комплекс подготовки космонавтов «Звездный городок» для послеполетной реабилитации.

В четверг 11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту из-за неисправности, но космонавтам удалось задействовать систему спасения и приземлиться в аварийном режиме.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»Фото

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Финансы
Новости

Курс доллара стабилизировался после трех дней падения

Ведомости
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Курс американского доллара в пятницу в ходе азиатской сессии стабилизировался после падения по итогам трех дней подряд.

Евро в пятницу утром торговался в районе $1,1595 против $1,1593 на закрытие прошлой сессии после достигнутого на этой неделе пика в $1,6009. За доллар сейчас дают 112,37 иены против 112,36 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,01%, пишет «Интерфакс».

По итогам американских торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 545,91 пункта (2,13%), S & P 500 опустился на 2%, Nasdaq Composite — на 1,25%.

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Политика
Новости

«Ромир» зафиксировал рост среднего чека россиян в сентябре из-за роста цен

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Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла с 495 руб. до 519 руб. после снижения, наблюдавшегося пять месяцев — с апреля по август, показал регулярный мониторинг холдинга «Ромир». В Москве сумма среднего чека составила 720 руб., а в Санкт-Петербурге – 668 руб.

Социологи винят в росте чека рост цен, который россияне стали ощущать после летнего затишья. «При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе», — пишут исследователи.

В августе «Ромир» зафиксировал сокращение объема свободных денег у российского населения на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. до 23 600 руб.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Пир банка»

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Пир банка» (банк Проминвестрасчет), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части полноты и достоверности направлявшихся сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«ООО "Пир банк" на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера... Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — пишет ЦБ. Регулятор четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

«Пир банк» с головным офисом в Москве на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе России по величине активов. Он принадлежит физическим лицам. «Пир банк» стал 48 банком, у которого ЦБ отозвал лицензию с начала 2018 г.

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