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Белоруссия получила недоплаченные Россией $263 млн

Накануне, 11 октября, Россия перечислила Белоруссии недоплаченные средства по схеме «перетаможки» нефти, заявил сегодня вице-премьер республики Игорь Ляшенко. «Вчера поступили», — сказал Ляшенко журналистам.

По его словам, речь о средствах, недоплаченных Россией с июля по схеме «перетаможки» 6 млн т нефти, поставляемых в Белоруссию. Их сумма составила $263 млн.

В среду Ляшенко и вице-премьер России Дмитрий Козак при участии министра энергетики Александра Новака согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь – декабрь текущего года и на весь 2019 г. Они также подписали протокол об изменениях в межправительственное соглашение 2007 г. о торгово-экономическом сотрудничестве в области экспорта нефти.

Какие именно изменения внесены в соглашение, в сообщении Минэнерго не уточняется. Документ предполагает, что Россия до 2024 г. будет ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти ежегодно без уплаты пошлин. При этом в прошлом году Минск получил право реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Именно этот механизм стороны назвали «перетаможкой».

В конце августа Минск заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти. В сентябре президент страны Александр Лукашенко сообщил, что урегулировал вопрос с Владимиром Путиным на встрече в Сочи 21 сентября.