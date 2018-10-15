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Трамп рассказал о жестком подходе в общении с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жесткость при общении с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, что лично я с ним проявил жесткость», — сказал американский лидер. Он напомнил, что провел с российским лидером двустороннюю встречу, которая, по словам Трампа, была «жесткая и очень хорошая». Так он ответил на вопрос журналистки Лесли Шталь, почему никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путина.

Трамп добавил, что активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем это делал его предшественник на посту президента США — Барак Обама. «Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. Именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла) к России», — выразил уверенность американский президент.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Российский президент высоко оценил ее итоги, однако заметил, что стороны и не рассчитывали решить на ней все проблемы в отношениях двух стран. Трамп в свою очередь назвал «глубоко продуктивным» диалог с российским лидером. Беседа президентов двух стран тет-а-тет длилась более двух часов. 

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: на первый атомный ледокол потратят почти 100 млрд рублей

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Максимальная стоимость первого атомного ледокола «Лидер», строительством которого займется судоверфь «Роснефти», составит 98,6 млрд рублей без учета НДС и дополнительных трат. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. В эту сумму не включены, в частности, банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

В планах — строительство трех таких таких ледоколов на верфи «Звезда» (ключевой участник консорциума верфи — «Роснефть») на Дальнем Востоке. Подписание контракта на первый — ожидается до декабря 2019 г. Заложить его планируют не позднее февраля 2020 г. К 2027 г. строительство должно быть завершено. Закладка второго и третьего ледокола запланирована на 2023 г. 

Средства на строительство первого ледокола выделят из бюджета. Как выяснил «Коммерсантъ», такую позицию поддержал президент Владимир Путин 11 сентября. Источники финансирования для этого проекта «Росатом», Минфин и Минэкономразвития должны найти к декабрю. При этом бюджетные деньги на строительство «Лидера» поступят лишь в 2020 г., отмечает газета. Для начала работ «Роснефть» даст судоверфи аванс в 3,5 млрд руб. Источники финансирования строительству следующих двух ледоколов пока не определены.

«Лидер», как ожидается, станет единственным ледоколом в мире, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 метра и прокладывать путь шириной до 50 метров. В конце февраля руководитель «Росатома» обосновывал Путину необходимость строительства такого ледокола ростом транзитного грузопотока по Северному морскому пути и нуждами газовых компаний, в первую очередь «Новатэка».

Российскому флоту передан ледокол нового поколения «Илья Муромец»

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Политика
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Россия предложит новый международный институт расследования авиапроисшествий

Ведомости
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Правительство одобрило планы Минтранса создать Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения министерства. Новый институт заменит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) СНГ, созданный в 1991 г.

Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова подтвердила газете, что распоряжение правительства уже подписано. Согласно документу, Минтранс в ближайшее время обсудит создание новой структуры с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Затем стороны подготовят и ратифицируют соответствующее соглашение. 

В дальнейшем в нему сможет присоединиться любая страна. Бюджет международной организации будет формироваться за счет взносов участников. По словам источника газеты в аппарате правительства, объем взноса России не превысит взнос в МАК — примерно 210-250 млн руб. в год. Представитель министерства рассказал изданию, что в отличие от прежнего органа бюро займется расследованием не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами. 

Ранее расследованием авиапроисшествий занимался МАК на основании межгосударственного соглашения с 12 республиками бывшего СССР. В конце 2015 г. комитет фактически лишился полномочий по сертификации авиатехники, писала газета. Это произошло после скандала с сертификатами Boeing 737 и остановки деятельности авиакомпании «Трансаэро» семьи Анодиных-Плешаковых. Формально сертификацию передали Росавиации.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

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Технологии
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The Times рассказала о страхе Стивена Хокинга перед появлением «сверхлюдей»

Ведомости
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Английский физик-теоретик Стивен Хокинг считал, что генная инженерия может привести к созданию нового вида — «сверхлюдей» (superhumans), которые станут угрозой для остального человечества. Об этом сообщает The Times со ссылкой на выдержки из книги ученого — «Короткие ответы на большие вопросы». Книга будет опубликована 16 октября, через семь месяцев после его смерти.

Хокинг полагал, что богатые люди вскоре получат возможность вносить изменения в свою ДНК и своих детей. Они, по мнению ученого, пойдут на это в стремлении увеличить продолжительность жизни и улучить различные показатели организма. «Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики, такие как память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни», — рассуждал физик.

Такая ситуация создаст риски для тех людей, которые не пройдут улучшение на генетическом уровне, опасался ученый. «По-видимому, они (обычные люди) вымрут или станут малозначимыми. Вместо этого мы получим расу людей, которые сами себя проектируют, все дальше и дальше совершенствуясь», — заключал Хокинг.

Известный британский ученый, физик-теоретик Хокинг скончался на 77-м году жизни «в своем доме в Кембридже рано утром» 14 марта. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», — говорилось в заявлении его семьи. Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. В 1963 г. у ученого был диагностирован боковой амиотрофический склероз, который впоследствии приковал его к коляске.

Выбор редактора
Политика
Новости

Знакомая Мишкина узнала в нем подозреваемого в отравлении Скрипалей

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Знакомая Александра Мишкина Наталья Бажанова узнала в нем одного из подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает «Дождь». Корреспондент телеканала побывал в поселке Лойга Архангельской области, где, по данным Bellingcat и The Insider, родился и вырос Мишкин.

«Вот это 100% Саша. Вот таким я его помню по школе, и я даже сравнивала родинки, расположение ушей, глаза, нос, вот такой вот он закончил школу», — сказала Бажанова, глядя на фотографии из расследования Bellingcat и The Insider, в котором утверждается, что настоящее имя Александра Петрова — Александр Мишкин. На видео с телеканала RT девушка тоже узнала Мишкина.

Бажанова вспомнила, что Мишкин после школы «поехал поступать в военное», а потом в поселке появились слухи, «что он начал работать в ФСБ или где там еще». На встречах выпускников, по ее словам, Александр о своей работе говорил немного.

Информацию о том, что Мишкин после школы уехал учиться в военную академию в Санкт-Петербург, подтвердил другой местный житель Александр Лисичкин. «Он был в Чечне, врач, военный врач. Что такое быть военным врачом, вам объяснять не надо. Просто так Героев России не дают», — сказал он. О службе Мишкина в ГРУ Лисичкин ничего не слышал. По его мнению, фотографии, опубликованные в прессе, — это фотошоп.

Местные жители рассказали корреспонденту «Дождя», что родители Мишкина последнее время жили в соседней деревне Ломоватке. По словам соседей, пару недель назад семья срочно куда-то уехала.

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали два расследования, в которых утверждается, что Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут по-другому. Настоящее имя Руслана Боширова, по данным Bellingcat и The Insider, — Анатолий Чепига, а настоящая фамилия второго подозреваемого не Петров, а Мишкин.

Как утверждают Bellingcat и The Insider, Мишкин является военным врачом Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). По их данным, он родился 13 июля 1979 г. в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области, окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий и выучился на врача для ВМФ.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Политика
Новости

Сирия потребовала от ООН расследовать возможное применение коалицией белого фосфора

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Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН послание, в котором потребовало расследовать возможное применение международной коалицией боеприпасов с белым фосфором. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на документы. В послании МИД подчеркнул, что использование фосфорных снарядов грубо нарушает нормы международного права.

В субботу сирийские СМИ, в том числе агентство SANA и государственный телеканал Al Ekhbariya, сообщили, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами в Сирии применила в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с белым фосфором. По данным СМИ, бомбардировка привела к жертвам среди мирного населения.

Использование боеприпасов с белым фосфором запрещается дополнительными протоколами от 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв войны. США не подписали эти протоколы.

Представитель Пентагона заявил «РИА Новости», что коалиция не будет раскрывать, какие боеприпасы она использует в Сирии, но подчеркнул, что они соответствуют международным нормам.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Недвижимость
Новости

Китай завершил строительство своей части моста через Амур

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Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста через реку Амур, сообщило агентство «Синьхуа». В субботу на китайской части сооружения был возведен последний стальной пролет между опорами. Мост должен соединить Еврейскую автономную область с китайской провинцией Хэйлунцзян.

Длина моста, состоящего из 20 пролетов, — 2215 м. Ожидается, что его пропускная способность составит 21 млн т грузов в год. Из 20 пролетов 17 (1886 м) построил Китай, за остальные три пролета (329 м) ответственна Россия. Строительство российской части моста планируется завершить в июне следующего года.

По данным «Синьхуа», Китай потратил на строительство моста 2,6 млрд юаней (около $375 000). Пекин начал возведение моста в феврале 2014 г. В России строительство финансируется Фондом Дальнего Востока и Байкальского региона.

Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он будет состоять из двух путей — с колеями российского и китайского стандартов. По мосту будут экспортировать в Китай железорудный концентрат с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

Самые длинные мосты в России

Стиль жизни
Новости

Рэпер 50 Cent сообщил о планах встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане

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Американский рэпер 50 Cent сообщил, что собирается встретиться с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и его командой в Дагестане и обсудить переход россиянина из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в другую организацию, проводящую соревнования по ММА, — Bellator.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и собираюсь встретиться с ним и его командой в Дагестане сразу после того, как закончу работу над телесериалом «Власть», — написал 50 Cent на своей странице в Instagram.

Накануне рэпер предложил Нурмагомедову $2 млн за переход из UFC в Bellator. Столько российский боец должен был получить за бой с ирландцем Конором Макгрегором, но UFC заморозил выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки, которая произошла после поединка. 50 Cent считает, что UFC несправедливо поступает по отношению к российскому бойцу, поэтому он предложил ему уйти из этой организации. Нурмагомедов в ответ поблагодарил музыканта за поддержку и пригласил его приехать в Дагестан.

Нурмагомедов 6 октября победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. До этого поединка на счету российского бойца было 26 побед во всех его 26 боях. Из них восемь он одержал нокаутом, в восьми случаях соперники российского бойца сдались, в остальных 10 боях победу Нурмагомедову отдали судьи.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Технологии
Новости

Главного редактора «Эха Москвы» экстренно прооперировали

Ведомости
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Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в субботу срочно госпитализировали в одну из московских клиник с острой болью в почке. Об этом сообщил он сам в блоге на сайте радиостанции. После госпитализации Венедиктова экстренно прооперировали. По его словам, операция прошла успешно.

«Чувствую себя относительно неплохо. Огромное спасибо врачам», — написал Венедиктов. Ожидается, что он проведет в больнице около недели.

Общественно-политическая радиостанция «Эхо Москвы» существует с 22 августа 1990 г. Согласно информации на ее сайте, ежедневная аудитория в Москве составляет 855 000 человек, в России — 2,7 млн.

Политика
Новости

The Telegraph назвала возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери

Ведомости
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Совет Евросоюза намерен в понедельник утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

Эти санкции «жизненно важны», заявил глава британского МИДа Джереми Хант, слова которого приводит пресс-служба. «В течение многих лет существовал международный запрет на применение химического оружия, но теперь он находится под угрозой после событий в Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно провести “красную черту”, которая покажет тем, кто использует это ужасное оружие, что цена будет слишком высокой», — заявил министр.

Какие именно санкции могут быть введены, в сообщении британского МИДа не уточняется. Газета The Telegraph сообщает, что речь идет о запрете на въезд в страны Евросоюза и замораживании счетов. Новые санкции, по данным издания, будут применяться в отношении руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которых ЕС заподозрит в применении химического оружия.

Представитель МИД Великобритании уточнил изданию, что ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери. «Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру», — сказал он.

Великобритания считает Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. По данным британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Кроме того, США и Евросоюз неоднократно обвиняли власти Сирии в применении химического оружия против мирных жителей.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Призывавшая жить на 3500 рублей экс-министр Саратовской области получала пособие

Ведомости
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Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после заявлений о прожиточном минимуме, в течение четырех лет получала материальную помощь от государства. Об этом сообщает местный портал «Медиаликс 64» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Из ответа пресс-службы (портал опубликовал фотографию документа) следует, что по региональному закону губернатор Саратовской области и члены его команды имеют право на ежегодную материальную помощь. Для министров размер такой помощи составляет 100 000 руб. Соколова числится среди чиновников, получавших материальную помощь: пособие начислялось ей в 2013, 2014, 2016 и 2017 гг.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Соколова задекларировала доход в размере 2,3 млн руб. В собственности у нее жилой дом площадью более 170 кв. м с приусадебным участком в 338 кв. м, а также квартира площадью около 32 кв. м.

Соколова оказалась в центре скандала после того, как в интернете появилось видео ее спора с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, достаточной для жизни в течение месяца. Чиновница утверждала, что для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» достаточно 3500 руб. в месяц.

В ответ Бондаренко предложил Соколовой провести эксперимент и самой попробовать прожить месяц на эту сумму. Чиновница отказалась, заявив, что статус министра не позволяет ей проводить такие эксперименты. После того как СМИ распространили ролик, Соколову уволили.

При этом отметим, что прожиточный минимум в Саратовской области во II квартале текущего года составлял 8707 руб. Сумма в 3500 руб., о которой спорили Соколова и Бондаренко, относится к региональной потребительской корзине.

Политика
Новости

Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО

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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин рассказали о первых днях в следственном изоляторе «Бутырка», передает телеканал «Дождь». Спортсмены по решению суда пробудут в СИЗО до 8 декабря, пока в отношении них ведется расследование по делу о хулиганстве.

По словам Мамаева, он сожалеет о своем проступке. «Никому не пожелаю здесь оказаться», — отметил футболист. Он рассказал, что чувствует себя нормально и ждет встречи с адвокатом, который придет в понедельник. Мамаев добавил, что слышал по телевизору новость о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил его и Кокорина в футбольный клуб «Ахмат», но комментировать это предложение не стал.

Кокорин поблагодарил Кадырова за поддержку и заявил, что сожалеет о случившемся. Футболист также рассказал, что намерен продолжить тренироваться в СИЗО и уже попросил, чтобы ему разрешили пользоваться спортзалом. «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай», — рассказал Кокорин.

Футболисты были задержаны 10 октября, они подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). По данным следствия, 8 октября компания, в которой были Кокорин и Мамаев, избила двух человек в центре Москвы.

В пятницу Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что поговорил с руководством футбольного клуба «Ахмат» и оно готово трудоустроить Мамаева и Кокорина, когда они окажутся на свободе.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

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