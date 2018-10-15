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Трамп рассказал о жестком подходе в общении с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жесткость при общении с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, что лично я с ним проявил жесткость», — сказал американский лидер. Он напомнил, что провел с российским лидером двустороннюю встречу, которая, по словам Трампа, была «жесткая и очень хорошая». Так он ответил на вопрос журналистки Лесли Шталь, почему никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путина.

Трамп добавил, что активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем это делал его предшественник на посту президента США — Барак Обама. «Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. Именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла) к России», — выразил уверенность американский президент.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Российский президент высоко оценил ее итоги, однако заметил, что стороны и не рассчитывали решить на ней все проблемы в отношениях двух стран. Трамп в свою очередь назвал «глубоко продуктивным» диалог с российским лидером. Беседа президентов двух стран тет-а-тет длилась более двух часов.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки