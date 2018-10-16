NBC узнала о росте количества кибератак на избирательную инфраструктуру в США
Министерство внутренней безопасности США зафиксировало рост количества попыток хакерских атак на избирательную инфраструктуру. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на отчет ведомства.
«Нам известно о растущей киберактивности в 2018 г., которой подвергается избирательная инфраструктура [США]. Многочисленные лица регулярно пытаются ее взломать, вероятно в разных целях, в том числе в целях создать разрушительные последствия, украсть конфиденциальные данные, а также подорвать доверие к выборам», — подчеркивается в отчете.
Атаки, говорится в отчете, усиливались с течением времени и были замечены совсем недавно, в начале октября. Правительству США неизвестно, кто их совершает, но они были либо отражены, либо смягчены. Техники, которые используются для атак, доступны как поддерживаемым государством, так и негосударственным хакерам, и включают, в частности, вредоносные электронные письма, отмечает министерство внутренней безопасности.
В августе, сообщается в отчете, хакеры использовали три различные техники, чтобы получить доступ к базе данных регистрации избирателей в штате Вермонт, однако попытки не удались. Госсекретарь штата подтвердил эту информацию.
6 ноября в США пройдут так называемые промежуточные выборы (midterm election). На них будут переизбраны, в частности, члены палаты представителей (нижняя палата конгресса США), а также 35 из 100 сенаторов.
В 2017 г. в США началось расследование дела о вмешательстве России в президентские выборы. Дональда Трампа, выигравшего выборы, и его штаб подозревают в связях с Москвой. Россия и Трамп эти подозрения отвергают.
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