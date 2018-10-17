СКР завел дело о фальсификации итогов голосования в Красноярске
Красноярские следователи возбудили уголовное дело о фальсификации итогов голосования в городской совет депутатов Красноярска, которое прошло 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Придя на выборы, одна из голосующих обратила внимание, что она значится в списке проголосовавших досрочно. «В ходе проверки следователи опросили около 50 человек из данного списка, из них 10 подтвердили, что они фактически не голосовали, однако в документах имеется отметка о досрочном голосовании», — говорится в сообщении. По этом факту заведено дело по ст. 142.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В ходе расследования следователи планируют допросить членов избирательной комиссии и провести почерковедческую экспертизу. Наибольшее количество голосов избирателей по партийным спискам набрала ЛДПР, на втором месте — «Единая Россия». С учетом результатов голосования по одномандатным округам у «Единой России» 17 мандатов, у ЛДПР — 11, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — два, у партии «Зеленые» — один.
Всего в красноярском горсовете 35 депутатов.