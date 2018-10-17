СКР завел дело о фальсификации итогов голосования в Красноярске

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Из «Магнита» ушел еще один соратник Галицкого

Заместитель генерального директора ПАО «Магнит» Илья Саттаров принял решение об уходе из компании, говорится в сообщении ритейлера. Совет директоров на заседании во вторник принял его заявление, полномочия Саттарова прекращаются с 17 октября. Его место в правлении компании занял Евгений Мельников.

«Илья более восьми лет был в команде руководителей "Магнита" и играл важную роль в развитии компании. Мы благодарим его за колоссальный труд и желаем дальнейших успехов», — прокомментировала уход Саттарова генеральный директор и председатель правления «Магнита» Ольга Наумова. Где будет работать Саттаров после ухода из ритейлера, пока неизвестно.

Мельников работает в «Магните» более 10 лет, он возглавляет дирекцию по информационным технологиям и защите информации. «Уверены, что его участие в правлении окажет положительное влияние на будущее компании. IT является стратегически важным направлением для ритейла», — отметила Наумова.

Саттаров — выходец из команды сооснователя и бывшего основного владельца «Магнита» Сергея Галицкого. В начале 2018 г. Галицкий продал большую часть своего пакета (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., позже банк перепродал 11,82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера. В мае из «Магнита» уволился Хачатур Помбухчан, занимавший пост гендиректора компании после ухода Галицкого. Гендиректором компании была назначена Ольга Наумова, ранее возглавлявшая «Пятерочку» (входит в X5 Retail Group).

Теперь руководство «Магнита» более чем наполовину состоит из недавних сотрудников X5. Помимо Наумовой в правлении — экс-финдиректор конкурента Елена Милинова, бывший директор по персоналу «Пятерочки» Татьяна Князева, экс-директор региональной сети и центрального дивизиона «Пятерочки» Артем Смоленский. Саттаров оставался последним членом правления из старой команды.

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, головной офис компании находится в Краснодаре. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала почти 17 000 магазинов по всей России. Выручка «Магнита» за первое полугодие текущего года составила 595 млрд руб.

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