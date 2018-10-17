В Керченском политехническом колледже произошел взрыв газа
В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на директора Крымского центра медицины катастроф Сергея Астанкина. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще около 50 получили ранения.
Информацию о 10 погибших и 50 пострадавших подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб республики. Как сообщают очевидцы и источник агентства, взрыв произошел в столовой. Для эвакуации пострадавших привлекли общественный транспорт, машин скорой помощи не хватает, передает «Керч.ФМ». В качестве носилок используют двери. К месту происшествия готовится вылететь вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.
Помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов подтвердил «Интерфаксу» факт чрезвычайного происшествия в колледже в Керчи. Число погибших и пострадавших он не назвал. По его словам, основные конструктивные элементы здания не нарушены.
Здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения, сообщила «Крыминформу» пресс-служба «Крымгазсети». Собеседник агентства предположил, что у учебного заведения могли быть запасы газа в баллонах.