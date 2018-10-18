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Число погибших в Керчи достигло 20 человек

Число погибших при нападении на Керченский политехнический колледж 17 октября достигло 20 человек. Сегодня об этом сообщил агентству ТАСС замглавы администрации города Керчь Дилявер Мельгазиев.

«Погибших 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», — сказал Мельгазиев. Он лично находился в здании городского морга, куда свозили тела жертв трагедии на опознание.

Ранее сообщалось о 19 погибших, из них опознаны 17 человек. Пострадавших около 50 человек, из них несколько находятся в коме. Взорвавший в колледже взрывное устройство, а потом расстреливавший учащихся из ружья студент 4 курса колледжа Владислав Росляков покончил с собой, мотивы стрелка выясняются. По данным «Коммерсанта», дело расследует спецгруппа во главе со следователем по особо важным делам генерал-майором Сергеем Голкиным, курировавшим расследования теракта в метро Санкт-Петербурга и пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

В Керчи объявлен трехдневный траур.