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Власти США назвали имя погибшего на Украине американского пилота

Американским пилотом, погибшим на Украине при крушении истребителя Су-27УБ 16 октября, был подполковник ВВС Сэт Неринг с позывным «Джетро» из 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. Об этом сообщил региональный канал Fox26news со ссылкой на заявление губернатора Калифорнии Джери Брауна и сообщение 144-го авиакрыла Авиации Национальной Гвардии США.

«Неринг был частью семьи 144-го авиакрыла более 20 лет. Он начинал службу старшим авиатехником, затем прошел курсы пилотов и освоил истребитель F-16, на которых летал 15 лет, затем перешел на F-15» — говорится в сообщении подразделения Национальной гвардии. На Украине Неринг выполнял функции оперативного сотрудника в совместном командном центре учений Clear Sky 2018 («Чистое небо-2018»).

В соответствии с американскими традициями, имя погибшего пилота не называется до тех пор, пока его семья не получит сообщение о гибели. Сегодня губернатор Браун выразил глубокие соболезнования семье погибшего и приказал приспустить государственные флаги на здании капитолия штата.

Вечером 16 октября во время учебно-боевого полета вблизи поселка Уланов Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ 831-й бригады тактической авиации Украины из Миргорода (Полтавская обл.). Погибли Неринг и начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ Украины полковник Иван Петренко. Причины катастрофы не называются, черные ящики самолета обнаружены.