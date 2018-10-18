СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу подозреваемому в стрельбе в Керчи
Следственный комитет (СКР) назначил посмертную психиатрическую экспертизу студенту Владиславу Рослякову, подозреваемому в массовом расстреле людей в Керченском политехническом колледже. Об этом говорится на сайте ведомства. «Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову", — уточняется в сообщении СКР.
Следственная группа центрального аппарата СКР завершила первичный осмотр места происшествия. Проведены обыски в жилых помещениях, принадлежащих родственникам Рослякова, а также в съемной квартире, в которой подозреваемый проживал вместе с матерью. «Изъяты предметы, имеющие значение для расследования», — отметили в СКР.
Следователи допросили директора колледжа Ольгу Гребенникову. Продолжаются допросы преподавателей колледжа, студентов, свидетелей ЧП, очевидцев и потерпевших. Следствие пытается восстановить полную картину преступления, выяснить мотив. Следственная группа также занимается установлением обстоятельств, предшествовавших ЧП.
По мнению следствия, 17 октября Росляков устроил взрыв в столовой колледжа, после чего открыл стрельбу из ружья по студентам и преподавателям. Тело Рослякова с огнестрельным ранением было обнаружено в библиотеке колледжа. Следствие считает, что он покончил с собой. СКР расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК — «убийство двух и более лиц». По последним данным, в результате стрельбы погиб 21 человек, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.
Что произошло в керченском колледже
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