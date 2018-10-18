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Песков предостерег от эмоциональных мер после массового убийства в Керчи

В эмоциональном плане предложения ужесточить законодательство в ответ на керченскую трагедию понятны, но сначала нужно тщательно разобраться в обстоятельствах и деталях происшедшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Только после этого уже, наверное, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция и, безусловно, предстоит глубокий анализ, а главное — нужно будет, конечно, предпринимать действенные меры для того, чтобы минимизировать, если не исключить полностью, такие риски в будущем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к звучащим инициативам об ужесточении законодательства.

«Но еще раз повторюсь: здесь такие сиюминутные действия, импульсивные объяснимы, но они вряд ли помогут делу — здесь нужен очень серьезный системный подход», — добавил Песков.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По данным Следственного комитета России, нападение устроил один из студентов колледжа — 18-летний Владислав Росляков. По данным следствия, он покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. Действовал ли Росляков один или у него были сообщники — пока неизвестно.

Ведомство сначала возбудило уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), но позже переквалифицировало его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Подозреваемому в массовом расстреле людей назначена посмертная психиатрическая экспертиза. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

В керченском колледже произошел взрыв