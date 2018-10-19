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Вертолет после взлета упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan

Несколько человек получили ранения в результате падения вертолета MH-60 Seahawk на полетную палубу авианосца USS Ronald Reagan в Филиппинском море, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление ВМС США.

В нем отмечается, что падение вертолета произошло вскоре после взлета. Для установления причины происшедшего проводится расследование.

«Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и обследуются медицинским персоналом авианосца Ronald Reagan», — отметили американские ВМС, добавив, что некоторых из них эвакуируют на берег, но ранения не представляют угрозы их жизни.

Ни о количестве людей, которые пострадали в результате крушения вертолета, ни о возможном ущербе вертолету в заявлении не сообщается. В нем уточняется только, что вертолет «остается полностью способным к выполнению задач и продолжает полетные операции».

Авианосец выполнял в Филиппинском море «рутинные операции», отмечается в заявлении ВМС.

Ronald Reagan — девятый корабль типа Nimitz. Он был заложен в 1998 г., спущен на воду в 2001 г., а в 2003 г. — введен в состав флота. Авианосцы этого типа — самые большие военные корабли в мире.