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Министерство обороны рассекретило архивные документы о зарплатах и надбавках военным

Архивные документы, касающиеся зарплат, премий и надбавок военным с петровских времен Минобороны рассекретило в преддверии столетнего юбилея Финансово-экономической службы Вооруженных сил России.

Из архивных документов, в частности, следует, что во время Второй мировой войны через финансовую службу Красной Армии обеспечивалось исполнение более 50 % бюджета Советского союза. По приказу наркома обороны СССР Иосифа Сталина от 1942 г. за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику полагалось по 500 руб., остальному составу орудийного расчета — по 200 руб. За бомбардировку Берлина в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. члены экипажей, участвовавших в операции, получили по 2000 руб.

Также в рассекреченных документах приводится зарплатная ведомость генерал-лейтенанта Василия Сталина – младшего сына вождя: в январе 1943 г. он получил 5095 руб. 84 коп. Маршалу авиации и трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину в ноябре 1944 г. было начислено 2140 руб., из которых на руки он получил лишь 1800 руб.

Представители Минобороны призвали обратить внимание на сведения об индексации денежного содержания военного сословия. Отмечается, что в XVIII в. Жалование служивому сословию поднималось пять раз, в XIX – семь, а последний раз перед Первой мировой войной – в 1909 г. Генералы и офицеры русской армии, помимо собственно жалования, получали действовавшие с тех времен надбавки – столовые, фуражные, денщицкие и деньги на представительские расходы.

О предстоящей индексации современным военным сегодня же в интервью «Красной звезде» рассказала замминистра обороны Татьяна Шевцова. По ее словам, оклады и пенсии будут индексироваться в ближайшие три года в среднем на 4% ежегодно начиная с 1 октября 2019 г. В начале этого года оклады военнослужащих также были увеличены на 4%. В дальнейшем индексация будет происходить 1 октября – в 2019, 2020 и 2021 гг. на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно.