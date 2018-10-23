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Россия обжаловала компенсации украинским фирмам за потерянные в Крыму активы

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Первое решение международного арбитража о присуждении компенсаций украинским фирмам, потерявшим свои активы в Крыму после его присоединения к России, обжаловано Москвой. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ пресс-службы Минюста России. В нем говорится, что Москва не признает решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2 мая этого года «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ООО «Эверест истейт» и других к Российской Федерации».

Речь идет о прецедентном решении, по которому Россия признается незаконно экспроприировавшей на территории Крыма имущество у ООО «Эверест истейт» и еще 17 украинских фирм, а также у экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Суд присудил заявителям около $130 млн компенсации, возмещение судебных издержек на $9 млн и проценты на невыплаченные суммы – примерно $20 млн. «Данное решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 г. в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)», – говорится в ответе Минюста.

Представитель истцов – партнер американской юрфирмы Hughes Hubbard & Reed Джон Таунсенд заявил, что Россия «выразила намерение подать ходатайство об отмене арбитражного решения в Нидерландах, но формально это еще не сделала».

Заявители настаивают, что Россия нарушила обязательства по заключенному с Украиной соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г. «путем принятия с августа 2014 г. мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций». Российская защита указывает на то, что требующие защиты инвестиции были осуществлены в тот период, когда Крым был украинским, и под защиту Москвы не попадают. В этом смысле ситуация принципиально не меняется и теперь, поскольку Украина продолжает считать Крым своим.

Часть истцов, в том числе «Эверест Истейт», связаны с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, который в России находится под уголовным преследованием. Крымское же законодательство не позволяет выплачивать компенсации бывшим украинским собственникам, против которых возбуждены уголовные дела в России «по признакам состава преступления экстремистской направленности». Также Коломойский лично выступает в качестве истца по аналогичному делу о национализации аэропорта Бельбек, который рассматривается в арбитражом в Гааге. В Постоянной палате третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от полусотни украинских компаний, требующих компенсации за крымские активы. По подсчетам издания, сумма требований с учетом процентов составляет как минимум $7 млрд.

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Политика
Новости

В Китае открыли самый длинный мост в мире

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Председатель КНР Си Цзиньпин официально открыл самый длинный мост в мире, который находится на юге Китая. Об этом сообщает BBC.

Мост длиной 55 км состоит не только из наземной открытой части, но и туннеля. Его строительство длилось девять лет, проект обошелся в $20 млрд, уточняет BBC. По данным издания, при его возведении погибло 18 рабочих, а «сотни» пострадали.

Этот мост соединяет Гонконг, Макао и материковый китайский город Чжухай. Раньше путешествие между Чжухаем и Гонконгом занимало до четырех часов – новый мост сокращает это время до 30 минут, отмечает BBC. Для регулярного движения мост будет открыт в среду, но по нему могут ездить только автомобили со специальным разрешением.

Построить этот мост впервые предложили в конце 1980-х, но тогда Гонконг был британской колонией и властям не понравилась идея соединить город с коммунистическим Китаем, отмечает Reuters. Однако и сейчас проект подвергается критике, пишет BBC: критики сомневаются, что мост сможет себя окупить, а экологи говорят о том, что проект нанесет вред морской жизни в этом районе.

Самые длинные мосты в России

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Центр «Сириус» получит статус «научной долины»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поддержал создание на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя «Сириуса» Елену Шмелеву. Формально присвоение статуса может произойти в следующем году. С пакетом необходимых для этого документов, регламентированных законом «Об инновационных научно-технологических центрах», «Сириус» планирует обратиться в правительство к марту 2019 г.

Центр разместится на площади примерно 40 га. Ему планируется передать крытый конькобежный центр «Адлер-арена» и еще несколько объектов. Новый кластер будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. «Неправильно, когда такие центры есть только в Москве. Они должны быть и в других регионах», — говорит близкий к администрации президента собеседник издания. По его словам, к центру присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Сейчас «Сириусу» принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». Передача «Адлер-арены» от непубличного акционерного общества «Центр «Омега», принадлежащего департаменту имущественных отношений Краснодарского края, должна произойти в ближайшее время. По словам Шмелевой, «площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан». Конькобежных соревнований там не проводилось со времен Олимпиады. Другие спортивные объекты к «Сириусу» не перейдут, уточнила она. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о заинтересованности восстановления «Адлер-арены» в качестве конькобежного стадиона после передачи «Сириусу».

Кроме того, «Сириусу» предполагается передать объекты для проживания резидентов, студентов и сотрудников компаний научно-технологического центра. Речь идет о части построенного к Олимпиаде города-отеля «Бархатные сезоны» и бывшем отеле «Тюлип Инн Омега Сочи». «Сириус» также строит на своей территории два корпуса – «Спорт» и «Искусство», лицей на 1100 человек, детский сад на 360 человек, бассейн и концертный зал, а еще занимается переоборудованием медиацентра Олимпиады в университет. Строительство лицея, сада и бассейна обойдется в 2 млрд руб. Деньги выделены по линии Министерства просвещения. Проект должен быть готов к 2021 г. Его полную стоимость Шмелева назвать не смогла.

«Сириус» был учрежден фондом «Талант и успех» в 2014 г. В числе учредителей фонда — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин. Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей его избирательного штаба на последних выборах президента. В 2019–2021 гг. фонд получит из бюджета 6,3 млрд руб.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию авиакомпании

Ведомости
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Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» отказался от участия в проекте Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин, передает «Прайм».

«Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, "Аэрофлот" отказался от этого дела», – заявил Костин. По его словам, пока что ВТБ и Сбербанк разрабатывают концепцию, но ничего определенного правительству не предлагали.

Костин отметил, что региональная авиакомпания будет создана с нуля или ВТБ и Сбербанк найдут оператора из существующей компании. Объем инвестиций он оценил как минимум в $1 млрд. Кроме того, Костин отметил, что идея проекта принадлежит президенту Сбербанка Герману Грефу. «Вы сами знаете, что добираться из одного города в другой часто приходится через Москву. Поэтому такая идея и родилась, что банки, имея крупные лизинговые компании, могли бы выделить необходимые ресурсы, закупить самолеты и предоставить через лизинг операторам. Но при условии государственно-частного партнерства, потому что здесь без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной», – сказал Костин.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, рассказывали «Ведомостям» ранее источники. Ее создадут не ранее 2019 г., пассажиропоток планируется на уровне 6–10 млн человек в год, уточняли собеседники.

В России сейчас только два игрока возят более 10 млн пассажиров – группа «Аэрофлот» и S7 Group (соответственно 50,1 млн и 14,3 млн человек в 2017 г.). Крупнейшая региональная авиакомпания – «Ямал» – перевезла в 2017 г. 1,8 млн человек.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

Обнаруженная в почтовом ящике Сороса бомба обезврежена

Ведомости
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Взрывное устройство было обнаружено в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение департамента полиции Бедфорда.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Устройство обнаружил сотрудник резиденции бизнесмена. Он же отнес пакет на безопасное расстояние в лесистую местность и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники обезвредили взрывное устройство.

Самого Сороса в этот момент в доме не было, отмечает The New York Times.

Состояние Сороса Forbes оценивает в $8,3 млрд.

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Политика
Новости

Россияне оценили уровень приемлемого дохода после выхода на пенсию

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Жить на одну государственную пенсию в России намерено лишь 16% потенциальных пенсионеров. Таков результат опроса рекрутингового агентства SuperJob, на который ссылается «Российская газета». В среднем респонденты хотели бы получать на пенсии по 37 000 руб.: мужчин устроил бы доход в 38 900 руб., женщин – в 35 800 руб.

Работать и подрабатывать по достижении пенсионного возраста готовы 29% опрошенных, фиксирует исследование. Еще 19% рассчитывают на личные сбережения. На помощь детей, как и на доходы от негосударственных пенсионных фондов готовы полагаться по 3% респондентов. Затруднились с ответом 23% опрошенных. При этом на дополнительный заработок, как и на государственную пенсию больше рассчитывают респонденты старше 45 лет (35 и 25% соответственно). В накопления верит молодежь – до 24 лет (25%).

Аналогичным образом голоса в пользу источников доходов распределялись и год назад, до объявления о пенсионной реформе, отмечает издание. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.

Политика
Новости

Советник президента США не видит возможностей сохранения Договора о РСМД

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США не видят условий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым заявил в интервью «Коммерсанту» советник президента США Джон Болтон. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия что-то сделать для того, чтобы Вашингтон передумал выходить из договора, он заявил: «Если бы Россия ликвидировала все свое вооружение, созданное в нарушение этого договора, и если бы Китай сделал то же самое, ситуация была бы иной. Но я думаю, что вероятность этого нулевая».

Болтон уточнил, что «только две страны в мире связаны Договором о РСМД, и одна нарушает его». Однако Россия не признает нарушений, а «вернуть к выполнению договоренностей кого-то, кто не считает, что что-то нарушает», невозможно. Вашингтон также отвергает обвинения Москвы в нарушении договора.

США обеспокоены политикой Китая, Ирана и КНДР, которые не связаны договором и не обязаны соблюдать его условия. В Пентагоне считают, что до половины китайских баллистических ракет противоречили бы условиям соглашения. Именно поэтому шансов на преобразование договора в многосторонний формат практически нет, хотя эта тема и обсуждалась еще в 2001–2004 гг. «Возможно, если бы мы тогда, на достаточно раннем этапе, предприняли какие-то действия, то это было бы возможно. Но сейчас, например, от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют Договору о РСМД. И предполагать, что они [власти Китая] уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет, это просто нереалистично».

Договор о РСМД был заключен СССР и США в 1987 г. Он налагает запрет на разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Вашингтон считает, что Россия в нарушении договора испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Российский МИД заявлял, что эта ракета не имеет запрещенной дальности и не испытывалась на нее. Москва отмечает, что производимые США баллистические ракеты-мишени не соответствуют договору, как и ударные беспилотники большой дальности, а также разворачиваемые в Румынии установки для ракет ПРО, которые могут использоваться и для крылатых ракет «земля – земля».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: долю Магомедова в «Трансконтейнере» получат два покупателя

Ведомости
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FESCO (треть принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова) 23 октября должна закрыть сделку по продаже 25,07% железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, банк ВТБ — основной кредитор компании — выкупает не полностью блокпакет, а 24,08%. Еще 0,3%, утверждают собеседники издания, приобретает частный инвестор. Им станут структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова, говорит один из источников. При этом, рассказали собеседники, ВТБ заключает форвард на акции и основным претендентом на них также считаются эти бизнесмены.

Компании эту информацию до завершения сделки не комментируют, пишет «Коммерсантъ».

Цена сделки рыночная, сообщили источники газеты. Стоимость приобретаемого пакета ВТБ — порядка 15,5 млрд руб., около 190 млн руб. — доля в 0,3%, следует из данных Московской биржи.

15 октября председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде рассказала, что компания находится в финальной стадии переговоров по продаже доли в «Трансконтейнере». На следующий день РБК писал, что пакет перейдет ВТБ за долги, после чего банк продаст его стратегическому инвестору.

Основными претендентами на долю издание называло «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и UCL Владимира Лисина. «Енисей капитал» в 2017 г. приобрел 24,5% «Трансконтейнера» и заявлял о намерении увеличить свой пакет.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Бизнес
Новости

СМИ узнали о переговорах производителей с сетями о повышении цен на хлеб

Ведомости
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Крупные красноярские производители хлеба – ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» (производят 20 т продукции в сутки) – предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8–12%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма предприятий.

«Ярхлеб» объяснил необходимость повышения цен ростом минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. Исполнительный директор «Дихлеба» Евгений Демидов основной причиной изменения цен назвал рост цен на зерно.

Исполнительный директор Руспродсоюза (профессиональный союз производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков рассказал «Коммерсанту», что российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 г. По его словам, некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию. Названия этих предприятий он не сообщил.

Один из производителей в Челябинской области отметил, что после роста стоимости муки за последние полгода дважды повышал цены на 3–4%. ООО «Ванта» из Волгодонска рассказало, что подняло отпускные цены на весь ассортимент с 1 октября, в ближайшее время повышать их не планирует. Увеличило с октября отпускные цены на 5% и ООО «Хлебокомбинат «Шахтинский», сообщил представитель предприятия.

По мнению участников рынка, пишет «Коммерсантъ», с 1 ноября стоит ожидать плавного повышения стоимости хлеба. Один из собеседников издания отметил, что сдерживать цены на хлеб станет труднее из-за дополнительных расходов, связанных с началом отопительного периода.

Источник газеты на рынке говорит, что переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители ведут со всеми крупными сетями. X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Metro, а также Ассоциация компаний розничной торговли не ответили на вопросы «Коммерсанта». Представитель Auchan отказался от комментариев.

Гендиректор сибирской ГК «Командор» (сети «Командор», «Аллея», «Хороший») подтвердил, что получил письма от хлебозаводов. Он сказал, что принимать новые цены пока не согласился и что пока ведет переговоры с поставщиками. Также не принял повышения цен сибирский ритейлер «Красный Яр». «Ведем переговоры с производителями, выясняем причины резкого роста цен», – сказал директор по маркетингу компании Виктор Бахов.

В Минсельхозе отметили, что в последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. В ведомстве подчеркнули, что вопрос находится на постоянном контроле, мониторинг ситуации ведется еженедельно.

О том, что к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%, писала в начале сентября газета «Известия» со ссылкой на участников рынка – зерновые компании и производителей продукции. В тот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что рассматривается возможность выдать предупреждения из-за заявлений о возможном росте цен на хлеб.

Политика
Новости

Трамп выступил за включение Китая в договор о РСМД

Ведомости
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Китай должен быть включен в договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Китай не включен в соглашение. Он должен быть включен», – подчеркнул Трамп.

По его словам, Россия «не следовала ни духу, ни положениям соглашения». На вопрос о том, обсуждал ли он этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, Трамп ответил: «Нет, не обсуждал. Не обсуждал. <...> Мне не за чем говорить с ним. И я не должен. Я расторгаю соглашение, поскольу они [Россия] нарушили его. Я расторгаю соглашение».

21 октября Трамп объявил о том, что США выйдут из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле заявили, что такие шаги, если они будут предприняты, «в реальности сделают мир более опасным».

22 октября с двухдневным визитом в Россию прибыл советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

Стиль жизни
Новости

Умер один из основателей модного дома Benetton

Ведомости
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В Италии на 78 году жизни умер один из основаелей модного дома и группы компаний Benetton Джильберто Бенеттон. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, Бенеттон серьезно болел и был госпитализирован несколько дней назад в итальянском городе Тревизо из-за воспаления легких.

Джильберто Бенеттон был, в частности, вице-президентом Edizione — финансовой компании, подконтрольной семье Бенеттон, председателем совета директоров кейтеринговой компании Autogrill, членом совета директоров инвестбанка Mediobanca и компании-владельца оператора итальянских автодорог Atlantia.

Он родился в 1941 г. и вместе с сестрой Джулианой и двумя братьями Лучиано и Карло был одним из основателей в 1965 г. компании Benetton. Карло Бенеттон умер в возрасте 74 лет в июле этого года.

Все четыре члена семьи Бенеттон заняли 652 место в списке миллиардеров Forbes. В итальянском рейтинге они заняли с 11 по 15 место. Cостояние каждого, по данным издания, — $3,5 млрд.

Политика
Новости

Работавший с Кудриным и Грефом чиновник перешел из Минобороны в Счетную палату

Ведомости
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В Счетную палату перешел Алексей Каульбарс, занимавший должность начальника департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к оборонному ведомству. Ранее Каульбарс работал с Алексеем Кудриным и Германом Грефом.

Как рассказал собеседник издания, приказ об увольнении Каульбарса уже подписал министр обороны Сергей Шойгу и в понедельник, 22 октября, чиновник вышел на новое место работы. Он возглавил департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета, а также комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы.

Информацию о назначении официального подтвердила Счетная палата. На сайте Минобороны врио руководителя департамента, который возглавлял Каульбарс, значится его бывший заместитель — Андрей Ткаченко.

По словам собеседника «Коммерсанта», Каульбарса в Счетную палату пригласил Кудрин. Каульбарс был помощником Кудрина, когда последний был вице-премьером и министром финансов; с 2009 г. Каульбарс занимал должность директора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина. До этого он работал у Германа Грефа в министерстве экономического развития и торговли, в частности 2003-2004 г. был его первый заместителем.

В Минобороны Каульбарс начал работать в августе 2012 г. Сначала он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова, а в 2013 г., уже при Сергее Шойгу, возглавил департамент. На этой должности он занимался оценкой экономических последствий решений по всему спектру деятельности вооруженных сил. Как отметил один из источников «Коммерсанта», претензий к работе Каульбарса у руководства министерства не было, с поставленными задачами он и его подчиненные справлялись.

По данным «Коммерсанта», Каульбарс может рассчитывать на повышение — при успешном выполнении обязанностей его кандидатура может быть представлена к выдвижению на пост аудитора Счетной палаты. 

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