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Россия внесет в ООН резолюцию в поддержку договора о РСМД

Москва внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в эфире Первого канала рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон выйдет из договора, поскольку Россия нарушает его положения, а также пообещал развивать вооружения. США обвиняют Россию, в частности, в испытаниях ракеты 9М729 на запрещенную договором дальность – более 500 км. Рябков уточнил, что ранее Москва передала США всю информацию о ее запусках. «Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», - отметил дипломат. По его словам, очередной пуск ракеты проводился на учениях «Запад-2017» на дальность меньше 500 км.

Рябков не исключил, что политика США со временем может привести к утрате Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «Мы вполне со временем можем потерять и второй договор при таком подходе с американской стороны - Договор о стратегических наступательных вооружениях. Мы можем вообще потерять контроль над вооружениями, как мы уже потеряли, наверное, отчасти контроль над выражениями в последнее время», - сказал он. Накануне о «непонятной судьбе договора об СНВ-III» заявлял и президент России Владимир Путин.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По соглашению сторон он может быть продлен еще на пять лет.