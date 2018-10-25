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NYT сообщила о прослушке российскими и китайскими шпионами мобильного телефона Трампа

Российские и китайские шпионы прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда он сплетничает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами.

О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии. Но из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику США. Их интересует образ мысли американского президента, к каким аргументам он прислушивается, с кем общается.

Так, по информации собеседников издания, китайцы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надеже через них оказывать влияние на американского лидера. В их числе называют исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана, вкладывавшего средства в магистрскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывшего магната казино в Лас-Вегасе и владельца недвижимости в Макао Стива Уинна.

Россия не предпринимает столь значительных усилий, как Китай, считает один из бывших чиновников, объясняя это очевидной близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

У Трампа есть два официальных iPhone, с которыми поработало Агентство национальной безопасности для ограничения их уязвимостей и возможностей, а также третий персональный телефон – обычный iPhone, один из тех, что используется по всему миру. В нем, как рассказали собеседники издания, президент хранит свои контакты. Как сообщало издание Politico в мае, один официальный смартфон Трампа предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей. Помощники призывали Трампа каждый месяц менять телефон, используемый для Twitter. Но президент пожаловался, что это «слишком неудобно». В результате телефон Трампа не проверялся на момент публикации пять месяцев.