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Москвичей попросили отказаться от машин из-за возможного снега

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам отказаться от поездок на автомобилях из-за возможного выпадения мокрого снега. Об этом говорится в Twitter ЦОДДа.

В сообщении уточняется, что мокрый снег обещают вечером на севере Подмосковья. «К ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко», — предупреждает центр. Водителям, которые не могут отказаться от поездок на машине, ЦОДД советует быть предельно внимательными.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 25 октября в некоторых районах Подмосковья ожидается снег с дождем. Температура в Московском регионе не поднимется выше восьми градусов тепла. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

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Бизнес
Новости

Сечин усомнился в перспективах электромобилей

Ведомости
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Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками, и перспективы этого вида транспорта могут оказаться не столь оптимистичными, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Считаю своим долгом вновь предостеречь от излишнего оптимизма в отношении перспектив электромобилей», – сказал Сечин. По его словам, производители современных электромобилей создают себе рекламу и медийный шум. Сечин напомнил о том, что комиссия по ценным бумагам США обвинила гендиректора компании-производителя электромобилей Tesla Илона Маска в корпоративном мошенничестве и введении акционеров в заблуждение. В результате это негативно отразилось на капитализации компании, отметил Сечин.

Сечин ранее уже критиковал электромобильную отрасль, обращая внимание на то, что источником энергии для электромобилей остается экологически вредная угольная генерация. Кроме того, руководитель нефтяной корпорации обращал внимание на нерешенность вопроса безопасности производства и утилизации компонентов электродвигателей.

Руководитель «Роснефти» предлагал регуляторам в большей мере сфокусироваться не на ограничении использования двигателей внутреннего сгорания и неэкономических мерах отказа от них, а на ускоренном снижении доли угольной генерации и расширении использования высокоэкологичного, например газового, топлива и атомной энергетики.

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Политика
Новости

Госдума разрешила депутатам и сенаторам отказываться от повышенных пенсий

Ведомости
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий депутатам парламента и членам Совета Федерации добровольно отказаться от доплаты к пенсии. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Для отказа от доплаты парламентариям надо будет написать заявление на имя министра труда и социальной защиты. После отказа от повышенной пенсии изменить свое решение невозможно. Закон вступит в силу с 1 января 2019 г.

«Это вопрос выбора каждого. Нас люди избирают, поэтому данная норма позволяет один раз принять решение: либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в июле опубликовала информацию о депутатских доплатах к пенсии. Тем, кто работает в Госдуме от пяти до 10 лет, полагается доплата в 46 626 руб. Тем, кто проработал более 10 лет, – 63 581 руб. Инициатор поправок – секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак – отмечал, что депутаты и сенаторы должны получать пенсию в общем порядке для всех россиян. По его мнению, так будет справедливо.

О готовности отказаться от депутатских надбавок к пенсиям уже заявили представители всех парламентских фракций, отмечает ТАСС. Средняя пенсия по России на начало 2018 г. составила 13 300 руб.

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Бизнес
Новости

Зампред «Газпрома» назвал среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье

Ведомости
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Средняя цена экспорта газа «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам года составит $248 за 1000 куб. м. Об этом в интервью журналу «Газпром» сказал заместитель председателя правления компании Александр Медведев. По его словам, за девять месяцев средняя цена экспорта газа – $235 за 1000 куб. м.

«Я всегда предпочитаю быть осторожным оптимистом, но даже с осторожным оптимизмом могу сказать, что в этом году будет поставлен очередной рекорд экспорта и символическая отметка в 200 млрд куб. м будет преодолена. Мы ожидаем, что средняя цена по итогам года будет около $248», – заявил Медведев.

Главным фактором, влияющим на потребление газа в краткосрочном периоде, является погода, отметил Медведев. Однако, по его словам, установились высокие уровни экспорта, когда поставки российского газа составляют 190-200 млрд куб. м в год. «Это можно назвать новой реальностью европейского газового рынка на несколько лет вперед», – заявил Медведев.

При этом Медведев отметил, что европейский рынок сокращается. Он уточнил, что в первом полугодии 2018 г. потребление газа в Европе сократилось на 2,6%, а поставки «Газпрома» выросли на 5,7%.

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Финансы
Новости

Саудовская Аравия станет инвестором российско-китайского фонда с участием РФПИ

Ведомости
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Саудовская Аравия инвестирует в Российско-китайский инвестфонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской China Investment Corporation. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

После сделки фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. «Речь идет о значимых инвестициях с саудовской стороны», — заметил руководитель РФПИ. Сумму инвестиций со стороны Эр-Рияда он не раскрыл. По словам Дмитриева, фонд видит «много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией», отмечает «Интерфакс».

РКИФ был основан в июне 2012 г. Он занимается развитием двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем. РКИФ управляет инвестициями в $2 млрд.

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Бизнес
Новости

«Яндекс» до конца года запустит каршеринговый сервис в Петербурге

Ведомости
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«Яндекс» в декабре запустит сервис «Яндекс.Драйв» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Компания открыла в городе регистрацию водителей.

Автопарк сервиса получит 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3. Руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов отметил, что жители Петербурга проявляют большой интерес к каршерингу и компания хочет дать им возможность найти свободную машину в любой точке города.

Тарифы сервиса компания установит с учетом дорожной ситуации и спроса на автомобили. Утром аренда будет дешевле, что компенсирует длительное время в пути. Цена минуты аренды начинается от 5 руб. Все тарифы включают стоимость бензина, страхования машины (каско и ОСАГО) и здоровья водителя и пассажиров.

Компания запустила сервис «Яндекс.Драйв» в Москве в феврале. За семь месяцев работы сервиса водители совершили около 4 млн поездок. Всего в автопарке сервиса около 4500 автомобилей.

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Авто
Новости

Котировки Tesla подскочили на 12% на новости о квартальной прибыли

Ведомости
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Котировки производителя электромобилей Tesla на предварительных торгах в четверг подскочили более чем на 12% после того, как основатель компании Илон Маск объявил о третьем подряд прибыльном квартале компании.

Инвесторы поверили, что Tesla выполнит свое обещание стать устойчиво прибыльной, отмечает CNBC. Кроме того, компания впервые начала выполнять недельный план по производству прорывного электромобиля Model 3, выйдя в конце квартала на уровень 5300 машин. Именно эта модель, выпущенная в количестве 53 000 штук за квартал, стала драйвером ее прибыли. Маск оценил спрос на Model 3 «в районе 500 000—1 000 000 авто в год».

Маск пообещал, что в IV квартале компания также покажет прибыль. Это означает, что Tesla станет прибыльной по итогам года впервые за свою 15-летнюю историю.

По словам основателя, компания стала справляться не только с организацией крупносерийного производства, но и с логистикой конечного этапа. Срок доставки электромобиля от конвейера до потребителя снизился с 30 до 20 дней и в дальнейшем должен снизиться до 10 дней. В планах — дальнейшее снижение издержек и наращивание производства, сказал основатель Tesla.

В III квартале Tesla получила прибыль в $311,5 млн против убытка в $619,4 млн год назад. Выручка удвоилась и составила $6,82 млрд. Оба показателя существенно превзошли прогнозы рынка, который ожидал квартального убытка.

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Политика
Новости

Железнодорожное сообщение с Сочи прервано из-за ливней

Ведомости
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В Краснодарском крае в сторону Сочи прервано железнодорожное сообщение из-за подтопления дождями участка Туапсе – Кривенковская: движение поездов прекратилось в 16.08 мск в среду, 24 октября. Это следует из сообщения РЖД. По состоянию на 6.00 мск было задержано 15 поездов. Пассажиры обеспечиваются питанием и бутилированной водой, говорится в сообщении РЖД. В настоящий момент ведутся восстановительные работы.

Между Тупасе и Лазаревским районом Сочи прервано и автомобильное сообщение из-за разрушения моста. Движение перекрыто на 91-м км трассы Джубга – Сочи, говорится в сообщении МВД. По данным ТАСС, проезд планируется восстановить за двое суток.

Кроме того, в Сочи поврежден газопровод, сообщает «Интерфакс». Причина – резкий подъем уровня воды в реке Западный Дагомыс. Из-за этого 320 жилых домов остались без газа. Окончательное подключение газа будет возможно только после спада уровня воды в реке, цитирует агентство сообщение «Сочигоргаза».

Непогода затронула не только район Сочи. Около 300 человек эвакуированы из-за подтоплений в Апшеронском районе (между Тупасе и Майкопом), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы района Андрея Клищенко. По его словам, в районе около 900 подтопленных домов, пострадавших нет.

В Краснодарском крае создан штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями, сообщает пресс-служба правительства региона. В Туапсинском районе во всех селах введен режим ЧС. Неблагоприятная погода сохранится в Краснодарском крае до конца четверга, отмечает пресс-служба правительства края.

Всего в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах подтоплено 1662 домов, нарушено энергоснабжение в 2720 домах, передает краевое МЧС. Руководитель службы Евгений Зиничев с оперативной группой вылетел в Краснодарский край.

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Политика
Новости

Минобороны рассказало об атаке на базу Хмеймим управляемыми США дронами

Ведомости
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Минобороны России рассказало об атаке на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии дронами, которые управлялись с самолета-разведчика США. Об этом заявил заместитель руководителя Минобороны России Александр Фомин. Его слова приводит «РИА Новости». Он не уточнил, когда именно произошла атака.

Всего в атаке, по словам Фомина, участвовали 13 беспилотников. Когда дроны столкнулись с работой российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. «Так вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой (самолет-разведчик) Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — отметил заместитель министра обороны (цитата по ТАСС). До этого самолет-разведчик патрулировал акваторию Средиземного моря в течение восьми часов.

С начала года авиабаза Хмеймим подвергалась нападениям с помощью дронов несколько раз, сообщало российское ведомство. 13 дронов (число, названное Фоминым) атаковали ее и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус в ночь с 5 на 6 января. Минобороны России заявляло, что семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные — взяты под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы.

Три беспилотных аппарата из шести перехваченных взорвались при посадке, еще три были переданы экспертам. Последние пришли к выводам, что такие атаки «могут осуществляться террористами с дальности около 100 км».

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Финансы
Новости

Forbes назвал самых богатых женщин России

Ведомости
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Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России. Совокупное состояние 25 его участниц превысило $9 млрд. Богатейшей женщиной России, по версии журнала, шестой год подряд стала Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

В 2018 г. Forbes оценил ее состояние $1,2 млрд, что на $200 млн выше прошлогодней оценки. В рейтинге богатейших российских предпринимателей по версии журнала она занимает 79 позицию. На втором месте оказалась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние журнал оценил в $600 млн. Третье место журнал отдал Елене Рыболовлевой, которая получила свое состояние в $600 млн после развода с Дмитрием Рыболовлевым.

В этом году в рейтинг вошли несколько новичков, одним из которых стала акционер холдинга En+ жена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска, занявшая 22 место. Forbes оценил ее состояние в $200 млн. В 2018 г. она также дебютировала в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв в нем 189 позицию. Кроме нее в рейтинг впервые вошли Лилия Ротенберг ($500 млн), Лидия Михайлова ($180 млн) и Ирина Герасименко ($180 млн).

Ротенберг — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. В апреле она стала владельцем 33%-ной доли в компании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше этой долей владел ее отец, затем брат — Игорь Ротенберг. Михайлова — супруга основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева, она владеет 75% семейной компании, которой, в свою очередь, принадлежит более 80% акций мясоперерабатывающего холдинга. Герасименко — жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья. До перехода на госслужбу он занимался рыболовецким бизнесом, а она стала акционером компании «Преображенская база тралового флота», напоминает издание.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный»

Ведомости
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