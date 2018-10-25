Москвичей попросили отказаться от машин из-за возможного снега
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам отказаться от поездок на автомобилях из-за возможного выпадения мокрого снега. Об этом говорится в Twitter ЦОДДа.
В сообщении уточняется, что мокрый снег обещают вечером на севере Подмосковья. «К ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко», — предупреждает центр. Водителям, которые не могут отказаться от поездок на машине, ЦОДД советует быть предельно внимательными.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что 25 октября в некоторых районах Подмосковья ожидается снег с дождем. Температура в Московском регионе не поднимется выше восьми градусов тепла. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.