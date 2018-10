Трамп прокомментировал публикацию о прослушке его телефона Россией и Китаем

Технологии

Великобритания оштрафовала Facebook на 500 000 фунтов из-за утечки данных

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) оштрафовало компанию Facebook на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000) за нарушения закона о защите личных данных пользователей, сообщает BBC. Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.

Соцсеть была наказана за сотрудничество с британской компанией Cambridge Analytica, которое стало причиной утечки персональных данных ее пользователей. Нарушения закона о защите данных 1998 г. были зафиксированы в период с 2007 по 2014 г. Компания не сумела обеспечить безопасность личной информации пользователей, а также была недостаточно прозрачной в вопросах использования этих данных третьими лицами, подчеркнул регулятор.

О планах оштрафовать Facebook британский регулятор объявил в июле. Из-за срока давности к Facebook не может быть применен Генеральный регламент о защите персональных данных ЕС (GDPR), по которому компании грозил бы штраф до 4% годового оборота, что составляет $1,9 млрд, объясняла The Guardian.

О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия британской компании могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.

