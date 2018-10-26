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Кожемяко подал документы в избирком Приморья для участия в выборах губернатора

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья, Олег Кожемяко подал в краевую избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона, передает ТАСС. «Я сегодня подал документы, и избирком их принял... Подал именно как самовыдвиженец», — сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, Приморским краем должен руководить человек, который может объединить все партии, все политические силы для решения «копившихся годами» проблем в образовании, здравоохранении, социальной сфере.

Избирком Приморья в пятницу, 26 октября начал принимать документы на выдвижение кандидатов для участия в  новых выборах губернатора края, проведение которых запланировано на 16 декабря. Прием документов для регистрации кандидатов будет проходить с 11 по 18 ноября. После в течение семи днем избирком принимает решение о регистрации кандидата либо отказе. 

В Приморье 9 сентября прошел первый тур выборов губернатора, 16 сентября — второй тур. Тогда итоги выборов были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от дальнейшей борьбы и подал заявление о сложении полномочий врио главы края. Президент Владимир Путин принял отставку и назначил на его место Кожемяко, который на тот момент занимал пост губернатора Сахалинской области.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Технологии
Новости

ФНС оценила затраты на переход на отечественный софт в 3,3 млрд рублей

Ведомости
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Федеральной налоговой службе (ФНС) потребуется около 3,3 млрд руб. в ближайшие четыре года для импортозамещения программного обеспечения (ПО), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет службы по итогам тестирования отечественного софта. 

Минкомсвязи 19 октября направило отчет ФНС в аналитический центр при правительстве, НИИ «Восход» и в Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Более 3 млрд руб. необходимы для доработки автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3». Сейчас она плохо совместима с российским софтом, говорится в отчете. В январе—марте прошлого года ФНС тестировала «Налог-3» с операционной системой «Альт Линукс» компании «Базальт СПО» и офисным ПО «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ). В ФНС и Минкомсвязи не комментируют данную информацию.

В аналитическом центре при правительстве «Коммерсанту» подтвердили факт получения письма, добавив, что документ «принят к сведению и учету в работе, но не содержит прямых поручений» в адрес центра. В Центре компетенций по импортозамещению письмо не получили, рассказал директор центра Илья Массух. Он считает, что судить о ПО по результатам тестирования полуторагодичной давности неправильным. По его словам, ПО «динамично развивается». При этом Массух уверен в необходимости инвестировать деньги в адаптацию государственных АИС к российскому софту. Использование зарубежного ПО опасно с точки зрения информационной безопасности.

«Базальт СПО» принимала участие в тестировании ПО, подтвердил гендиректор компании Алексей Смирнов. По его словам, работы продолжались и после марта 2017 г. Специалисты компании определили, какие прикладные системы успешно совместимы, а для каких требуется доработка. Смирнов назвал АИС «Налог-3» «масштабной и сложной» системой.

«МойОфис» тестировался в версии, которая была выпущена в конце 2016 г. За два года около 90% замечаний уже устранено, заявил гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров. По его мнению, для переработки АИС «Налог-3» потребуются «существенные затраты».

АИС «Налог-3» — это единая информационная система ФНС, которая обеспечивает автоматизацию деятельности службы по всем функциям (прием, обработк, предоставление и анализ данных).

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Бизнес
Новости

«Транснефть» приостановила прокачку нефти на Туапсинский НПЗ из-за непогоды

Ведомости
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«Транснефть» приостановила прокачку нефти по трубопроводу Тихорецк — Туапсе 1, снабжающему Туапсинский НПЗ, из-за аномально сильных дождей и подтоплений в Краснодарском крае. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Из-за выпадения критического количества осадков, приведших к объявлению ЧС в регионе второй раз за последнее время, в 20:00 мск 25.10.2018 остановлена работа трубопровода Тихорецк — Туапсе 1», — уточнил он. По словам Демина, ранее прокачка была приостановлена 24 октября с 16:30 до 20:40 мск.

Представитель «Транснефти» пояснил, что река Туапсе вышла из берегов. Ее воды несут тяжелые предметы. Магистральный трубопровод может получить повреждения. Решение о возобновлении прокачки специалисты компании примут позже, после осмотра объекта. Сейчас Туапсинский НПЗ получает нефть из емкостей резервуарного парка «Заречье».

За последние несколько дней в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпала месячная норма осадков. Аномальные дожди стали причиной схода селей, обрушения мостов, затопления дорог и населенных пунктов. В Краснодарском крае прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи. Между Туапсе и Лазаревским районом Сочи из-за обрушения моста прервано автомобильное движение. 24 октября в Тупсе был введен режим ЧС.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Выбор редактора
Технологии
Новости

Google за два года уволил из-за обвинений в домогательствах 48 сотрудников

Ведомости
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Google за последние два года уволил из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении 48 сотрудников, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо, которое было разослано сотрудникам корпорации. В документе за подписью гендиректора Google Сундара Пичаи и вице-президента по кадрам Эйлин Нотон говорилось, что в число уволенных входили 13 топ-менеджеров компании.

«Никто из этих людей не получил выходного пакета», — утверждается в письме. «В последние годы мы ввели некоторые изменения, в том числе приняли более жесткий подход к ненадлежащему поведению сотрудников, занимающих руководящие должности», — отмечается в документе«Мы хотим заверить вас, что проверяем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы их расследуем и предпринимаем меры», — говорится в письме.

На начало 2018 г. штат Google составлял около 89 000 человек. Руководство компании разослало письмо сотрудникам на фоне появившейся в New York Times публикации о том, что в 2014 г. Google выплатил при увольнении разработчику операционной системы Android Энди Рубину, обвиненному в сексуальных домогательствах, выходной пакет в размере $90 млн.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Bloomberg узнал о планах SpaceX взять кредит на $500 млн

Ведомости
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SpaceX Илона Маска планирует взять кредит на сумму $500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника. Goldman Sachs Group на этой неделе провела переговоры с потенциальными инвесторами, рассказали источники.

Представители SpaceХ и Goldman Sachs не комментируют данную информацию.

Как отмечает агентство, Маск является гендиректором и крупнейшем акционером SpaceX, основанной в 2002 г. По оценке Bloomberg, сейчас капитализация компании составляет около $28 млрд. Стоимость SpaceX выросла благодаря успешным запускам ракеты-носителя Falcon, первая ступень которой благополучно возвращается на землю, что существенно снижает расходы на запуск.

Всего компания осуществила более 50 успешных запусков Falcon 9. Как пишет Reuters, SpaceX подписала контракты на миллиарды долларов, в том числе с NASA и минобороны США.

Илон Маск совершил революцию

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Политика
Новости

Путин обсудил с королем Саудовской Аравии убийство журналиста Хашкоджи

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Лидеры стран обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество, включая энергетическую сферу, и обменялись мнениями по сирийской проблематике и положению дел в ближневосточном регионе. Король Салман подтвердил приглашение Путину посетить Саудовскую Аравию.

Хашкоджи был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти журналиста, однако 20 октября генпрокурор страны сообщил, что Хашкоджи погиб в результате драки в здании консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани, кроме того, было объявлено о реформе разведслужбы.

Король Саудовской Аравии и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позвонили, а затем встретились с родственниками убитого журналиста и выразили им свои соболезнования.

Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.

Политика
Новости

СМИ узнали о деле против гендиректора одного из крупнейших производителей компьютеров

Ведомости
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Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении соучредителя и гендиректора производителей российских компьютеров и серверов DEPO Computers (ООО «Депо Электроникс») Алексея Ирисова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» без указания источников.

Согласно карточке заседания на сайте Тверского районного суда, на которую также ссылается «Коммерсантъ», в пятницу, 26 октября, состоится суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Ирисова. В карточке указана та же статья, о которой пишет издание, – часть 4 статьи 159.

Бизнесмен задержан, пишет издание. По предварительным данным, правоохранительные органы подозревают гендиректора в хищении средств при исполнении одного из контрактов, добавляет «Коммерсантъ».

Вице-президент DEPO Computers Виктор Урусов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что узнал о якобы возбужденном уголовном деле из прессы. «Компания работает в обычном режиме», – заверил он. На вопрос, поступали ли в DEPO Computers запросы со стороны правоохранительных органов, он ответил «не поступали» и повторил, что в компании узнали о деле из новостей.

На момент написания заметки сайт компании http://www.depo.ru/ был недоступен, убедился корреспондент «Ведомостей».

DEPO Computers – российский производитель ИТ-оборудования (компьютеров, серверов и др.). По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. компания выиграла тендеры на поставку оборудования на общую сумму почти 2,8 млрд руб. Крупнейший заказчик в 2018 г. – департамент информационных технологий Москвы, которому компания должна была поставить «программно-технические средства для образовательных организаций» на сумму 2,18 млрд руб.

По данным аналитической организации IDC, по итогам II квартала 2018 г. Depo Computers заняла пятое место по поставкам компьютеров в Россию (первые три места занимают у HP Inc., Lenovo и Acer).

Бизнес
Новости

Росавтодор назвал сроки восстановления автомобильного сообщения с Сочи

Ведомости
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Дорожное сообщение с Сочи планируется полностью восстановить в воскресенье, сообщает Росавтодор. «При благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд через мост в пос. Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, а открыть движение в полном объеме – в воскресенье, 28 октября», – говорится в сообщении.

В среду ливни в Краснодарском крае привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. Из-за наводнения было прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи. А из-за разрушения моста на участке федеральной трассы Джубга – Сочи было прекращено автомобильное сообщение.

Сейчас проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м км в районе пос. Магри и 98-м км в пос. Аше.

Ранее РЖД сообщала, что на восстановление железнодорожной инфраструктуры может потребоваться до трех суток. Компания предложила пассажирам задержанных поездов компенсации, в том числе возможность добраться до места назначения на самолете.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение. Администрация Краснодарского края распорядилась с 25 октября ввести режим чрезвычайной ситуации.

 

Политика
Новости

Вице-мэра Сочи арестовали по делу о превышении полномочий

Ведомости
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Управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило дело против вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера. Об этом сообщается на сайте управления ведомства.

Бомбергер подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). Он арестован.

По версии следствия, Бомбергер без законных оснований выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи, «создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращения подачи электроэнергии».

В Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края 24–25 октября выпала месячная норма осадков, что привело к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов, задержке поездов. В регионе ввели режим ЧС.

На заседании правительства 25 октября премьер-министр Дмитрий Медедев назвал ситуацию на Кубани «серьезным стихийным бедствием» и сообщил, что в край вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Медведев призвал членов правительства «посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологический вопросы, включая восстановление газоснабжения, восстановления дорог и мостов».

Технологии
Новости

Цена акций Twitter подскочила после публикации отчетности

Ведомости
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Акции Twitter дорожают на Нью-Йоркской фондовой бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. Рост акций компании в четверг достигал 22% к закрытию предыдущих торгов, стоимость бумаг доходила до $33.67. К 20.40 мск акции торгуются по цене $31,18 (+13%).

В четверг компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, опубликовала отчетность, в которой зафиксирован рост прибыли и выручки в III квартале 2018 г. Выручка Twitter увеличилась к аналогичному прошлогоднему периоду на 29% до $758 млн, прибыль составила $106 млн против убытка в $21 млн год назад.

В то же время число активных пользователей Twitter в месяц сократилось до 326 млн по сравнению с 335 млн в предыдущем квартале.

Гендиректор Twitter Джек Дорси назвал результаты минувшего квартала сильными. Он отметил успехи соцсети в плане удобства, безопасности и борьбы с подозрительными сообщениями и спамом.

Бизнес
Новости

РЖД предложила компенсации пассажирам задержанных на Кубани поездов

Ведомости
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Пассажирам задержанных в Краснодарском крае поездов предлагается несколько вариантов действий, говорится в сообщении ОАО «Российские железные дороги». Пассажиры могут продолжить поездку после открытия движения. В этом случае на время ожидания им будут бесплатно предоставлены места в гостиницах. Второй вариант — добраться до места назначения на самолете за счет «дочки» РЖД — Федеральной пассажирской компании.

Если ни один из этих вариантов не подходит, пассажиры могут вернуть билеты без удержания комиссии и с начислением бонусных баллов (6000 баллов). Пассажиры, которые приобрели билеты и еще не выехали к месту назначения, также могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездной документ.

В среду, 24 октября, в Сочи и Туапсинском районе выпала месячная норма осадков. В Краснодарском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. Из-за наводнения прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи, задерживается несколько десятков поездов. Также из-за обрушения моста прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. В городе поврежден газопровод.

По прогнозам РЖД, на восстановление железнодорожной инфраструктуры может потребоваться до трех суток. Для ликвидации последствий стихии отправлены противоразмывные и восстановительные поезда с щебнем, бутовым камнем и необходимой техникой. На месте работают около 300 железнодорожников.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Технологии
Новости

Главред «Медузы» временно отстранен от исполнения обязанностей

Ведомости
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Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко.

«Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные. Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в "Медузе" не работает», – написала Тимченко.

По ее словам, редакция обсудила ситуацию, а Колпаков в свою очередь попросил временно снять с него обязанности главреда до рассмотрения инцидента советом директоров издания. «Пока исполнять обязанности главного редактора "Медузы" снова буду я», – отметила Тимченко.

Сам Колпаков сообщил на своей странице в Facebook, что до заседания совета директоров комментировать ситуацию не будет. По словам источников BBC, инцидент произошел на вечеринке после общей конференции «Медузы» в октябре 2018 г. в Риге. По данным BBC, речь идет о жене одного из сотрудников. Сотрудник рассказал об этом случае коллегам. Колпаков попытался назвать произошедшее «плохой шуткой», говорят источники BBC.

«Медуза» была запущена в октябре 2014 г., редакция находится в Латвии. Тимченко основала «Медузу» после ухода с поста главреда Lenta.ru — решение о ее увольнении принял владелец издания Александр Мамут. Вслед за Тимченко из Lenta.ru ушли десятки сотрудников, некоторые, в том числе Колпаков, впоследствии перешли в «Медузу». В 2016 г. Колпаков стал главным редактором издания, Тимченко осталась генеральным директором и учредителем компании Meduza Project.

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