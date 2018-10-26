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Кожемяко подал документы в избирком Приморья для участия в выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья, Олег Кожемяко подал в краевую избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона, передает ТАСС. «Я сегодня подал документы, и избирком их принял... Подал именно как самовыдвиженец», — сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, Приморским краем должен руководить человек, который может объединить все партии, все политические силы для решения «копившихся годами» проблем в образовании, здравоохранении, социальной сфере.

Избирком Приморья в пятницу, 26 октября начал принимать документы на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах губернатора края, проведение которых запланировано на 16 декабря. Прием документов для регистрации кандидатов будет проходить с 11 по 18 ноября. После в течение семи днем избирком принимает решение о регистрации кандидата либо отказе.

В Приморье 9 сентября прошел первый тур выборов губернатора, 16 сентября — второй тур. Тогда итоги выборов были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от дальнейшей борьбы и подал заявление о сложении полномочий врио главы края. Президент Владимир Путин принял отставку и назначил на его место Кожемяко, который на тот момент занимал пост губернатора Сахалинской области.

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