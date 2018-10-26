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Белый дом опроверг сообщения о трех iPhone Трампа

Президент США Дональд Трамп использует лишь один смартфон – «официальный правительственный iPhone». Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Bloomberg. «Безопасность этого телефона соответствует передовым методам в отрасли и плотно обеспечивается правительственными агентами с учетом рекомендаций отраслевых партнеров», - рассказал он.

Накануне в New York Times вышла статья о прослушке китайскими и российскими спецслужбами телефонных переговоров Трампа. Издание утверждало, что президент США использует два официальных iPhone и один – обычный, незащищенный, в котором он хранит свои контакты и по которому общается со старыми приятелями. Содержащуюся в статье информацию Гидли назвал «неточной»

Накануне данные NYT опровергал и сам Трамп. «Я использую только правительственные телефоны, и у меня только один редко используемый правительственный сотовый телефон. История неверна! » - настаивал он.