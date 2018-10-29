РБК узнал о планах самовыдвижения Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Основным сценарием Кремля на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся осенью 2019 г., является выдвижение врио главы региона Александра Беглова. Об этом пишет РБК со ссылкой на близких к администрации президента собеседников. «Система устроена не так, чтобы человек, назначенный президентом временно исполняющим обязанности, провел в должности какое-то время, а на выборы бы потом не пошел — это слишком сложные технологии», — поясняет один их них. Представитель Беглова информацию не комментирует.
Бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга в начале октября. Сам Беглов через несколько дней после назначения заявлял, что с планами участия в губернаторской кампании пока не определился. Прежде чем объявлять о выдвижении, следует зарекомендовать себя, поясняет близкий к администрации президента источник. По его словам, кандидату необходима «видимость всенародной поддержки, чтобы не восприниматься кремлевским назначенцем». Такой эффект, например, могла бы дать поддержка нескольких партий, ОНФ и профсоюзов. Еще два близких к Кремлю собеседника говорят о том, что Беглов может пойти на выборы не от «Единой России». «В таком сложном городе, как Санкт-Петербург, конечно, нужно идти самовыдвиженцем», — говорит один из них.
Сейчас по региональному законодательству избираться губернатором Санкт-Петербурга могут только кандидаты от партий. Однако, как ранее сообщала «Фонтанка», от имени Беглова подготовлен законопроект, допускающий к выборам самовыдвиженцев. В случае принятия документа, самовыдвиженцу необходимо будет собрать подписи 2% жителей города (75 500 человек) и подписи 10% муниципальных депутатов из не менее чем трех четвертей муниципальных советов.