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МИД ответил на обвинения Франции в дестабилизации Россией ситуации в ЦАР

Москва считает безосновательными обвинения со стороны Франции в дестабилизации обстановки в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. «Мы считаем, что информация [о дестабилизирующей роли России] не имеет под собой оснований», – сказал Вершинин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

«Наша работа в ЦАР как с точки зрения и присутствия российских советников, так и с точки зрения активности на международных площадках, в том числе в ООН, на наш взгляд, оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает <...> преодолеть существующую напряженность и конфликт», – отметил он.

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что российское присутствие в ЦАР не содействует стабилизации ситуации в стране. В марте МИД России сообщил об отправке в ЦАР пяти российских военных и 170 инструкторов. Россия также поставляет ЦАР вооружение и боеприпасы с согласия Совбеза ООН. МИД указывал, что российские специалисты помогают в обучении правительственных войск с целью стабилизации ситуации в ЦАР. Замминистра иностранных дел Михаил Богданов не исключал увеличения российского военного присутствия в ЦАР в случае соответствующего запроса властей этой страны.

В воскресенье один из лидеров исламской группировки «Селека» Абдулай Иссен потребовал от властей ЦАР вывести с контролируемой повстанцами территории правительственные войска и «российских наемников». Он объявил ультиматум после отстранения от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию. Иссен также обвинил президента ЦАР Карима Мекасуа в сговоре с «наемниками из России».

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о деятельности в ЦАР частной военной компании – «ЧВК Вагнера».