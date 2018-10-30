Врио губернатора Забайкалья отправил в отставку краевое правительство
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сегодня отправил в отставку правительство региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.
«Каждый из членов правительства, министров и их заместителей получит возможность проявить себя в статусе исполняющих обязанности — до момента, когда я лично встречусь с каждым. После чего будет принято решение, продолжим ли мы совместную работу», — заявил Осипов. По его словам, ему бы хотелось «максимально использовать наш забайкальский кадровый ресурс».
Экс-губернатор региона Наталья Жданова, руководившая краем с 2016 г. подала в отставку 11 октября. На выборах в законодательное собрание в регионе в сентябре результат «Единой России» стал одним из худших по стране — 28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР.
Президент России Владимир Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкальского края 24 октября. Осипов с 2013 г. по июнь 2018 г. занимал пост первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока.
Выборы губернатора Забайкальского края должны состояться в сентябре 2019 г.