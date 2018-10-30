Президент Ирана поменяет мобильный телефон после обнаружения прослушки

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ФСБ разоблачила в Татарстане связанную с ИГ ячейку террористов

ФСБ сообщила, что задержала членов террористической ячейки в Татарстане, вербовавших сторонников из числа радикальной молодежи и планировавших резонансные акции на территории России. «В рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России)», — сообщил сегодня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, после акций на территории России члены ячейки намеревались присоединиться к боевикам в Сирии.

В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был захвачен с поличным один из участников группы. «Одновременно проведено задержание еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — отмечает спецслужба.

В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика международной террористической организации (МТО) «Исламское государство». «Лидером джихадистского сообщества является житель города Набережный Челны, ранее судимый за пропаганду МТО "Исламское государство", — сообщает ФСБ. Спецоперация проведена ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией.

В минувшую пятницу ФСБ заявила о задержании в Москве шестерых членов еще одной законспирированной ячейки ИГ, готовивших теракты в Московском регионе. По информации ФСБ, ее финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений».