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Лавров обсудил шпионский скандал с министром иностранных дел Австрии

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в субботу обсудил по телефону с австрийской коллегой Карин Кнайсль задержание в Австрии отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны, отметил российский МИД.

Кнайсль выразила надежду на то, что шпионский скандал не скажется на дальнейшем развитии отношений между Россией и Австрией, говорится в сообщении МИДа. Лавров, в свою очередь, назвал неприемлемым выдвижение публичных бездоказательных обвинений. Обсуждался ли в ходе разговора визит Кнайсль в Москву, не сообщается. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что визит министра, запланированный на начало декабря, отменяется.

В пятницу, 9 ноября, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию. Им оказался полковник австрийской армии, его имя не раскрывается. По данным газеты, шпион каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему сведения. Как утверждает Kronen Zeitung, полковник работал на Россию около 20 лет, за работу он мог получить до 300 000 евро. Сейчас полковнику 70 лет и он в отставке, уточняет издание. Его доставили в прокуратуру, пишет Kronen Zeitung, полковнику может грозить до двух лет тюрьмы.

Канцлер Себастьян Курц заявил, что власти страны ждут объяснений от Москвы после разоблачения шпиона. В ответ МИД России в пятницу вызвал посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера и выразил ему протест. Российская сторона недовольна тем, что Австрия, вместо того, чтобы обсудить имеющиеся у нее подозрения, прибегла к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений». «Такой подход мы не приемлем», — заявил МИД, констатировав, что действия Вены уже осложнили отношения между Россией и Австрией. 

Как выяснил австрийский журнал Profil, полковника, предположительно работавшего на российскую разведку, раскрыла немецкая контрразведка. Австрийские власти ранее сообщили, что информация о российском шпионе была передана в Вену «дружественной стороной». По данным издания, полковник работал в центральном аппарате министерства обороны Австрии в Вене. Он занимал не высокую позицию и не работал с секретной информацией, но ему были доступны системы связи, реестры, телефонные списки. Например, он мог передавать данные об особенностях поведения высокопоставленных австрийских военных чиновников, эта информация могла быть использована на переговорах.

Австрийская телерадиокомпания Österreichischer Rundfunk со ссылкой на источники сообщила, что отставной полковник передавал России данные об альянсе НАТО. Для этого он посещал семинары для австрийских военных, организуемые блоком.

Информацию о том, что полковник работал в минобороны Австрии, подтверждает австрийская газета Die Presse. По ее данным, военный дал признательные показания, подтвердив, что получил 300 000 евро от российской стороны за свою работу.

Австрия — единственная страна в Евросоюзе, которая не поддержала санкции против России из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия в марте были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центров в британском Солсбери. Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Лондон обвинил Россию в причастности к покушении на Скрипалей, США и ЕС поддержали его.

Кто шпионил в пользу России

Политика
Новости

«Лента» уточнила информацию о пострадавших при пожаре в гипермаркете

Ведомости
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Пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге, сообщил петербургский главк МЧС. В завалах на площади 200 кв. м продолжается тление. Погибших в результате пожара нет, данные о пострадавших МЧС не уточнило.

Пресс-служба торговой сети сообщила интернет-газете «Фонтанка», что во время эвакуации пострадал один сотрудник магазина – он вывихнул ногу. Медики диагностировали ушиб и увезли мужчину в больницу для дополнительной проверки состояния его здоровья. Других пострадавших, по данным пресс-службы, нет. Из здания из-за пожара было эвакуировано около 100 человек.

Сумму ущерба пресс-служба ритейлера назвать затруднилась. По словам собеседника «Фонтанки», больше всего от пожара пострадал торговый зал, разгрузочная зона «более-менее в порядке».

Информация о возгорании в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала поступила в экстренные службы около 8.30 утра. Через полчаса пожару был присвоен третий ранг сложности, к тушению привлекалось более 50 пожарных. Площадь пожара составила почти 5000 кв. м, произошло частичное обрушение крыши.

Пожар мог произойти из-за неисправной электротехники, сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора города. Также в качестве возможной версии рассматривается нарушение правил пожарной безопасности сотрудниками или посетителями.

Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета в декабре прошлого года, все нарушения были устранены, сообщил «РИА Новости» главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев. В компании заявили, что последняя проверка пожарной безопасности в «Ленте» прошла в октябре. Все системы пожаротушения сработали, уверяют в гипермаркете.

Пожар в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге

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Бизнес
Новости

«Роснефть» подписала соглашение с правительством о фиксации цен на бензин

Ведомости
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«Роснефть» подписала соглашение о мерах по стабилизации топливного рынка России, сообщил журналистам пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. «Мы первыми из всех нефтяных компаний подписали все документы и отправили их в правительство. Это было 1 ноября», – цитирует Леонтьева ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что нефтяные компании, включая «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», не подписали в установленные сроки соглашение с правительством о мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, предусматривающее заморозку цен на бензин и дизтопливо. Соглашение должно было быть подписано до 7 ноября. Но, по данным источников РБК, к вечеру пятницы 9 ноября документ не подписала ни одна компания.

В случае уклонения каких-либо компаний от подписания этого соглашения Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба должны внести в правительство предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

На прошлой неделе нефтяные компании (в частности, «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг») на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласились заключить с правительством соглашение сроком действия до 31 марта 2019 г. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня, что должно остановить рост цен на топливо на независимых АЗС.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Технологии
Новости

Apple сообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro

Ведомости
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Apple обнаружила производственные дефекты в iPhone X и MacBook Pro. Об этом сообщается в субботу на сайте компании. В некоторых смартфонах из-за отказа одного из компонентов в модуле дисплея могут возникать проблемы с реагированием на касания. В ноутбуках, которые поступили в продажу в период с июня прошлого года по июнь текущего, существует риск поломки 128- и 256-гигабайтных SSD-накопителей.

В связи с этим компания объявила о программе бесплатной замены дефектных дисплеев iPhone X и SSD-накопителей MacBook Pro. Apple отметила, что бракованные SSD рекомендует заменить как можно скорее из-за высокого риска утери данных.

В конце октября Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro. Новый MacBook Air на 17% меньше, чем его предыдущая версия, при этом тачпад — на 20% больше. Толщина компьютера — 15,6 мм, вес —1,2 кг. Ноутбук сделан на 100% из переработанного алюминия. Стартовая цена MacBook Air в России — 104 990 руб. Дата начала продаж пока неизвестна.

Новый iPad Pro получил функцию Face ID, позволяющую разблокировать устройство с помощью технологии распознавания лица. У планшета нет кнопки Home («Домой»), которая используется для разблокировки и активации помощника Siri. Камера у устройства — 7 мегапикселей. Стоимость 11-дюймового iPad Pro будет начинаться с 65 990 руб., 12,9-дюймового — с 81 990 руб.

Что Apple показала на последней презентации в этом году

Политика
Новости

В Петербурге загорелся гипермаркет «Лента»

Ведомости
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Утром в субботу в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелся гипермаркет «Лента», сообщил петербургский главк МЧС. Около девяти часов утра пожару был присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания выросла почти до 5000 кв. м. На момент публикации ранг пожара был снижен до второго, МЧС сообщило о его локализации.

Из гипермаркета, по данным МЧС, было эвакуировано 100 человек, остальные покинули здание самостоятельно. «РИА Новости» сообщило об одном пострадавшем, МЧС не подтвердило эту информацию. Возможной причиной возгорания собеседник агентства в экстренных службах назвал неисправность электрооборудования.

Из-за пожара перекрыта набережная Обводного канала от станции метро «Балтийская» до торгового центра «Варшавский экспресс», передает интернет-газета «Фонтанка». У горящего здания обрушилась крыша. В тушении, по оценке корреспондента издания, задействованы около 100 пожарных.

Пожар в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге

Бизнес
Новости

OFAC отодвинула срок вступления в силу санкций для компаний Дерипаски

Интерфакс
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Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США дало компаниям Олега Дерипаски UC Rusal, En+ Group и группе ГАЗ очередную отсрочку от вступления санкций в силу в полном объеме.

Из опубликованного в пятницу вечером сообщения OFAC следует, что крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции компаниями, а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства, продлен с 12 декабря 2018 г. до 7 января 2019 г.

О предыдущем продлении дедлайнов для «Русала» и En+ было объявлено 12 октября (а до этого – 22 сентября), а для ГАЗа – 19 октября. Также OFAC разъяснила, что гражданам США и их партнерам можно заключать с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, находящимися в санкционном списке, новые контракты. Но разрешение действует только для тех компаний, которые уже несколько лет подряд закупали товары и услуги UC Rusal, группы ГАЗ или других компаний Дерипаски, а также предоставляли им услуги технического обслуживания,

UC Rusal, En+ Group, ГАЗ и другие компании Дерипаски попали в санкционный список 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США. При этом было обозначено два дедлайна – на завершение бизнес-операций (до 5 июня) и на избавление от акций и долговых обязательств (до 7 мая). Затем эти дедлайны неоднократно продлевались.

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Бизнес
Новости

«Газпром» за три месяца привлек 3,5 млрд евро за рубежом

Ведомости
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«Газпром» продолжает активно привлекать заемные средства на мировом рынке, но теперь не сообщает об этом релизами, а раскрывает это в финансовых отчетах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций. Все новые международные сделки с августа по октябрь, составившие в сумме 3,5 млрд евро, номинированы в евро.

Лимит программы заимствований «Газпрома» на 2018 г. определен в 518 млрд руб., таким образом, сообщения о новых сделках вплотную приближают «Газпром» к этой отметке, отмечает агентство.

«Газпром» раскрыл, что в августе привлек у «международного банка» 400 млн евро до 2023 г., в сентябре — 700 млн евро до 2025 г., в октябре привлек у международного банка 1,2 млрд евро и у синдиката банков 1,1 млрд евро — все до 2023 г.

Также раскрыта информация о выборке в сентябре 330 млн евро по кредитному соглашению, подписанному в апреле.

Сообщается и о привлечении в июле у российского банка 48,050 млрд руб. до 2023 г. и 10 млрд руб. у российского банка в сентябре (также до 2023 г.).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Стокгольмский арбитраж объединил иски «Газпрома» и «Нафтогаза» в одно дело

Ведомости
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Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск «Газпрома» к «Нафтогазу» о расторжении транзитного контракта через Украину и иск «Нафтогаза Украины» о пересмотре тарифа на $12 млрд, сообщил»Газпром» в меморандуме нового выпуска еврооблигаций. Решение об этом арбитраж принял 6 сентября, следует из документа, но ранее о нем известно не было, отмечает «Интерфакс». График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

Также «Газпром» сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение арбитража о контракте на транзит.

В июле этого года «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с иском к «Газпрому» о цене транзита газа, потребовав выплатить $11,58 млрд без учета процентов. «Контракт на транзит «Нафтогаза» и «Газпрома» дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню», – обосновывала иск украинская компания.

До этого «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения через Стокгольмский арбитраж транзитных контрактов.

Стоимость и объем транзита российского газа через Украину – причина конфликта между компаниями на протяжении почти всего срока действия контракта (с января 2009 г.). «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. «Газпром» ни разу столько не прокачал, «Нафтогаз» же отдельно не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м).

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Политика
Новости

Трамп пошутил о вмешательстве России в выборы во Флориде

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп по пути в Париж на мероприятия 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, пошутил о вине России в долгом подсчете голосов на промежуточных выборах в двух штатах США.

«Они, получается, только сейчас стали находить голоса во Флориде и Джорджии — когда выборы были во вторник? Ну давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!» — написал Трамп в Twitter. Он пообещал прислать в проблемные округа лучших специалистов, чтобы разоблачить «мошенничество демократов».

Во Флориде и Джорджии продолжается подсчет голосов на губернаторских выборах 6 ноября из-за крайне малой разницы в результатах. По предварительным данным, в обоих штатах побеждают республиканцы — действующий губернатор Флориды Рик Скотт и секретарь штата Джорджия Брайан Кемп. Отстающие кандидаты-демократы требуют пересчета голосов. По состоянию на утро пятницы отрыв Скотта от конкурента во Флориде сократился с 50 000 до 15 000 голосов. «Почему они никогда не находят голоса за республиканцев?» — спрашивает Трамп.

Планировалось, что Трамп и Путин проведут полноценные переговоры в Париже 11 ноября, но французские власти попросили отменить встречу, чтобы она не отвлекла внимание прессы и публики от торжеств к 100-летию окончания Первой мировой войны. Вместо этого президенты встретятся на саммите G-20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Победа» отменила рейсы в Калининград из-за сбоя в аэропорту «Храброво»

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сообщила о сбое в системе точного захода на посадку в калининградском аэропорту «Храброво». «По неизвестным для нас причинам на аэродроме Калининграда отключена система точного захода на посадку, и мы вынуждены отменять рейсы», — сказал журналистам представитель лоукостера (его цитирует ТАСС).

«Победа» намерена взыскать с аэропорта все убытки, понесенные из-за отмены рейсов, добавил представитель компании.

Помощник гендиректора «Храброво» Наталья Грицун опровергла информацию о сбое в системах аэропорта. «Система точного захода на посадку ни вчера, ни сегодня у нас не отключалась. Никаких жалоб, заявок от "Победы" по этому поводу ни в аэропорт "Храброво", ни в центр ОВД не поступало», — сказала Грицун.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в пятницу «Победа» отменила рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно. В четверг были отменены рейсы «Победы» из Петербурга в Калининград и обратно, а также из Москвы и обратно. Несколько рейсов в «Храброво» отменили «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), а также Lot Polish Airlines и «Белавиа».

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

ВВС Индонезии предупредили о срыве контракта на истребители Су-35 из-за санкций

Ведомости
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Контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 может сорваться, если США введут жесткие санкции против страны за закупки российской военной техники. В этом случае ВВС придется закупить истребители западного производства, заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга британскому отраслевому изданию Jane's.

По информации Jane's, речь идет об американских F-16. Представитель ВВС сказал, что, хотя контракт с Россией уже подписан, у Индонезии не будет другого выбора.

По мнению Самёги, ВВС Индонезии «нужно сочетать истребители восточного и западного производства». «Политика — вещь непредсказуемая, и нам нужен баланс, чтобы использовать восточные самолеты в случае проблем с Западом. Мы были под санкциями, поэтому мы понимаем, что такой баланс необходим», — отметил представитель ВВС.

Индонезия находилась под санкциями США, введенными за нарушения прав человека в Восточном Тиморе, с начала 1990-х гг. до 2005 г. Находясь под санкциями, страна не могла закупать запчасти для состоявших на вооружении истребителей F-16 и транспортных самолетов C-130.

В январе Индонезия подписала контракт на 11 российских истребителей Су-35 на сумму более $1 млрд. В октябре стало известно, что поставка истребителей задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США.

В 2017 г. США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предполагает санкции против третьих лиц, в том числе заказчиков российской военной техники, в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 г. Весной этого года в санкционный список попал и «Рособоронэкспорт», через который идут поставки вооружений. Администрация США заявляла, что может вывести из-под CAATSA страны, которые закупают военную технику и у России, и у США (Индия, Вьетнам и Индонезия), но этот вопрос пока не решен.

Большая часть контракта с Индонезией оплачивается поставками пальмового масла и других индонезийских товаров, но примерно $300 млн планировалось оплатить в долларах. Именно эта часть сделки вызывала опасения из-за закона CAATSA.

Политика
Новости

МИД России выразил протест австрийскому послу из-за шпионского скандала

Ведомости
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Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии в Москве Йоханнесу Айгнеру после того, как Вена сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию.

МИД выразил недоумение в связи с тем, что «австрийские партнеры предпочли не обсуждать имеющиеся у них подозрения», а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений», говорится в сообщении ведомства. «Такой подход мы не приемлем», — заявил МИД.

Отношения с Веной до последнего времени отличались позитивной динамикой, добавило ведомство, но заявления австрийских властей, основанные на подозрениях без доказательств, уже привели к осложнению отношений между Австрией и Россией.

В пятницу, 9 ноября, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию. Им оказался полковник австрийской армии, его имя не раскрывается. По данным газеты, шпион каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему сведения. Как утверждает Kronen Zeitung, полковник работал на Россию около 20 лет, за работу он мог получить до 300 000 евро. Сейчас полковнику 70 лет и он в отставке, уточняет издание.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны ждут объяснений от Москвы после разоблачения шпиона. Австрия — единственная страна в Евросоюзе, которая не поддержала санкции против России из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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