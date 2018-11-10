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Лавров обсудил шпионский скандал с министром иностранных дел Австрии

Министр иностранных дел Сергей Лавров в субботу обсудил по телефону с австрийской коллегой Карин Кнайсль задержание в Австрии отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны, отметил российский МИД.

Кнайсль выразила надежду на то, что шпионский скандал не скажется на дальнейшем развитии отношений между Россией и Австрией, говорится в сообщении МИДа. Лавров, в свою очередь, назвал неприемлемым выдвижение публичных бездоказательных обвинений. Обсуждался ли в ходе разговора визит Кнайсль в Москву, не сообщается. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что визит министра, запланированный на начало декабря, отменяется.

В пятницу, 9 ноября, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию. Им оказался полковник австрийской армии, его имя не раскрывается. По данным газеты, шпион каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему сведения. Как утверждает Kronen Zeitung, полковник работал на Россию около 20 лет, за работу он мог получить до 300 000 евро. Сейчас полковнику 70 лет и он в отставке, уточняет издание. Его доставили в прокуратуру, пишет Kronen Zeitung, полковнику может грозить до двух лет тюрьмы.

Канцлер Себастьян Курц заявил, что власти страны ждут объяснений от Москвы после разоблачения шпиона. В ответ МИД России в пятницу вызвал посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера и выразил ему протест. Российская сторона недовольна тем, что Австрия, вместо того, чтобы обсудить имеющиеся у нее подозрения, прибегла к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений». «Такой подход мы не приемлем», — заявил МИД, констатировав, что действия Вены уже осложнили отношения между Россией и Австрией.

Как выяснил австрийский журнал Profil, полковника, предположительно работавшего на российскую разведку, раскрыла немецкая контрразведка. Австрийские власти ранее сообщили, что информация о российском шпионе была передана в Вену «дружественной стороной». По данным издания, полковник работал в центральном аппарате министерства обороны Австрии в Вене. Он занимал не высокую позицию и не работал с секретной информацией, но ему были доступны системы связи, реестры, телефонные списки. Например, он мог передавать данные об особенностях поведения высокопоставленных австрийских военных чиновников, эта информация могла быть использована на переговорах.

Австрийская телерадиокомпания Österreichischer Rundfunk со ссылкой на источники сообщила, что отставной полковник передавал России данные об альянсе НАТО. Для этого он посещал семинары для австрийских военных, организуемые блоком.

Информацию о том, что полковник работал в минобороны Австрии, подтверждает австрийская газета Die Presse. По ее данным, военный дал признательные показания, подтвердив, что получил 300 000 евро от российской стороны за свою работу.

Австрия — единственная страна в Евросоюзе, которая не поддержала санкции против России из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия в марте были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центров в британском Солсбери. Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Лондон обвинил Россию в причастности к покушении на Скрипалей, США и ЕС поддержали его.

Кто шпионил в пользу России