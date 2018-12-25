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Новак гарантировал поставки газа в Европу независимо от соглашения с Украиной

Россия гарантирует поставку газа в Европу в законтрактованных объемах даже при отсутствии договоренностей о транзите с Украиной, сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью «Коммерсанту». «При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами», — заявил министр.

Вариант транзита через Украину после завершения текущего транзитного контракта в 2019 г. также возможен, отметил министр. «В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 г., но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу», — сказал Новак.

В 2019 г. планируется закончить строительство газопровода «Северный поток – 2» проектной мощностью 55 млрд куб. м в год из России в Германию по дну Балтийского моря. К этому же времени должно закончиться действующее соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в Европу через Украину. В середине декабря Европарламент принял резолюцию, посвященную «оценке последних событий, связанных с соглашением об ассоциации Украины и ЕС». В документе парламентарии осудили строительство «Северного потока – 2» в обход Украины, «поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности».

В январе 2019 г. должны состояться трехсторонние переговоры России о поставках газа с Еврокомиссией и Украиной.