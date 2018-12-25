В состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет
Новейший корвет «Громкий» передан в состав Тихоокеанского флота, сообщает «РИА Новости». На корабле был поднят флаг ВМФ России. Ранее представители ВМФ и построившего корвет Амурского завода подписали акт приема-передачи корабля.
«Громкий» стал вторым корветом проекта 20380, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения. Первым был корвет «Совершенный». Проект разработан Центральным морским КБ «Алмаз». Корабли этого проекта предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта. В августе «Громкий» прошел заключительный этап испытаний во Владивостоке.
Длина корвета составляет 104,5 м, ширина — 13 м, полное водоизмещение — 2200 т, скорость полного хода — до 27 узлов. Его корпус выполнен с использованием технологии «Стелс». На вооружении корабля, в частности, состоят ЗРК «Редут», а также ракеты «Уран». В ближайшие годы ВМФ должен получить четыре таких корабля.