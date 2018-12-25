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Трамп усомнился в существовании Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания на Рождество лично принимали звонки детей, которые хотели выяснить, когда к ним домой приедет Санта-Клаус и привезет подарки. Фотографии, запечатлевшие процесс, выложила в своем твиттере Мелания Трамп и переопубликовал президент. Первая леди призналась, что это стало одной из ее любимых традиций и они с супругом получили настоящее удовольствие.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI — Melania Trump (@FLOTUS) December 25, 2018

Звонки были адресованы в агентство Norad, занимающееся отслеживанием маршрута Санты. Несмотря на частичное сокращение работы правительственных учреждений в США, эта структура продолжает работать. Часть звонков была переключена на президента и первую леди.

Однако в процессе помощи детям Трамп засомневался в существовании рождественского волшебника, сообщает BBC. «Привет, это Коулман? С Рождеством. Как ты? Сколько тебе лет? ... У тебя все хорошо в школе? Ты все еще веришь в Санту?» — поинтересовался Трамп у своего юного собеседника. На это обратил внимание репортер белодомовского пула Кевин Диас. Ответ Коулмана остался за кадром, но больше Трамп в тот вечер не позволял себе подобных сомнений. По крайней мере, вслух.

Последующие диалоги прошли без эксцессов. Звонившие услышали в свой адрес наилучшие пожелания он президентской четы. Мелания Трамп пожелала одному из своих собеседников, чтобы его мечты сбывались.